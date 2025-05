Confira TODAS as atualizações que chegaram ao WhatsApp recentemente: qual sua favorita?

O WhatsApp recebeu diversas novas atualizações e muitas delas acabaram passando despercebidas, o que é uma pena para quem busca mais acessibilidade.

O WhatsApp consolidou-se como uma das ferramentas de comunicação mais relevantes do mundo, conectando mais de dois bilhões de pessoas em tempo real, todos os dias. Ao permitir chamadas, mensagens, compartilhamento de arquivos e interações com empresas, o aplicativo causou revolução.

Com mais de uma década de operação e constantes atualizações, a plataforma evolui não apenas como um mensageiro, mas como uma central de conexão que cruza fronteiras. A cada nova versão, os usuários recebem melhorias que aumentam a agilidade, a segurança e a qualidade da experiência de uso.

Em 2025, o WhatsApp apresenta mais uma leva de inovações que reforça seu papel como protagonista das comunicações modernas, expandindo recursos e aprimorando funcionalidades em diversas áreas do aplicativo, que continua atraindo ainda mais usuários.

Você sabia que o WhatsApp está com novas atualizações? Veja quais são! / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

12 novas atualizações do WhatsApp

As mais recentes mudanças do WhatsApp trazem funcionalidades úteis tanto para conversas individuais quanto para grupos, canais e videochamadas. As atualizações foram lançadas globalmente e estão disponíveis gradualmente para todos os sistemas. Confira o que mudou.

Saiba mais: Celular mais caro do MUNDO pode chegar a MILHÕES de reais: confira alguns modelos!

Transcrições de mensagens de voz nos canais

A nova função de transcrição transforma mensagens de voz em texto dentro dos canais, o que é extremamente útil quando o usuário não pode ouvir o conteúdo naquele momento. Assim que um administrador publica uma mensagem de voz, o app gera automaticamente uma versão em texto.

Adicionar alguém à chamada diretamente de um chat

A praticidade nas chamadas ganhou um reforço importante. Agora, ao estar em uma ligação ativa, o usuário pode adicionar outra pessoa diretamente do bate-papo. Para isso, basta tocar no ícone de chamada no topo da tela da conversa com o contato desejado e escolher a opção “Adicionar à chamada”.

Atualizações de eventos em conversas individuais

O recurso de eventos, antes exclusivo para grupos, agora também está disponível para conversas privadas. Além disso, foi adicionado o status “talvez” para confirmações de presença, a possibilidade de incluir convidados e configurar horário de término.

Reações que podem ser tocadas

Agora, ao visualizar uma mensagem com várias reações, o usuário pode tocar em qualquer uma delas para reagir rapidamente com o mesmo emoji. Essa funcionalidade facilita a interação espontânea, especialmente em grupos movimentados, e amplia o dinamismo das conversas.

Notas de vídeo nos canais

Administradores de canais podem gravar e enviar pequenos vídeos com até 60 segundos diretamente para seus seguidores. O processo é similar à gravação de áudio: basta manter pressionado o botão de vídeo no campo de mensagem e gravar.

Indicador “online” em grupos

Com essa função, o WhatsApp mostra a quantidade de participantes de um grupo que estão online no momento, logo abaixo do nome do grupo. Esse indicador é automático e serve para saber, em tempo real, quem está disponível para interagir. Ele não precisa ser ativado manualmente.

QR Code exclusivo para canais

Para facilitar a divulgação, os gerentes de canais agora podem gerar um QR Code único que direciona diretamente para o canal. Isso permite compartilhar o link visualmente em materiais digitais ou físicos. Para acessar, vá nas configurações do canal e selecione “Compartilhar via QR Code”.

Não perca: Grand Theft Auto IV: qual o valor do GTA 6 no Brasil? Quando o jogo chega?

Melhorias nas videochamadas

As videochamadas receberam um importante aprimoramento técnico. Com tecnologia de roteamento otimizado e detecção de largura de banda aprimorada, as chamadas agora têm menos interrupções e carregam vídeo em HD com mais rapidez. Não é necessário ativar essa funcionalidade.

Zoom durante videochamadas no iPhone

Usuários de iPhone agora podem dar zoom durante as videochamadas, usando o gesto de pinça na tela. Esse recurso permite visualizar detalhes com mais clareza, seja no vídeo próprio ou na imagem do interlocutor, e funciona de forma intuitiva durante a ligação.

Definir o WhatsApp como app padrão no iPhone

Com as atualizações do iOS, usuários de iPhone podem definir o WhatsApp como aplicativo padrão de mensagens e chamadas. Para isso, basta acessar Ajustes > Aplicativos padrão > Mensagens e selecionar WhatsApp. Assim, o app se torna o principal canal de comunicação do aparelho.

Digitalização de documentos no iPhone

Agora, usuários do iPhone conseguem escanear documentos diretamente no WhatsApp. Ao tocar no clipe de anexos e escolher “Digitalizar Documento”, a câmera é ativada com ajustes específicos para enquadrar e salvar o conteúdo escaneado, que pode ser enviado imediatamente na conversa.

Destaque de notificações em grupos

O WhatsApp adicionou mais controle sobre as notificações de grupos. Na aba de configurações de notificações do grupo, o usuário pode escolher entre receber alertas de todas as mensagens, apenas de @menções ou somente de contatos salvos.

Veja mais: Seu celular pode estar sendo espionado: veja como descobrir e projeta-se!