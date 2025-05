Evite problemas no trânsito: veja quais documentos manter no celular para não esquecer em casa!

Para não ter problemas no trânsito, é importante estar sempre com alguns documentos em mãos. Infelizmente, eles podem ser fáceis de esquecer.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é o conjunto de normas que rege o comportamento de motoristas, pedestres e ciclistas em todo o território nacional. Criado para organizar o tráfego e garantir segurança, o CTB determina direitos e deveres de todos os que utilizam as vias públicas.

Além disso, estabelece punições para quem desrespeita as normas, como multas, pontos na carteira de habilitação e até retenção de veículos. Dependendo do que acontecer, o motorista pode ser preso ou então perder permanentemente seu direito de dirigir.

Seguir essas regras é fundamental para evitar acidentes, proteger vidas e manter a ordem nas ruas. Neste contexto, portar corretamente os documentos obrigatórios torna-se essencial para evitar problemas no trânsito e complicações com as autoridades.

Se você não quer ter problemas no trânsito, veja quais documentos manter no celular. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Documentos para ter no celular e evitar problemas no trânsito

Com o avanço da tecnologia e a regulamentação oficial, tornou-se possível manter alguns dos documentos mais importantes de forma digital. Isso não apenas facilita a vida dos motoristas, como também elimina o risco de esquecimentos e penalizações injustas.

O aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), desenvolvido pelo Governo Federal, concentra os principais documentos exigidos em abordagens policiais e fiscalizações, oferecendo praticidade e segurança. É importante ter todos esses engatilhados.

Saiba mais: Não deixe rastros: veja como usar o ChatGPT sem querer ninguém perceba!

CNH Digital

A Carteira Nacional de Habilitação Digital possui a mesma validade da versão física e pode ser utilizada em qualquer abordagem. Para acessá-la, o condutor precisa ter uma CNH emitida a partir de 2017, com QR Code, e realizar o cadastro no sistema Gov.br.

Após validar os dados pelo aplicativo CDT, o motorista pode apresentar o documento pelo celular, mesmo sem acesso à internet, desde que o arquivo esteja previamente salvo. Essa alternativa elimina a necessidade de carregar o papel, evitando problemas no trânsito por esquecimento.

CRLV Digital

O Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV-e) também está disponível digitalmente e pode ser acessado no mesmo aplicativo. Esse documento comprova que o veículo está licenciado e em situação regular ou se há algo a consertar.

Para ativá-lo, é necessário inserir o número do Renavam e o código de segurança disponível no CRLV físico ou no site do Detran do estado. O CRLV-e, assim como a CNH digital, pode ser utilizado mesmo sem sinal de internet, desde que salvo corretamente.

Documento do veículo de terceiros

O aplicativo CDT também permite o compartilhamento do CRLV-e com outros condutores. Isso é especialmente útil em situações em que o veículo é utilizado por mais de uma pessoa, como em famílias ou empresas grandes, por exemplo.

O proprietário pode conceder acesso ao documento digital para outros motoristas diretamente pelo app, garantindo que todos tenham os dados necessários em mãos. Essa funcionalidade reduz o risco de multas quando o veículo é conduzido por alguém que não possui a versão física do CRLV.

Veja mais: Sim, você pode ganhar DINHEIRO com ajuda do ChatGPT: veja como começar!

Qual a multa para quem é pego sem documentos?

Mesmo com a digitalização, portar os documentos obrigatórios continua sendo uma exigência legal. Quando o motorista é abordado e não apresenta a CNH ou o CRLV, seja em formato físico ou digital, ele comete uma infração leve. De acordo com o CTB, essa falha resulta em uma multa no valor de R$ 88,38.

Além da penalidade financeira, o condutor acumula três pontos em sua habilitação, o que pode afetar sua situação junto ao Detran e, com o tempo, até gerar a suspensão do direito de dirigir. Essa consequência reforça a importância de manter os documentos sempre acessíveis, especialmente em blitz.

Além da multa e dos pontos, a infração também implica na retenção do veículo. A retenção causa transtornos imediatos ao motorista, como atrasos, custos com guincho e desgaste no relacionamento com os agentes de trânsito.

Embora as versões digitais sejam aceitas legalmente, a responsabilidade pelo bom funcionamento do aplicativo é do condutor. Portanto, é essencial manter o sistema atualizado, garantir que os arquivos estejam salvos corretamente e testar o acesso com frequência.

Veja outros: Procurando o presente perfeito de Dia das Mães? Cuidado para não cair em golpe!