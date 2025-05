Quer acertar na faculdade? Veja quais cursos superiores estão em destaque no mercado!

Alguns cursos superiores estão crescendo no conceito do mercado, ganhando cada vez mais destaque entre outros que ficam para trás.

Investir em cursos superiores transformou-se, ao longo dos anos, em um dos principais caminhos para alcançar estabilidade financeira, ascensão social e inserção qualificada no mercado de trabalho. Com a competitividade cada vez mais acirrada, o diploma de graduação passou a ser uma exigência.

Além disso, um curso superior oferece mais do que apenas conhecimento técnico: ele promove a construção de habilidades críticas, sociais e comunicativas, cada vez mais valorizadas por empregadores de diversos setores. Apesar disso, obter esse título não garante, por si só, o sucesso profissional imediato.

Diversos fatores influenciam a trajetória dos recém-formados, como a escolha do curso, a qualidade da formação e a capacidade de adaptação às exigências do mercado. Portanto, compreender os caminhos da empregabilidade após a graduação é essencial para tomar decisões conscientes sobre o futuro.

Empregabilidade no Brasil é desafiadora após formação em cursos superiores

No Brasil, a relação entre cursos superiores e inserção no mercado de trabalho revela um cenário de contrastes. Embora o diploma ainda seja um passaporte para melhores oportunidades, nem todos os egressos conseguem emprego logo após a formatura.

Segundo dados recentes da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes), cerca de 69% dos recém-formados conquistaram uma vaga no mercado em até um ano. Esse número, embora expressivo, aponta também que mais de 30% dos graduados enfrentam dificuldades no mercado.

Isso revela que apenas concluir o curso não é suficiente — é necessário alinhar-se às demandas e tendências de cada setor. A empregabilidade depende diretamente da capacidade do profissional em adaptar-se às constantes transformações do mercado.

Para se manter competitivo, é indispensável aprimorar habilidades técnicas e comportamentais. Isso inclui aprender novas tecnologias, desenvolver competências emocionais e manter uma postura de aprendizagem contínua.

Cursos superiores que integram esses elementos ao currículo tendem a oferecer mais chances de inserção rápida no mercado. Nesse contexto, algumas áreas se destacam com taxas de empregabilidade muito acima da média nacional, mostrando que a escolha do curso é fator determinante.

Durante o período da pandemia, um novo retrato da empregabilidade surgiu. Setores como Tecnologia da Informação (TI), Engenharia, Saúde e Direito mostraram forte capacidade de absorção de novos profissionais. O destaque ficou para a área de TI, que registrou um índice de 82% de contratação.

Quais cursos superiores são garantia de emprego?

Com base em dados levantados pelo Instituto Semesp, em parceria com a Simplicity, é possível identificar quais áreas oferecem maiores chances de contratação. A seguir, apresentamos as carreiras com melhores índices de empregabilidade, incluindo as médias salariais estimadas no início da carreira.

Medicina

Médicos exercem atividades fundamentais na promoção da saúde, diagnóstico de doenças e prescrição de tratamentos. De acordo com a pesquisa, 100% dos egressos atuavam na área no momento do levantamento, se mostrando um índice de sucesso.

Essa empregabilidade total mostra que o curso é um dos mais seguros em termos de retorno profissional. A média salarial inicial gira em torno de R$ 8.000, podendo ultrapassar os R$ 15.000 conforme a especialização escolhida pelo estudante.

Engenharia da Computação

Os engenheiros da computação desenvolvem sistemas, softwares e soluções tecnológicas aplicadas em diversas indústrias. Com índice de 92,6% de empregabilidade, a profissão se destaca pela versatilidade e alta demanda. A média salarial no início da carreira varia entre R$ 4.500 e R$ 7.000.

Ciência da Computação

Profissionais formados nessa área criam algoritmos, gerenciam bancos de dados e desenvolvem programas computacionais. A pesquisa revelou que 90,5% desses egressos estavam empregados na área. Os salários iniciais geralmente começam em R$ 4.000, mas aumentam rapidamente.

Farmácia

Farmacêuticos trabalham no desenvolvimento, produção e distribuição de medicamentos. O índice de empregabilidade é de 79,3%, mostrando boa inserção no setor da saúde. Os salários iniciais ficam entre R$ 3.500 e R$ 5.000, dependendo do local de atuação e do tipo de indústria.

Odontologia

Dentistas prestam cuidados com a saúde bucal, realizando desde limpezas até procedimentos cirúrgicos. Com 78,9% dos profissionais empregados, a carreira mantém alta demanda. A média salarial inicial é de R$ 4.500, podendo crescer conforme a clientela se consolida.

Fisioterapia

Fisioterapeutas atuam na recuperação de pacientes com limitações físicas, usando técnicas específicas de reabilitação. A empregabilidade registrada foi de 64,4%. Os salários variam entre R$ 2.500 e R$ 4.000 no início da carreira, com amplas possibilidades de crescimento.

Arquitetura e Urbanismo

Esses profissionais projetam edificações, organizam espaços urbanos e trabalham com sustentabilidade. O índice de empregabilidade é de 63,5%, mostrando boa aceitação no mercado. Os salários iniciais giram em torno de R$ 3.000, com variações conforme a região e o tipo de projeto.

Psicologia

Psicólogos atuam no cuidado da saúde mental, oferecendo acompanhamento terapêutico individual ou institucional. Com 61,1% dos formados empregados, o curso mantém relevância social. O salário inicial costuma variar entre R$ 2.500 e R$ 4.000, dependendo do setor de atuação.

Publicidade e Propaganda

Profissionais da área desenvolvem campanhas de comunicação e estratégias de marketing. A empregabilidade foi de 60,5%, evidenciando um mercado competitivo, mas promissor. A média salarial inicial é de R$ 2.800, com possibilidade de ganhos maiores em agências ou no setor digital.

Contabilidade

Contadores gerenciam informações financeiras e prestam serviços essenciais para empresas e instituições. O estudo indicou 60,5% de empregabilidade. A média salarial inicial está entre R$ 3.000 e R$ 4.500, com potencial de crescimento em escritórios ou no setor corporativo.

