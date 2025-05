Vai se inscrever no Encceja 2025? Cuidado para não cair em golpes!

As inscrições para o Encceja 2025 começaram, mas muitos golpistas já estão se aproveitando da situação para fazer vítimas desavisadas.

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) é uma iniciativa do Ministério da Educação que possibilita a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada a obtenção do diploma de ensino fundamental ou médio.

Aplicado anualmente em todo o país, o exame representa uma chance valiosa para quem deseja voltar a estudar, ingressar no mercado de trabalho com melhores condições ou avançar na formação acadêmica. O Encceja tem caráter gratuito, público e inclusivo, sendo destinado a pessoas entre 15 e 18 anos.

Como política de inclusão educacional, o exame assume papel essencial no combate à evasão escolar e na promoção da igualdade de oportunidades. No entanto, durante o período de inscrições de 2025, candidatos precisaram lidar com um problema grave: páginas falsas que simularam o processo oficial.

Encceja 2025 é alvo de golpes

Durante o período oficial de inscrições, encerrado em 2 de maio, diversos candidatos relataram tentativas de golpe envolvendo páginas falsas que imitavam o sistema do Encceja, enganando pessoas que estavam fazendo a prova pela primeira vez.

Esses sites fraudulentos reproduziam a identidade visual do portal oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para enganar os usuários. Após o preenchimento dos dados pessoais, as páginas simulavam uma inscrição supostamente concluída e exigiam o pagamento.

O golpe consistia em redirecionar a vítima para plataformas de pagamento não oficiais, gerando boletos ou links de Pix que direcionavam recursos aos golpistas. Vale destacar que essa não é forma como a cobrança da taxa, quando existe, funciona.

Como resultado, os candidatos acreditavam ter realizado a inscrição corretamente, quando, na verdade, seus dados nunca foram registrados no sistema do Inep. Além da perda financeira, essas pessoas também correm o risco de terem suas informações pessoais utilizadas em novos esquemas de fraude digital.

O Inep confirmou a existência das páginas falsas e informou que tomou as medidas necessárias para derrubá-las, evitando que mais pessoas fossem prejudicadas. Mesmo com a remoção das páginas, os inscritos afetados não conseguirão prestar o exame de 2025, pois perderão as datas de inscrição.

Como identificar o golpe?

Verificar a autenticidade do site é o primeiro passo para se proteger. O endereço eletrônico oficial do Encceja 2025 é pelo Inep, hospedado exclusivamente pelo domínio do Inep. Sites que não contenham “inep.gov.br” devem ser considerados suspeitos, mesmo que apresentem aparência semelhante ao site.

Além disso, o Encceja não exige pagamento no ato da inscrição, salvo em casos específicos de candidatos ausentes sem justificativa na edição anterior. Outra maneira de identificar o golpe é prestar atenção à forma de pagamento.

O Encceja, quando exige taxa de ressarcimento, emite apenas boleto bancário com dados oficiais do candidato e do recebedor. Nenhum pagamento é feito via Pix ou plataformas alternativas. Também é importante observar a localização da prova.

Como fazer inscrição de verdade no Encceja 2025?

Para se inscrever corretamente, o candidato deve acessar o site oficial, fazer login com a conta Gov.br e preencher o formulário eletrônico. Ao final, a página exibirá a mensagem “Inscrição concluída com sucesso”, juntamente com o resumo das informações do candidato.

Caso não haja inscrição registrada, o sistema não permitirá o acesso aos dados da edição de 2025. Esse processo garante que o cadastro esteja oficializado junto ao Inep, evitando fraudes e garantindo a participação na prova.

Cronograma do Encceja 2025

Encerramento das inscrições : 2 de maio de 2025

: 2 de maio de 2025 Aplicação das provas : 3 de agosto de 2025

: 3 de agosto de 2025 Consulta ao cartão de confirmação : data a ser divulgada pelo Inep

: data a ser divulgada pelo Inep Divulgação dos resultados: prevista para o fim de 2025

Horários das provas

Manhã

Abertura dos portões: 8h

Fechamento dos portões: 8h45

Início das provas: 9h

Encerramento: 13h

Tarde

Abertura dos portões: 14h30

Fechamento dos portões: 15h15

Início das provas: 15h30

Encerramento: 20h30

As provas abrangem quatro áreas de conhecimento: Ciências Naturais e Matemática no período da manhã; Língua Portuguesa, Redação e Ciências Humanas no período da tarde. Para obter o certificado, o participante precisa alcançar nota mínima exigida em todas as áreas e na redação.

Como funciona o pagamento da taxa de inscrição?

O Encceja é, por definição, gratuito. No entanto, há uma exceção aplicada a candidatos que se inscreveram em edições anteriores e não compareceram sem apresentar justificativa válida. Nesse caso, o Inep exige o pagamento de uma taxa de ressarcimento no valor de R$ 40 para garantir a participação.

A cobrança é gerada diretamente pelo sistema oficial e disponibilizada por meio de boleto bancário com os dados do candidato. Caso o participante tenha faltado à prova anterior, mas possua justificativa aceita — como atestado médico, problemas de transporte, etc. —, ele terá direito à isenção da taxa.

Essa solicitação é feita dentro do próprio sistema, no período estabelecido pelo edital. A ausência de justificativa ou o não pagamento da taxa impede a participação no exame atual. Portanto, qualquer cobrança feita fora desses critérios deve ser encarada com desconfiança.

