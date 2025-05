Colocar a Air Fryer nesse lugar pode queimar mais do que comida — e o prejuízo é alto

Air Fryer exige cuidados no local de uso para funcionar bem. Veja os erros mais comuns e como escolher o espaço ideal para evitar danos.

A Air Fryer se tornou um dos eletrodomésticos mais populares dos últimos tempos. Muita gente escolheu esse aparelho para preparar alimentos com menos óleo, mais rapidez e menos sujeira. No entanto, o que poucos sabem é que o lugar onde a Air Fryer fica na cozinha pode influenciar na vida útil do produto.

Muitas pessoas colocam o aparelho em locais inadequados, sem saber que isso pode causar superaquecimento, mau funcionamento e até aumento na conta de energia. A má instalação também coloca em risco a segurança da casa, especialmente em cozinhas pequenas e mal ventiladas.

Apesar de parecer um detalhe simples, a posição da Air Fryer afeta diretamente o desempenho do equipamento. Quando colocada em superfícies erradas ou encostada em objetos, ela perde eficiência e consome mais energia para realizar a mesma função.

Neste conteúdo, você vai aprender os erros mais comuns ao usar a Air Fryer, onde posicioná-la corretamente e como garantir mais segurança e economia no seu dia a dia. São dicas práticas que podem evitar prejuízos e prolongar a durabilidade do aparelho.

Deixar sua Air Fryer no lugar errado pode aumentar o consumo e causar acidentes. Entenda onde posicionar e o que nunca fazer com o aparelho. (Foto: Freepik).

Quais são os locais errados para deixar a Air Fryer?

Evite deixar a Air Fryer colada na parede, próxima ao fogão ou dentro de armários. Esses locais dificultam a saída de ar quente, provocando acúmulo de calor e forçando os componentes internos do aparelho. Com o tempo, o calor excessivo pode causar danos permanentes.

Também não é indicado colocar o aparelho em cima da geladeira ou micro-ondas. Essas superfícies não foram feitas para suportar altas temperaturas constantes. Além disso, o peso e a vibração podem danificar os eletrodomésticos abaixo da Air Fryer.

Fios enrolados e tomadas improvisadas aumentam o risco de curto-circuito. Por isso, sempre conecte o aparelho diretamente em uma tomada exclusiva, sem extensões ou benjamins. Esse cuidado evita acidentes elétricos e garante o bom funcionamento da Air Fryer.

Veja também: Você pode estar espalhando bactérias na cozinha! Veja por que deixar a esponja na pia é um erro perigoso

Qual é o lugar ideal para usar a Air Fryer com segurança?

Escolha uma bancada plana, firme e longe de outras fontes de calor. O ideal é manter pelo menos 15 centímetros de espaço livre ao redor da Air Fryer, permitindo a circulação do ar quente que sai pelas laterais e parte traseira do equipamento.

Se a cozinha for pequena, reserve um espaço fixo só para a Air Fryer. Isso evita a necessidade de ficar mudando o aparelho de lugar e reduz o risco de quedas ou mau contato na tomada. Além disso, facilita a rotina de uso, já que o aparelho estará sempre pronto para funcionar.

Colocar uma tábua de madeira ou um tapete térmico sob o aparelho também ajuda. Isso protege a superfície da bancada contra o calor, especialmente se for de granito ou vidro. Essa medida simples prolonga a vida útil do móvel e do eletrodoméstico.

Veja também: Você tira os sapatos antes de entrar em casa? Veja os benefícios para sua saúde e limpeza

Como manter sua Air Fryer funcionando por mais tempo?

Descubra onde colocar sua Air Fryer e evite prejuízos. (Foto: Freepik).

Além de escolher o local certo, é importante limpar a Air Fryer após cada uso. Gorduras acumuladas atrapalham a ventilação e forçam o motor, reduzindo a eficiência e aumentando o consumo de energia. Por isso, retire a gaveta e a grade e lave com esponja macia e sabão neutro.

Evite usar palha de aço ou produtos abrasivos, pois eles podem danificar a proteção antiaderente. Sempre seque bem todas as peças antes de remontar. Com esse cuidado, o aparelho esquenta mais rápido e cozinha os alimentos de forma uniforme.

Fazer uma manutenção simples evita problemas maiores no futuro. Verifique o estado do cabo de energia com frequência e mantenha os furos de ventilação livres. Esses detalhes fazem diferença na segurança e no desempenho do aparelho.

Veja também: Você pode estar se envenenando sem saber: veja por que nunca deve reaquecer certos alimentos (e o arroz é um deles)