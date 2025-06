Pix Automático chega com tudo! Veja como o novo sistema vai mudar seus pagamentos

Pix Automático começa a funcionar em junho. Veja como ele ajuda a pagar contas mensais sem atrasos, de forma automática e com total controle.

O Pix Automático foi anunciado pelo Banco Central como um recurso que vai transformar a forma como os brasileiros pagam contas recorrentes. A novidade será liberada no dia 16 de junho de 2025 e promete ajudar quem deseja organizar melhor os pagamentos mensais sem depender de boletos ou lembretes.

Essa nova modalidade permite autorizar uma única vez o pagamento de serviços recorrentes, como mensalidades de escolas, academias, plataformas de streaming e marketplaces. A partir dessa autorização, os débitos ocorrem automaticamente na conta do cliente, com base na frequência definida no contrato com o prestador.

Além de trazer praticidade para o consumidor, a função também beneficia empresas de todos os tamanhos. Ao garantir pagamentos automáticos, o Pix Automático ajuda a reduzir a inadimplência, oferecendo mais segurança para quem presta serviços. Assim, o fluxo de recebimentos se torna mais previsível.

O novo recurso se junta às demais ferramentas do sistema de pagamentos instantâneos, que já transformaram a forma como as pessoas transferem e recebem valores. Agora, com essa automação, tanto empresas quanto clientes ganham em agilidade, controle e simplicidade.

Pix Automático chega para facilitar o pagamento de contas mensais. (Foto: Jeane de Oliveira).

O que muda com o Pix Automático?

A principal mudança está na possibilidade de programar pagamentos repetidos sem precisar repetir a autorização. Diferente do Pix tradicional, que exige uma ação manual a cada transação, o Pix Automático realiza os débitos sem intervenção do usuário, conforme as condições estabelecidas no início do contrato.

Essa função pode substituir o débito automático bancário, que muitas vezes depende de convênios entre bancos e prestadores. Com o Pix Automático, não há essa limitação, já que o sistema opera de forma universal entre instituições financeiras.

Além disso, o usuário continua com o controle da situação. Será possível cancelar a autorização, definir limites de valor e receber notificações com antecedência sobre os pagamentos programados. Isso garante mais transparência e liberdade durante o uso da ferramenta.

Quais tipos de serviços poderão usar o Pix Automático?

Veja como vai funcionar o Pix Automático, nova função do Banco Central. (Foto: Jeane de Oliveira).

Empresas que oferecem serviços com cobranças mensais ou periódicas podem aderir ao Pix Automático. Entre os exemplos estão academias, escolas, serviços de transporte, plataformas de streaming e até clínicas ou convênios médicos. A ferramenta atende a uma grande variedade de setores, o que amplia o alcance da funcionalidade.

Microempreendedores e prestadores de serviços autônomos também poderão usar a ferramenta, desde que operem com uma instituição financeira habilitada pelo Banco Central. A adesão deve seguir regras específicas e as empresas precisarão adaptar seus sistemas para enviar as cobranças.

Com isso, quem vende serviços passa a contar com uma alternativa eficiente ao envio manual de cobranças. Já o consumidor recebe mais comodidade e segurança ao pagar contas fixas sem riscos de esquecer o vencimento ou sofrer atrasos.

O Pix Automático é seguro?

Sim. O Banco Central projetou o Pix Automático com foco na segurança e na autonomia do usuário. Toda transação será registrada, e o cliente terá controle total sobre os pagamentos. Além disso, o sistema exigirá autenticação por senha ou biometria na hora da autorização inicial.

O consumidor pode estabelecer limites para os valores cobrados, assim como cancelar o uso do serviço a qualquer momento. Essas medidas garantem que os pagamentos ocorram dentro de regras claras e que o cliente não seja surpreendido com cobranças indevidas.

Como o sistema funciona dentro da estrutura já consolidada do Pix, a segurança segue os padrões já conhecidos e confiáveis. Para quem já utiliza o Pix com frequência, a experiência será muito semelhante, porém automatizada.

