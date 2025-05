TV para cachorro existe! Conheça a DogTV, o canal feito para entreter e acalmar seu pet

A DogTV transmite conteúdos feitos especialmente para cães. Descubra como essa TV para cachorro funciona e como ela pode ajudar o seu pet em casa.

Muita gente não sabe, mas já existe um canal de televisão feito especialmente para cães. Chamado de DogTV, ele oferece uma programação voltada ao bem-estar dos animais, funcionando 24 horas por dia. Desde que chegou ao Brasil, em 2017, esse canal tem chamado a atenção de tutores que desejam oferecer estímulos positivos e relaxantes aos seus companheiros de quatro patas.

Com músicas suaves, imagens que imitam o ritmo natural dos animais e conteúdos que ajudam na adaptação a sons do dia a dia, a DogTV conquistou um espaço importante no mercado pet. A ideia de criar uma TV para cachorro surgiu após estudos científicos que mostraram como certos estímulos audiovisuais influenciam o comportamento e o humor dos cães.

Além de entreter, a programação ajuda os cães a lidarem com momentos de estresse, como quando ficam sozinhos em casa. Assim sendo, esse recurso pode colaborar para que o animal se sinta mais seguro e menos ansioso durante a ausência dos tutores. Isso se torna ainda mais relevante para quem tem uma rotina corrida e quer garantir conforto ao pet.

Por esse motivo, o canal ganhou espaço também fora do Brasil, sendo transmitido em países como Alemanha, França, Portugal, Reino Unido, China e Estados Unidos. O serviço pode ser acessado por meio de pacotes de TV por assinatura ou no aplicativo oficial, disponível para diferentes plataformas digitais.

Nem todo mundo sabe, mas existe uma TV para cachorro com programação relaxante e educativa. Entenda como ela funciona e o que dizem os tutores. (Foto: Freepik).

Qual é a programação da TV para cachorro?

A programação da DogTV não é feita de forma aleatória. Por trás do conteúdo exibido, há uma equipe formada por cientistas, veterinários e especialistas em comportamento animal. Eles desenvolvem os programas com base em mais de 60 estudos científicos, garantindo que cores, sons e movimentos respeitem as características sensoriais dos cães.

Acesse a DogTV: https://www.dogtv.com/brazil

O conteúdo é dividido entre blocos que estimulam, acalmam ou expõem os pets a sons do cotidiano, como campainhas, aspiradores de pó ou barulho de carros. Dessa maneira, os animais se acostumam com esses estímulos sem se assustarem. Isso contribui para a redução de estresse e promove uma convivência mais tranquila com os humanos.

Entre os principais programas estão títulos como “Dog Moms”, “Dogs A-Z”, “Meet the Breed”, “The Adoption Show” e “The Dog Chef”. Esses conteúdos foram criados para ir além do entretenimento, promovendo o equilíbrio emocional dos pets e valorizando suas experiências diárias.

Como os cães reagem à programação?

As reações dos cães ao conteúdo da DogTV podem variar bastante. Isso acontece porque cada animal tem suas preferências e níveis de atenção. Ainda assim, relatos de tutores mostram que a TV para cachorro tem sido útil em diversas situações. Um exemplo disso é o caso de Pamela, dona de uma cadelinha yorkshire. Segundo ela, a cachorra fica mais tranquila quando assiste ao canal, principalmente durante reuniões de trabalho.

Um estudo realizado pelo professor Nicholas Dodman, da Universidade Tufts, nos Estados Unidos, revelou que os cães observam a programação da DogTV por cerca de 14% do tempo em que a televisão permanece ligada. Esse número pode parecer pequeno, mas representa uma interação real e espontânea com o conteúdo.

Além disso, o site TechnoBark destacou que, apesar das diferenças entre os animais, muitos tutores relatam benefícios visíveis no comportamento dos cães após a exposição à DogTV. Isso reforça a importância de conhecer o perfil do pet antes de avaliar os resultados.

DogTV também é para humanos?

DogTV: a programação feita sob medida para o bem-estar dos cães. (Foto: Freepik).

Durante a pandemia, a DogTV precisou se adaptar e passou a incluir conteúdos voltados também aos tutores. Esses programas abordam temas como comportamento canino, cuidados com a saúde, alimentação e bem-estar. Com isso, a proposta do canal passou a incluir toda a família envolvida no cuidado com os pets.

Entre os fãs da DogTV está o ator Billy Bob Thornton, que afirmou gostar das “viagens visuais” oferecidas pela programação. Ele comentou que, além de relaxar os cães, o canal também proporciona momentos de tranquilidade para os humanos que compartilham o ambiente com os animais.

A presença de conteúdos educativos voltados ao tutor reforça a proposta do canal de promover o bem-estar dos cães por meio de um ambiente harmônico. Assim, a TV para cachorro se transforma em uma ferramenta de apoio no relacionamento entre pessoas e animais, fortalecendo o vínculo e o cuidado diário.

A ciência por trás da TV para cachorro

O que torna a DogTV única é justamente o embasamento científico que orienta toda a produção. Cada programa é pensado para atender às necessidades dos cães em diferentes momentos do dia. Isso inclui blocos de relaxamento, estímulo e exposição gradual, cada um com finalidades específicas para o equilíbrio emocional do animal.

O uso de cores adaptadas, sons com frequência ajustada e movimentos suaves tem como objetivo manter o cão engajado sem causar estresse. Por isso, os conteúdos evitam ruídos altos ou imagens agitadas demais. Essa atenção aos detalhes faz com que o canal seja mais eficaz do que vídeos genéricos encontrados na internet.

Ainda que os resultados possam variar de animal para animal, há consenso entre especialistas de que a proposta é válida, sobretudo para cães que passam muito tempo sozinhos. O canal ajuda a ocupar esse tempo com estímulos positivos, prevenindo problemas de comportamento e ansiedade.

