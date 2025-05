Muitos pombos em casa? Estes métodos vão mandá-los para longe sem causar problemas com a lei!

Os pombos podem acabar se tornando um problema, especialmente quando se instalam nas casas e começam a procriar rapidamente.

A presença de pombos em áreas residenciais, embora comum nas grandes cidades, esconde perigos que vão além da simples sujeira nos telhados e varandas. Esses animais, muitas vezes considerados inofensivos, podem ser vetores de diversas doenças graves que colocam em risco a saúde das famílias.

Entre os problemas mais sérios estão a histoplasmose, criptococose e salmonelose, infecções transmitidas pelas fezes secas dos pombos, que se espalham facilmente pelo ar. Além disso, os ninhos acumulam detritos e favorecem a proliferação de parasitas como piolhos e ácaros.

Diante disso, torna-se essencial adotar métodos eficazes para afastar essas aves de forma ética e legal, sem causar-lhes danos e sem provocar desequilíbrios ambientais. Ou seja, é bom achar algumas técnicas que sejam livres de crueldade.

Se você tem problemas com pombos, veja como expulsá-los de casa rapidamente. / Fonte: @balouriarajesh no Pixabay

Conheça 5 formas de afastar os pombos de sua casa

A convivência forçada com pombos pode ser evitada com soluções simples e acessíveis, que respeitam a legislação ambiental e preservam o bem-estar dos animais. Existem diversas formas de impedir que essas aves se instalem ou retornem aos locais indesejados, como você verá a seguir.

Veja mais: Quer cultivar plantas medicinais que não precisam de esforço? Veja as melhores para ter em casa!

Instale barreiras físicas com telas e redes

Uma das estratégias mais utilizadas para impedir o acesso de pombos a sacadas, varandas e janelas é o uso de telas de proteção. Essas redes bloqueiam a entrada das aves e, ao mesmo tempo, mantêm a ventilação do ambiente.

Além disso, podem ser instaladas em telhados, beirais e locais onde os pombos costumam fazer ninhos. A vantagem dessa abordagem é que ela evita completamente o contato direto com os animais e não oferece qualquer risco físico a eles, funcionando apenas como uma barreira passiva.

Use espículas ou suportes anti-pouso

As espículas metálicas ou plásticas, também conhecidas como suportes anti-pouso, são estruturas instaladas sobre muros, grades, corrimãos e calhas para evitar que os pombos encontrem espaço para pousar e descansar.

Elas não machucam as aves, mas impedem que se acomodem, tornando o local desconfortável e inapropriado para descanso ou nidificação. Com o tempo, os pombos buscam áreas mais tranquilas, onde não enfrentem esse tipo de obstáculo, afastando-se gradativamente da residência.

Aplique repelentes naturais com cheiro desagradável

Os repelentes naturais são alternativas ecológicas e seguras para desencorajar a permanência de pombos em certos espaços. Substâncias como cravo-da-índia, vinagre branco, cânfora ou óleo essencial de citronela possuem odores que incomodam essas aves.

Ao aplicar essas substâncias em locais onde os pombos costumam pousar, cria-se um ambiente menos atrativo. Outra dica eficiente consiste em espalhar saquinhos com especiarias ou utilizar borrifadores com as misturas em janelas e beirais.

Mantenha o ambiente sempre limpo e sem restos de alimento

Os pombos são atraídos por restos de comida e resíduos orgânicos, por isso, manter a limpeza é fundamental para evitar sua presença. Nunca deixe ração de animais, migalhas ou lixo exposto em áreas externas, de fácil acesso.

Os recipientes de coleta de resíduos devem estar sempre bem fechados, e é importante higienizar o local frequentemente, principalmente onde há restos alimentares. Eliminar a fonte de alimento é uma das maneiras mais eficazes de reduzir o interesse dessas aves por determinadas áreas.

Use objetos visuais para assustar os pombos

Elementos que criam movimento e reflexo, como fitas metálicas, CDs pendurados ou espelhos estrategicamente posicionados, causam desconforto visual nos pombos e os desestimulam a permanecer no ambiente.

Esses objetos refletem a luz e se movem com o vento, assustando as aves sem provocar nenhum tipo de agressão. Balões com olhos desenhados, semelhantes a predadores, também funcionam como espantalhos modernos, aumentando a eficácia da estratégia quando combinada com outras ações.

Saiba mais: Você se lembra de TODOS os seus sonhos? A ciência explica o motivo da boa memória!

Cuidado para não machucar os pombos!

Apesar do incômodo que os pombos possam causar, a legislação brasileira protege essas aves e proíbe ações que resultem em ferimentos ou morte. A Lei Federal nº 9.605/1998, que trata dos crimes ambientais, estabelece penalidades para qualquer ato de maus-tratos contra animais.

Como os pombos vivem em ambiente urbano, mas pertencem à fauna silvestre brasileira, estão sob essa proteção jurídica. Portanto, agredir, capturar ou eliminar essas aves configura crime ambiental, sujeito a multa e até prisão, dependendo da gravidade da infração.

Além disso, a ética no convívio com os animais deve guiar qualquer ação preventiva. Métodos que envolvam produtos tóxicos, armadilhas com risco de ferimentos ou uso de venenos não apenas são ilegais, mas também ineficazes a longo prazo, pois não tratam a causa do problema.

A melhor solução para lidar com pombos, portanto, é investir em ações que os afastem de forma permanente, mas sem agressão. O uso de técnicas respeitosas garante equilíbrio entre bem-estar humano e proteção animal, além de cumprir a legislação ambiental.

Veja outros: Já usou “rs” pra rir? Hoje ele ganhou um novo significado nas redes sociais; e pode surpreender você