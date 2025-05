Dá para fazer Pix em Portugal? País começa a aceitar modelo de transação brasileiro!

Agora, os brasileiros podem fazer Pix em Portugal, pois o país começou a flexibilizar as formas de transferência para essa população.

O Pix é um sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central do Brasil com o objetivo de tornar as transações financeiras mais rápidas, seguras e acessíveis. Ele permite transferências e pagamentos em tempo real, 24 horas por dia, todos os dias da semana, eliminando intermediários.

Com uso simplificado e gratuito para pessoas físicas, o Pix tornou-se rapidamente a principal forma de pagamento entre os brasileiros, especialmente por permitir o uso de chaves como CPF, e-mail ou número de celular para identificação.

Além da agilidade, o sistema se destaca pelo custo zero, pela facilidade de uso via aplicativo bancário e pela capacidade de movimentar valores com segurança, o que o tornou uma solução eficiente tanto para pessoas quanto para empresas. Agora, essa inovação começa a ultrapassar fronteiras.

Sim, você já pode fazer Pix em Portugal: veja como a novidade está funcionando. / jeanedeoliveirafotografia

Agora é possível fazer Pix em Portugal

Brasileiros que moram, estudam ou viajam para Portugal agora podem utilizar o Pix como forma de pagamento em algumas redes comerciais do país. Essa possibilidade surpreendeu muitos, mas já é realidade em filiais da rede de supermercados Continente no norte português.

A novidade viralizou após uma imagem com o aviso “Aqui, você já pode pagar com o seu PIX do Brasil!” circular nas redes sociais, despertando curiosidade e comentários bem-humorados, que estão comemorando também a novidade como um facilitador.

Embora o uso do sistema ainda esteja restrito a locais específicos, o número de estabelecimentos que aceitam o Pix tende a crescer, principalmente devido à grande presença de brasileiros em território português (que continua aumentando).

O funcionamento do sistema no exterior segue a mesma lógica usada no Brasil. O cliente escaneia o QR Code disponível na maquininha ou na tela, confirma os dados da transação em reais, com a taxa de câmbio e o IOF já embutidos, e conclui o pagamento diretamente pelo aplicativo bancário brasileiro.

Para isso, o usuário precisa ter uma conta ativa em banco no Brasil e saldo suficiente para realizar a transferência. Assim, mesmo longe de casa, o consumidor brasileiro pode fazer pagamentos com rapidez e sem complicações burocráticas.

A adoção do Pix por comércios portugueses se explica pela forte presença da comunidade brasileira em Portugal, tanto como residentes quanto como turistas. São mais de um milhão de brasileiros visitando o país por ano, além dos imigrantes que vivem e trabalham em diversas regiões.

Isso representa uma demanda significativa por soluções de pagamento que facilitem o dia a dia dessa população. Por isso, a aceitação do Pix tende a se expandir gradualmente, oferecendo mais conveniência aos brasileiros no exterior.

Quais as regras para fazer Pix em Portugal?

Para utilizar o Pix em Portugal, o consumidor precisa cumprir alguns requisitos básicos. Primeiro, é indispensável possuir uma conta bancária ativa no Brasil, pois o sistema é vinculado a instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

Também é necessário realizar o pagamento em reais, com o valor automaticamente convertido para a moeda local pela instituição financeira responsável. A taxa de câmbio aplicada já inclui o imposto sobre operações financeiras (IOF), que atualmente é de 0,38%.

O processo de pagamento é feito por meio do escaneamento de um QR Code disponibilizado pelo estabelecimento, seguido da confirmação da operação no aplicativo do banco. Vale lembrar que o comerciante português precisa estar habilitado a receber Pix.

Além disso, a loja precisa possuir uma conta em uma instituição compatível, como fintechs e bancos parceiros que operem com câmbio. Com isso, a operação torna-se viável e segura, tanto para quem paga quanto para quem recebe.

Portugueses também podem usar o Pix?

Por enquanto, o Pix está disponível apenas para pessoas que tenham conta bancária no Brasil, o que significa que portugueses sem esse vínculo ainda não podem usar a ferramenta diretamente. O sistema foi desenhado pelo Banco Central brasileiro e requer autenticação por instituições autorizadas no Brasil.

No entanto, com a expansão da parceria entre a UNICRE e o Braza Bank, existe a possibilidade de que, futuramente, fintechs atuando em ambos os países possam facilitar o acesso de estrangeiros à tecnologia. Enquanto isso não acontece, a utilização do Pix em Portugal continua restrita a brasileiros.

Desde quando dá para fazer Pix em Portugal?

A implementação do Pix em Portugal aconteceu no início de 2025, fruto de uma parceria entre a instituição financeira portuguesa UNICRE e o Braza Bank, banco de câmbio brasileiro com atuação no país europeu muito utilizado por cidadãos.

Essa iniciativa surgiu como resposta à crescente presença de brasileiros em Portugal, que impulsionou a demanda por formas mais práticas de realizar pagamentos. Desde então, estabelecimentos parceiros têm adotado o sistema como uma alternativa moderna e eficaz para atender a esse público.

A formalização da parceria permitiu o desenvolvimento de uma estrutura segura e autorizada para processar transações via Pix em território português. Isso envolve o uso de plataformas de pagamento homologadas e a adesão de lojistas dispostos a ampliar suas formas de recebimento.

A partir dessa estrutura, o consumidor pode usar seu aplicativo bancário brasileiro para fazer pagamentos sem taxas adicionais além do IOF e da conversão de moeda. Essa integração reforça o impacto global da tecnologia financeira brasileira, considerada uma das mais avançadas do mundo.

O avanço do Pix em Portugal representa mais do que apenas uma nova forma de pagamento. Ele simboliza o alcance da inovação brasileira no exterior, com um sistema que já conquistou a confiança dos usuários e agora começa a ganhar espaço em mercados estrangeiros.

A tendência é que, com o tempo, mais países com comunidades brasileiras expressivas passem a considerar a adoção do sistema, promovendo ainda mais praticidade para quem vive fora do país ou viaja com frequência.

Entendendo a diferença entre o Pix e o MB Way

Pix – Brasil : Criado pelo Banco Central do Brasil, é um sistema público de pagamentos instantâneos que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Não depende de nenhum aplicativo específico e permite transferências entre contas bancárias por meio de chaves como CPF, telefone ou e-mail. Substitui operações como TED, DOC e boletos, além de ser gratuito para pessoas físicas.

: Criado pelo Banco Central do Brasil, é um sistema público de pagamentos instantâneos que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Não depende de nenhum aplicativo específico e permite transferências entre contas bancárias por meio de chaves como CPF, telefone ou e-mail. Substitui operações como TED, DOC e boletos, além de ser gratuito para pessoas físicas. MB Way – Portugal: Desenvolvido pela SIBS, o MB Way é uma solução privada de pagamentos digitais vinculada ao número de telefone e ao cartão bancário do usuário. Exige a instalação de um aplicativo específico e oferece funcionalidades como transferências, saques, pagamentos online, criação de cartões virtuais e divisão de contas. Funciona em conjunto com os terminais Multibanco existentes em Portugal.

