Novo golpe em celulares Android dribla segurança e rouba dados bancários em segundos

Golpe em celulares Android usa vírus silencioso para roubar dados bancários. Veja como ele funciona e o que fazer para se proteger.

Nos últimos meses, usuários de celulares Android passaram a enfrentar uma ameaça diferente e muito perigosa. Um novo golpe digital tem como alvo principal os dados bancários dos usuários. A fraude acontece por meio de um malware chamado “NGate”, que se instala no celular e passa a monitorar e capturar informações sigilosas durante transações financeiras.

Esse malware se espalha por mensagens falsas e sites que imitam plataformas bancárias confiáveis. Quando o usuário cai na armadilha, o vírus entra no sistema e começa a agir silenciosamente. Ele coleta dados dos cartões de pagamento e interfere diretamente nas movimentações bancárias realizadas no celular.

O objetivo dos criminosos é ter acesso total às contas da vítima. Com os dados nas mãos, eles realizam saques, fazem compras não autorizadas e até alteram configurações de segurança. Tudo isso pode acontecer sem que o usuário perceba, aumentando ainda mais o risco de prejuízos financeiros.

Por isso, é importante entender como o golpe funciona, quais são os sinais de alerta e o que fazer para manter o celular protegido. Mesmo quem não tem muitos conhecimentos em tecnologia pode se prevenir com atitudes simples.

Um novo golpe em celulares Android ameaça contas bancárias. Descubra como o malware age e quais são os sinais de alerta. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como o golpe em celulares Android acontece?

O golpe começa com uma mensagem ou site falso. O usuário acredita estar acessando um conteúdo legítimo, como uma atualização de banco ou uma promoção. Ao clicar e autorizar a instalação, o malware entra no aparelho e começa a roubar os dados.

Esse malware se aproveita da função NFC, que permite pagamentos por aproximação. Quando o celular se conecta a terminais de pagamento, o vírus captura os dados dos cartões cadastrados. Além disso, ele também pode mudar os limites de saque e alterar configurações da conta.

Enquanto isso, a vítima continua usando o aparelho normalmente. Como o vírus atua em segundo plano, é difícil perceber qualquer movimentação estranha. Só quando o banco bloqueia a conta ou aparecem compras desconhecidas é que o problema vem à tona.

Como saber se fui infectado com o malware NGate?

Alguns sinais podem indicar que o celular foi invadido. Se o aparelho começar a ficar lento, travar com frequência ou apresentar aplicativos que você não reconhece, vale a pena investigar. Esses sintomas são comuns em celulares afetados por malwares.

Outro sinal importante é a presença de transações não autorizadas na conta. Se você notar saques, pagamentos ou transferências que não reconhece, procure o banco imediatamente. Quanto antes você agir, menores são os danos causados pelo golpe.

Além disso, se você recebeu mensagens pedindo que instale apps fora da loja oficial, desconfie. Essas são as principais portas de entrada do vírus. Manter atenção ao que se instala no celular é uma das formas mais eficazes de prevenção.

Como se proteger desse tipo de golpe?

Golpe em celulares Android se espalha pelo Brasil? Veja como se proteger agora. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O primeiro passo para se proteger é baixar aplicativos apenas de fontes confiáveis. Nunca instale programas enviados por links desconhecidos ou sites duvidosos. A loja oficial do Google, a Play Store, conta com sistemas de segurança que bloqueiam vírus como o NGate.

Também é importante manter o celular sempre atualizado. As atualizações corrigem falhas e aumentam a proteção contra novos golpes. Além disso, ative ferramentas de segurança como o Google Play Protect, que verifica aplicativos suspeitos automaticamente.

Outra medida útil é instalar um bom antivírus. Muitos desses programas são gratuitos e ajudam a identificar e remover malwares. Adotar essas práticas não exige muito conhecimento, mas faz grande diferença na segurança do seu celular.

O que fazer se cair no golpe?

Se você perceber que foi vítima desse golpe, procure ajuda o quanto antes. O primeiro passo é entrar em contato com o banco e relatar o ocorrido. Peça o bloqueio da conta e das movimentações feitas indevidamente. Isso evita que o prejuízo continue crescendo.

Em seguida, leve o celular a um técnico de confiança para verificar e remover o malware. Evite usar o aparelho para transações até que ele esteja completamente limpo. Em alguns casos, pode ser necessário restaurar as configurações de fábrica.

Também é importante registrar um boletim de ocorrência. Com isso, você formaliza a denúncia e ajuda na investigação do crime. Denunciar ajuda a reduzir os golpes e ainda pode facilitar o reembolso dos valores perdidos.

