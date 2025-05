Alerta do INSS: golpe da prova de vida por telefone faz vítimas entre aposentados e pensionistas

Criminosos usam o golpe da prova de vida por telefone para enganar aposentados. Veja como identificar a fraude e proteger seu benefício do INSS.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) voltou a emitir um alerta importante para aposentados e pensionistas. De acordo com o órgão, criminosos têm se aproveitado da falta de informação de muitos segurados para aplicar o golpe da prova de vida por telefone, que tem crescido nas últimas semanas. O golpe começa com uma ligação que, à primeira vista, parece verdadeira, mas esconde uma tentativa perigosa de roubo de dados.

Esses contatos telefônicos têm como objetivo enganar o beneficiário ao informar que ele deve realizar a prova de vida por meio de ligação. A chamada geralmente é acompanhada de mensagens que simulam uma comunicação oficial. No entanto, o INSS reforça que não realiza esse tipo de procedimento por telefone, pois todas as convocações seguem canais próprios e verificados.

A tentativa de golpe é mais comum entre pessoas idosas, que muitas vezes não conhecem bem os meios digitais. Por isso, o criminoso finge estar “ajudando” a regularizar o benefício, enquanto, na verdade, tenta capturar dados pessoais e bancários da vítima. Esse tipo de abordagem pode gerar sérios prejuízos financeiros e deve ser tratado com extrema cautela.

Em vista disso, o INSS orienta que aposentados e pensionistas nunca forneçam dados por telefone ou aplicativos de mensagens. Além disso, quem tiver dúvidas sobre a situação do benefício pode consultar os canais digitais oficiais ou ligar diretamente para a central 135.

Recebeu ligação sobre prova de vida? Pode ser golpe. Saiba como verificar sua situação com segurança e não cair na fraude mais comum entre idosos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como o golpe da prova de vida por telefone acontece?

O golpe costuma começar com uma ligação automática ou feita por uma pessoa se passando por funcionário do INSS. A mensagem geralmente informa que o beneficiário está com pendência na prova de vida e que precisa regularizar a situação com urgência. Essa falsa urgência serve para pressionar a vítima a fornecer seus dados sem pensar.

Em muitos casos, os golpistas pedem documentos, números de conta, senhas ou outras informações sigilosas. Como resultado, conseguem acesso a contas bancárias, realizam empréstimos indevidos e até transferem valores. Além disso, essas informações podem ser usadas em fraudes futuras, ampliando o risco para a vítima.

Ainda mais preocupante é que muitos idosos confiam na ligação por parecer algo oficial. Portanto, é necessário reforçar sempre que o INSS não solicita nenhum dado por telefone, nem realiza prova de vida por esse meio. Toda comunicação verdadeira é feita de forma segura e por canais previamente divulgados.

Como consultar sua prova de vida com segurança?

Desde 2023, a prova de vida passou a ser feita automaticamente pelo INSS. O processo agora cruza informações com bancos de dados públicos, como registros de vacinação, atendimento em hospitais ou atualizações em documentos. Por isso, na maioria dos casos, o segurado não precisa fazer nada para comprovar que está vivo.

No entanto, se houver falha na identificação automática, o cidadão será avisado por meio do aplicativo Meu INSS ou pela central telefônica 135. Para verificar a situação, basta acessar o aplicativo, fazer login com CPF e senha do gov.br e buscar o serviço “Prova de Vida”. O sistema mostrará a data da última comprovação ou informará se há alguma pendência a resolver.

É importante lembrar que esses são os únicos meios válidos de consulta. Assim sendo, ao receber qualquer outro tipo de contato, a orientação é sempre desconfiar. Em caso de dúvida, nunca forneça seus dados sem antes confirmar nos canais oficiais.

Como se proteger de golpes envolvendo o INSS?

Como proteger seus dados do golpe da prova de vida por telefone. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

A melhor forma de evitar cair no golpe da prova de vida por telefone é manter-se bem informado. Primeiramente, saiba que o INSS não entra em contato por telefone, SMS, WhatsApp ou redes sociais para solicitar atualizações cadastrais. Qualquer informação solicitada fora dos canais oficiais deve ser considerada suspeita.

Se alguém entrar em contato alegando ser do INSS, desligue imediatamente e procure ajuda pelos meios oficiais. Para tirar dúvidas ou obter informações seguras, acesse o site ou aplicativo Meu INSS, ou ligue gratuitamente para o número 135. Essa simples atitude pode impedir fraudes e proteger seu benefício.

Além disso, oriente familiares e amigos, principalmente os mais velhos, a nunca compartilhar documentos ou senhas por telefone. Caso alguém caia em um golpe, o mais indicado é procurar imediatamente um órgão de defesa do consumidor ou a polícia, para registrar a ocorrência e buscar suporte.

Canais confiáveis para falar com o INSS

Os únicos canais confiáveis de atendimento do INSS são o aplicativo ou site Meu INSS e o telefone 135. Fora desses meios, qualquer outro contato deve ser considerado uma possível tentativa de golpe. Portanto, nunca aceite orientações por mensagens de texto, redes sociais ou links suspeitos.

No Meu INSS, é possível consultar a situação do benefício, verificar se há pendência na prova de vida, acompanhar pagamentos e agendar serviços. O app é gratuito e pode ser baixado em qualquer celular. Com o login do gov.br, o segurado tem acesso completo a todos os serviços.

Além disso, ao ligar para o número 135, o atendimento ocorre de forma gratuita e com segurança. Caso tenha dificuldade com a tecnologia, esse canal é ideal para resolver dúvidas com rapidez e confiança. Não é necessário pagar por nenhum serviço, nem fornecer informações sensíveis.

Proteja-se e repasse a informação

Com o crescimento do golpe da prova de vida por telefone, compartilhar essa informação pode evitar que mais pessoas sejam prejudicadas. Muitas vítimas são idosos que confiam nas ligações por falta de conhecimento sobre os canais digitais. Desse modo, avisar quem ainda não está familiarizado com a tecnologia é uma atitude de cuidado e solidariedade.

Converse com pais, avós e vizinhos sobre esse tipo de golpe. Mostre como usar o aplicativo Meu INSS e incentive-os a buscar ajuda sempre que tiverem dúvidas. Em situações suspeitas, o ideal é não agir sozinho e procurar orientação antes de passar qualquer dado.

A prevenção começa pela informação. Quanto mais pessoas souberem sobre os riscos, menor será a chance de que novos golpes tenham sucesso. Portanto, proteger-se também é proteger quem está ao seu redor.

