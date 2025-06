Como ganhar dinheiro com a Shopee? Veja 5 formas que pouca gente conhece

Ganhar dinheiro com a Shopee agora vai além de abrir loja. Veja como vender, indicar, entregar ou criar conteúdo e lucrar com facilidade.

A Shopee tem se tornado muito mais do que um site de compras. Para muitas pessoas, ela se apresenta como uma fonte real de renda. Seja para quem quer sair do desemprego, iniciar um negócio próprio ou apenas garantir um dinheiro extra no fim do mês, as opções vêm crescendo.

Diferente do que muitos imaginam, não é necessário abrir uma loja ou ter estoque em casa. A plataforma oferece alternativas flexíveis para quem deseja empreender com pouco investimento. Entre elas, estão o programa de afiliados, o Shopee Creator e o serviço de entregas para parceiros.

Quem busca uma renda extra precisa explorar essas novas formas de trabalho. Elas se adaptam bem à rotina de quem tem pouco tempo ou estrutura. Com dedicação e estratégia, é possível transformar essas iniciativas em uma fonte de ganhos constantes.

A seguir, conheça cinco maneiras de ganhar dinheiro com a Shopee e entenda o que é necessário para começar com segurança.

Ganhar dinheiro com a Shopee é mais fácil do que você imagina. (Foto: Jeane de Oliveira).

Vender produtos na Shopee ainda vale a pena?

Sim. A venda direta continua sendo uma das formas mais usadas para ganhar dinheiro com a Shopee. Você pode vender roupas, acessórios, eletrônicos e até produtos feitos em casa. Como a plataforma tem grande visibilidade, é possível alcançar milhares de clientes sem sair de casa.

Quem não tem estoque pode optar pelo modelo de venda sob encomenda. Nesse formato, o vendedor compra o produto do fornecedor apenas após receber o pedido do cliente. Isso evita perdas e ajuda a testar o mercado sem risco financeiro.

Além disso, a Shopee oferece recursos para melhorar a divulgação dos anúncios. Usar fotos claras, títulos objetivos e responder rápido aos clientes aumenta suas chances de venda, mesmo se você estiver começando agora.

Como funciona o programa de afiliados da Shopee?

No programa de afiliados, você compartilha links de produtos da Shopee e recebe uma comissão quando alguém compra por meio da sua indicação. Essa é uma boa opção para quem já usa redes sociais e quer monetizar o conteúdo sem precisar vender diretamente.

O cadastro é gratuito e o painel mostra quanto você já faturou. É possível acompanhar os cliques, as vendas e até as comissões pendentes. Por isso, quem já tem seguidores ou participa de grupos com interesse em promoções pode aproveitar bem essa oportunidade.

Dessa forma, você ganha dinheiro com a Shopee sem precisar de estoque, envio de mercadorias ou atendimento direto ao cliente. A empresa cuida de tudo, e você apenas compartilha os produtos.

Quem pode usar o Shopee Creator?

O Shopee Creator é voltado para quem cria conteúdo nas redes sociais, mesmo que tenha poucos seguidores. Essa iniciativa permite que microinfluenciadores ganhem comissões por divulgar produtos vendidos na plataforma, usando vídeos, fotos ou stories.

Ao entrar para o programa, o criador recebe acesso a um painel de recomendações. A partir daí, ele escolhe os produtos para divulgar, cria conteúdos e gera links exclusivos. Quando alguém compra por esses links, a comissão vai direto para a conta do criador.

Essa é uma forma prática de ganhar dinheiro com a Shopee usando apenas o celular e as redes sociais. Para quem já posta sobre compras, beleza ou moda, é uma oportunidade de transformar conteúdo em lucro.

É possível trabalhar com entregas pela Shopee?

Veja como usar a Shopee para ter uma renda extra ainda este mês. (Foto: Jeane de Oliveira).

Sim. A Shopee também oferece parceria com entregadores, principalmente para quem deseja atuar em regiões com alta demanda. Nesse modelo, o profissional faz as entregas de produtos vendidos por lojistas locais, usando moto ou bicicleta, dependendo da distância e logística.

A plataforma conecta os entregadores com os vendedores, oferecendo rotas e pagamentos de forma simples. É necessário fazer o cadastro, passar pela validação e seguir as regras do programa. Com organização e disciplina, é possível atender vários pedidos no mesmo dia.

Essa opção funciona bem para quem precisa de uma renda rápida, sem investimento inicial. Ao se organizar com horários e rotas, o entregador aumenta seus ganhos e ainda tem flexibilidade de horário.

O que é o modelo de dropshipping e como usar na Shopee?

O dropshipping permite que você venda sem estoque. Você anuncia produtos de fornecedores parceiros e, quando o cliente compra, o fornecedor envia direto para a casa dele. Dessa maneira, você lucra com a diferença entre o valor cobrado e o custo do fornecedor.

Esse modelo exige atenção com prazos de entrega e qualidade dos produtos. Antes de divulgar qualquer item, vale pesquisar o histórico do parceiro e testar o atendimento. Escolher bons fornecedores evita problemas com devoluções ou avaliações negativas.

A Shopee permite o uso do dropshipping desde que você cumpra as políticas da plataforma. É importante ser transparente com o cliente e oferecer suporte, mesmo quando o envio estiver por conta do fornecedor.

