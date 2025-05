Tem doenças do coração? Estas atividades físicas não são indicadas para cardíacos: cuidado!

Os cardíacos não podem realizar todos os tipos de atividades físicas, já que algumas podem ser nocivas dependendo da intensidade.

A prática regular de atividades físicas proporciona inúmeros benefícios à saúde, como o fortalecimento muscular, a melhora da circulação, o controle do peso e a regulação dos níveis de colesterol e glicose. Além disso, o exercício ajuda a combater o estresse, promove o bem-estar mental e imunológico.

No entanto, nem todas as pessoas podem realizar qualquer tipo de exercício sem restrições, especialmente aquelas com problemas cardíacos. Para esse grupo, certos cuidados se tornam essenciais, pois o esforço inadequado pode acarretar sérias complicações.

Por isso, é fundamental compreender quais práticas são seguras e quais devem ser evitadas, sempre considerando as orientações médicas e os limites de cada organismo. Afinal, embora a prática seja recomendada, é bom tomar cuidado com os limites do corpo.

Quem sofre de problemas cardíacos precisas tomar cuidado com os exercícios que pratica. / Fonte: Freepik

Quais atividades físicas os cardíacos devem evitar?

Embora o exercício traga diversos ganhos à saúde, pessoas com doenças cardiovasculares precisam evitar práticas que possam sobrecarregar o coração. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), atividades de alta intensidade, como corridas de longa distância, representam riscos significativos.

Isso ocorre porque esses exercícios podem provocar elevações bruscas da pressão arterial, gerar arritmias e até desencadear quadros graves, como infartos. Quando o coração já apresenta algum comprometimento, forçá-lo em demasia pode levar à insuficiência cardíaca aguda.

Além dos exercícios de força com carga elevada, esportes competitivos e que exigem mudanças repentinas de ritmo também oferecem riscos. Modalidades como futebol, tênis e basquete exigem explosão muscular e alternância rápida entre momentos de repouso, piorando o sistema cardíaco.

Segundo cardiologistas, esses tipos de práticas devem ser evitados até que o paciente passe por uma avaliação detalhada e tenha um plano de atividades ajustado à sua condição clínica. A individualização do treino, nesse caso, é indispensável para garantir a segurança do praticante.

Outro aspecto que merece atenção é o uso de equipamentos ou exercícios que demandem contrações isométricas intensas, como pranchas ou levantamento de peso em série única. Esse tipo de esforço aumenta a pressão intratorácica e dificulta o retorno venoso ao coração, prejudicando a circulação.

Para os cardíacos, o ideal é evitar qualquer atividade que exija esforço súbito e de alta intensidade, priorizando rotinas com intensidade moderada e progressiva, conforme a orientação de um profissional de saúde especializado em cardiologia do exercício.

Quais atividades físicas são indicadas para cardíacos?

Apesar das restrições, existem muitas opções seguras e benéficas para quem convive com doenças cardíacas. Os exercícios aeróbicos de baixa a moderada intensidade são, geralmente, os mais indicados, pois ajudam a fortalecer o sistema cardiovascular sem exigir esforço excessivo.

Caminhadas em ritmo leve a moderado, por exemplo, promovem a circulação, reduzem a pressão arterial e ajudam no controle do peso, sendo uma excelente escolha para iniciantes ou pacientes em reabilitação cardíaca. O ideal é praticar diariamente, de forma contínua e com acompanhamento médico periódico.

Outra atividade recomendada é a bicicleta ergométrica, desde que o paciente mantenha um ritmo estável e dentro de seus limites físicos. Esse tipo de exercício oferece os mesmos benefícios da caminhada, mas com menor impacto nas articulações, o que o torna ideal para pessoas com excesso de peso.

Da mesma forma, a hidroginástica se destaca como uma das práticas mais seguras para cardíacos, pois combina esforço físico controlado com um ambiente de baixo impacto, facilitando os movimentos e evitando picos de pressão arterial.

Além disso, práticas como yoga e pilates, quando adaptadas, também podem integrar o plano de reabilitação e fortalecimento para pessoas com problemas cardíacos. Essas atividades favorecem a respiração consciente, melhoram a flexibilidade, reduzem o estresse e contribuem para a saúde mental.

Contudo, é essencial que os exercícios sejam acompanhados por profissionais qualificados e que o paciente se submeta regularmente a avaliações clínicas, eletrocardiogramas e testes ergométricos para garantir que está apto a praticar determinada atividade com segurança.

Quantas pessoas no Brasil têm problemas cardíacos?

As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no Brasil, representando um desafio de saúde pública de grandes proporções. De acordo com os dados mais recentes da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), mais de 141 mil brasileiros já perderam a vida neste ano.

A expectativa é que esse número ultrapasse 400 mil até o final do ano, conforme estimativas atualizadas pelo Cardiômetro, ferramenta que acompanha em tempo real os óbitos por causas cardiovasculares no país. Os dados são extremamente preocupantes.

Entre as doenças mais letais estão a doença arterial coronariana (DAC) e o acidente vascular cerebral (AVC), ambas diretamente ligadas ao acúmulo de placas de gordura nas artérias. Esse processo, conhecido como aterosclerose, dificulta a circulação do sangue e pode levar à obstrução dos vasos.

Segundo o especialistas, esses quadros são fortemente influenciados por hábitos prejudiciais à saúde, como má alimentação, sedentarismo, tabagismo e estresse crônico. Portanto, modificar o estilo de vida se torna essencial para prevenir tais complicações.

Além disso, o número crescente de diagnósticos de hipertensão arterial e diabetes contribui para a elevação dos riscos cardiovasculares na população. Esses fatores, associados à falta de controle dos níveis de colesterol e ao excesso de peso, formam um conjunto de condições que aumentam o risco.

Por isso, campanhas de conscientização e políticas públicas voltadas para a promoção da saúde do coração são indispensáveis. E para quem já convive com essas condições, manter acompanhamento médico, utilizar a medicação corretamente e adotar exercícios corretos pode ser uma excelente opção.

