Precisa falar com o Nubank? Confira os números de telefone, WhatsApp e canais oficiais de atendimento

Descubra todos os números e canais seguros para falar com o Nubank. Veja como se proteger de fraudes e resolver problemas com rapidez e segurança.

Embora o aplicativo do Nubank ofereça suporte rápido e eficiente por meio do chat, há momentos em que falar com um atendente por telefone se torna mais prático. Seja para resolver um problema urgente ou tirar dúvidas mais complexas, é importante ter em mãos os números corretos e atualizados. Portanto, saber onde encontrar essas informações com segurança é essencial.

Diante do aumento de golpes bancários, buscar os contatos oficiais do banco é uma atitude de proteção. Afinal, criminosos costumam se passar por instituições sérias para enganar clientes e obter dados pessoais. Por isso, é fundamental confirmar se o número é verdadeiro antes de qualquer ligação.

Neste conteúdo, você vai conhecer os principais telefones do Nubank, além de outros meios de comunicação confiáveis, como WhatsApp, ouvidoria, e-mail e redes sociais. Assim, será mais fácil escolher a forma de atendimento que se encaixa melhor com sua necessidade do momento.

Cuidado com números falsos! Saiba quais são os canais oficiais do Nubank e evite cair em golpes. Atendimento por telefone, WhatsApp e chat. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais são os números de telefone do Nubank?

O Nubank disponibiliza dois números principais para atendimento por telefone. O primeiro é o 4020 0185, voltado para quem está em capitais ou regiões metropolitanas. O segundo é o 0800 591 2117, que pode ser usado gratuitamente por pessoas que vivem em outras localidades. Ambos funcionam 24 horas por dia, durante os sete dias da semana.

Esses canais servem para resolver dúvidas sobre a conta digital, cartão de crédito, transações ou qualquer outro serviço prestado pelo banco. Como funcionam em tempo integral, eles garantem apoio mesmo fora do horário comercial. Isso facilita a vida de quem precisa de ajuda fora dos horários comuns.

Caso o cliente não consiga resolver o problema nesses canais, há outras formas de contato disponíveis. Por isso, o Nubank oferece alternativas acessíveis para atender diferentes perfis de usuários, garantindo suporte completo em diversas situações.

Veja também: Adestramento Canino: como educar seu pet para que ele respeite aos seus comandos

Telefone 0800 do Nubank: atendimento gratuito

O número 0800 591 2117 está disponível para todos os clientes, inclusive para quem mora em áreas rurais ou distantes dos grandes centros. Esse canal é totalmente gratuito e pode ser acessado de telefones fixos ou celulares. Dessa maneira, ninguém precisa se preocupar com custos adicionais para obter ajuda.

Esse número é útil para resolver dúvidas sobre movimentações, contestar cobranças ou mesmo desbloquear funcionalidades do aplicativo. O serviço funciona ininterruptamente, o que permite ao usuário resolver seus problemas a qualquer hora, inclusive em finais de semana e feriados.

Além disso, o atendimento por esse canal é feito por profissionais treinados, que garantem um suporte mais personalizado. Por isso, é uma das formas mais completas de receber atendimento direto do banco.

Telefone 4020 do Nubank: saiba quem pode usar

Para quem está em regiões metropolitanas ou capitais, o número mais indicado é o 4020 0185. Ele substituiu o antigo número 4004, que já não está mais em funcionamento. Assim, quem usava o canal anterior deve atualizar seus contatos para não cair em números falsos.

Esse número também funciona 24 horas por dia e está disponível todos os dias da semana. Nele, o atendimento segue os mesmos padrões de qualidade já conhecidos pelos clientes do Nubank, com orientações seguras e detalhadas.

Por ser exclusivo para capitais, ele pode ter um tempo de resposta mais rápido, dependendo da demanda. Ainda assim, os dois canais principais oferecem o mesmo nível de serviço, independentemente da localização do cliente.

Veja também: Evite estes alimentos para não aumentar seu índice glicêmico: controle sua diabetes facilmente!

Nubank no WhatsApp: o que você precisa saber

O contato oficial do Nubank via WhatsApp é feito apenas pelo número (11) 5180 7064. Porém, é importante reforçar que o cliente não pode iniciar a conversa com o banco por esse canal. Somente o próprio Nubank ou parceiros autorizados têm permissão para enviar mensagens usando esse número.

Essa medida de segurança protege o usuário contra golpes. Portanto, se alguém entrar em contato se passando pelo banco e pedir dados pessoais, códigos ou senhas, isso deve ser encarado como tentativa de fraude. O Nubank jamais solicita informações confidenciais por WhatsApp.

Ao receber qualquer mensagem suspeita, o recomendado é não responder, bloquear o número e denunciar. Além disso, você pode confirmar a veracidade do contato acessando o aplicativo do banco ou ligando para os canais oficiais.

Ouvidoria Nubank: quando usar esse canal

Se você já tentou resolver seu problema pelos canais tradicionais e não obteve sucesso, a ouvidoria é a próxima etapa. Para isso, o Nubank oferece o telefone 0800 887 0463, que funciona em dias úteis, das 9h às 18h. Esse canal é indicado para reclamações formais, sugestões ou problemas não solucionados.

A ouvidoria é o último recurso antes de buscar ajuda em órgãos externos de defesa do consumidor. Por esse motivo, só deve ser acionada após tentativas anteriores de contato que não resultaram em solução.

Também é possível enviar e-mail diretamente para ouvidoria@nubank.com.br, com os detalhes da situação enfrentada. O prazo de resposta pode variar, mas geralmente ocorre dentro de poucos dias úteis.

Veja também: INSS trava descontos de empréstimos consignados: veja o que muda para aposentados e pensionistas

Atendimento Nubank por chat: como usar

O chat do aplicativo do Nubank é um dos meios mais rápidos e práticos de atendimento. Ele está disponível 24 horas por dia e permite resolver a maioria das demandas sem sair de casa. Para acessá-lo, basta abrir o aplicativo e seguir os passos abaixo:

Toque no ícone de interrogação (?) no canto superior da tela

Selecione a opção “Converse com a gente”

Depois, clique em “Conversar pelo chat”

Escreva sua mensagem e aguarde a resposta do atendente

Esse canal é indicado para dúvidas simples, movimentações financeiras e questões sobre o cartão ou fatura. Além disso, você pode acompanhar toda a conversa diretamente pelo app, o que facilita a continuidade do atendimento em outro momento, se necessário.

Atendimento Nubank por e-mail: quando usar

Como entrar em contato com o Nubank: números, e-mail, WhatsApp e chat. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Para quem prefere o contato por e-mail, o endereço oficial do Nubank é meajuda@nubank.com.br. Essa opção pode ser usada para tirar dúvidas, fazer solicitações ou relatar problemas de forma mais detalhada.

Também é possível acessar o envio de e-mails dentro do próprio aplicativo. Basta tocar no símbolo de interrogação (?), depois em “Converse com a gente” e, em seguida, escolher a opção “Mandar um e-mail”. Dessa forma, o sistema direciona o envio para o canal correto.

Mesmo sendo uma forma mais lenta de atendimento, o e-mail é útil em situações que exigem registro escrito. Assim, você mantém uma cópia da conversa, o que pode ser útil no futuro.

Veja também: Turno ininterrupto de revezamento: entenda o que é, como funciona e o que diz a lei trabalhista

Atendimento em Libras: inclusão e acessibilidade

O Nubank oferece atendimento em Libras para pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Esse serviço está disponível dentro do aplicativo, seguindo os mesmos passos do chat, mas escolhendo a opção “Atendimento em Libras” ao final do processo.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto em feriados nacionais. Fora desse horário, o atendimento continua disponível pelo chat tradicional, que opera 24 horas por dia. Essa iniciativa reforça o compromisso da empresa com acessibilidade e inclusão.

Reclame Aqui: como o Nubank responde

Caso você não consiga resolver sua situação pelos canais diretos, também pode registrar uma reclamação no portal Reclame Aqui. Lá, é possível visualizar que o Nubank possui nota 8.5/10, considerada excelente, e índice de solução superior a 99%. Ou seja, é uma empresa com histórico positivo de resposta aos consumidores.

Essa plataforma pode ser útil quando o cliente deseja deixar um registro público da sua insatisfação. O banco costuma responder com agilidade para resolver o problema de forma amigável e transparente.

Além disso, a leitura de relatos de outros consumidores pode ajudar a entender como a empresa lida com diferentes situações e quais os caminhos mais rápidos para resolver cada tipo de caso.

Veja também: Preço da cesta básica sobe em várias capitais e chega a R$ 900 em alguns estados; confira

Redes sociais Nubank: onde acompanhar

Você também pode acompanhar novidades, tirar dúvidas gerais e verificar atualizações por meio das redes sociais do Nubank. Os perfis da empresa estão ativos nas principais plataformas, como Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn.

No entanto, é importante lembrar que esses canais não servem para atendimento individual, nem para envio de dados pessoais. Portanto, use essas redes apenas para se manter informado ou interagir com os conteúdos divulgados pela empresa.

Caso veja perfis falsos se passando pela instituição, o ideal é denunciar imediatamente. O Nubank já alerta os clientes sobre isso e orienta sempre a verificar se o perfil tem o selo de verificação.