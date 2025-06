Golpe do Instagram invade contas sem aviso e deixa prejuízo; entenda como se proteger

Golpe do Instagram engana usuários com perfis falsos e links maliciosos. Veja como reconhecer a fraude e proteger sua conta.

Uma nova ameaça tem preocupado usuários das redes sociais. Trata-se do golpe do Instagram, que tem se espalhado por meio de mensagens diretas e causa sérios prejuízos. Os criminosos se passam por representantes da Meta, empresa responsável pela plataforma, e conseguem enganar até quem está acostumado com o ambiente digital.

O principal objetivo dos golpistas é roubar os dados de acesso dos usuários. Eles usam perfis falsos, linguagem convincente e um link malicioso. Assim que a vítima clica, acaba entregando informações importantes, como senha e até dados de recuperação da conta.

Esse golpe tem se tornado ainda mais perigoso porque atinge públicos estratégicos. Pequenas empresas, influenciadores e criadores de conteúdo estão entre os principais alvos. Isso acontece porque esses perfis normalmente têm grande visibilidade e geram renda, o que aumenta o interesse dos golpistas.

A partir do momento em que conseguem acesso à conta, os criminosos mudam dados, apagam e-mails e passam a usar o perfil para aplicar novas fraudes. Por isso, entender como o golpe funciona e agir com rapidez pode evitar prejuízos ainda maiores.

Um novo golpe do Instagram está roubando contas com mensagens diretas. Entenda como funciona e evite cair nessa armadilha. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como o golpe do Instagram é aplicado?

O golpe começa com uma mensagem direta enviada por um perfil que imita a equipe oficial do Instagram. O texto costuma ter tom urgente e diz que há um problema na conta ou que é necessário confirmar a identidade. Para isso, pedem que a vítima clique em um link.

Esse link leva a uma página falsa, que copia o layout da central de segurança do Instagram. O usuário acredita que está em um ambiente confiável, insere seus dados e, sem saber, entrega tudo aos golpistas. Em poucos minutos, os criminosos já assumiram o controle da conta.

Com o acesso, eles mudam a senha e o e-mail cadastrado. Isso impede que a vítima recupere o perfil de forma simples. Além disso, o perfil sequestrado passa a ser usado para aplicar novos golpes em contatos, seguidores e empresas parceiras.

Quais perfis estão sendo mais atacados?

Embora qualquer pessoa possa ser alvo, os criminosos preferem contas com grande alcance. Influenciadores, marcas e pequenos negócios são os mais afetados. Isso porque o perfil dessas pessoas ou empresas costuma gerar vendas, parcerias e até movimentar dinheiro diretamente.

Contas com muitos seguidores têm maior chance de enganar outras vítimas. Um perfil invadido pode mandar novas mensagens maliciosas e alcançar centenas de pessoas com mais facilidade. Isso cria um ciclo de fraudes que se espalha rapidamente.

Outro motivo que atrai os golpistas é o acesso a dados sensíveis. Muitos criadores de conteúdo usam o Instagram para se comunicar com marcas, bancos e plataformas de pagamento. Se os criminosos conseguem acessar essas informações, os prejuízos podem se multiplicar.

Como saber se um perfil é falso?

Existem sinais que ajudam a identificar tentativas de golpe. O primeiro é o tipo de mensagem. Textos com tom alarmante, urgência exagerada e ameaças de bloqueio devem acender o alerta. Perfis oficiais raramente fazem esse tipo de abordagem por mensagem direta.

Outro ponto importante é verificar o nome e o símbolo de verificação da conta. Perfis da Meta ou do Instagram têm o selo azul e não usam nomes genéricos como “Instagram Suporte” ou “Verificação Urgente”. A ausência do selo é um indicativo de que o perfil pode ser falso.

Além disso, desconfie de links encurtados ou desconhecidos. Antes de clicar, verifique se o endereço começa com “https” e se pertence a um domínio confiável. Se estiver em dúvida, não clique. Prefira acessar as configurações diretamente pelo aplicativo oficial.

O que fazer se cair no golpe?

Se você entregou seus dados por engano, o primeiro passo é tentar recuperar o acesso à conta pelo aplicativo. Use a opção “Esqueci minha senha” e siga as instruções. Caso não consiga, acesse o suporte do Instagram por outro canal e explique a situação detalhadamente.

Também é importante avisar seus contatos que a conta foi invadida. Assim, eles evitam cair em mensagens maliciosas enviadas pelos golpistas. Além disso, denuncie o perfil falso que iniciou o golpe para que outras pessoas não sejam vítimas.

Por fim, registre um boletim de ocorrência. Mesmo que o prejuízo ainda não tenha ocorrido, essa ação ajuda na investigação e pode servir de prova em caso de fraudes futuras. Quanto mais rápido você agir, maiores são as chances de reverter a situação.

Como se proteger do golpe do Instagram?

Algumas atitudes simples ajudam a manter sua conta segura. Ative a verificação em duas etapas, que exige um código extra para acessar o perfil. Esse recurso dificulta a vida dos golpistas, mesmo que consigam sua senha.

Evite clicar em links recebidos por mensagem direta, mesmo que pareçam confiáveis. Sempre que for necessário resolver algo relacionado à conta, acesse diretamente pelas configurações do aplicativo. Nunca informe sua senha fora do ambiente oficial do Instagram.

Além disso, mantenha o e-mail e o número de telefone atualizados na conta. Esses dados são essenciais para recuperar o acesso em caso de invasão. Usar senhas fortes, com letras, números e símbolos, também aumenta a segurança do seu perfil.

