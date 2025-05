Procurando o presente perfeito de Dia das Mães? Cuidado para não cair em golpe!

O Dia das Mães está chegando e, com ele, surge a oportunidade perfeita para golpistas que estão esperando uma oportunidade de arrancar dinheiro de desavisados.

O Dia das Mães figura entre as datas mais importantes para o comércio varejista brasileiro, sendo superado apenas pelo Natal em volume de vendas. Durante esse período, lojas físicas e virtuais oferecem promoções agressivas, impulsionando o consumo em todo o país.

Presentear mães, avós e figuras maternas se tornou uma tradição cultural que movimenta diversos setores, como moda, eletrônicos, perfumaria e eletrodomésticos. É um momento de grande procura, o que acaba influenciando outras coisas mais ilícitas.

Contudo, ao lado do crescimento das ofertas legítimas, também surgem oportunidades para criminosos aplicarem golpes cada vez mais sofisticados. Por isso, além de celebrar, os consumidores precisam redobrar os cuidados com compras online, especialmente diante de fraudes que crescem nessa época.

Se você quer dar um presente de Dia das Mães bom, é melhor evitar cair em golpes, para começar. / Fonte: Freepik

Como o golpe do Dia das Mães funciona?

Criminosos aproveitam o aumento da procura por produtos para criar falsas lojas de e-commerce que simulam a aparência de sites legítimos. Essas páginas falsas divulgam promoções irresistíveis por meio de mensagens enviadas por e-mail, SMS ou WhatsApp, com o objetivo de atrair consumidores desavisados.

Ao clicar nesses links, os usuários são direcionados a sites que copiam o visual de grandes varejistas, mas que servem apenas para coletar dados ou aplicar golpes financeiros. Com isso, muitos acabam realizando pagamentos que jamais resultarão na entrega do produto.

Além das lojas falsas, os golpistas também clonam sites verdadeiros, modificando levemente os endereços, inserindo letras ou trocando caracteres — como substituir a letra “o” pelo número “0” — dificultando a percepção do erro.

Esse tipo de manipulação torna o site praticamente idêntico ao original, induzindo o consumidor ao engano. A fraude se completa quando a vítima insere seus dados bancários e efetua a compra, acreditando estar lidando com uma loja confiável. No entanto, o dinheiro vai direto para o criminoso.

Outro artifício comum envolve perfis falsos em redes sociais que se apresentam como lojas virtuais, geralmente recém-criados, com ofertas extremamente vantajosas e diversos depoimentos positivos. Os criminosos investem em mídia paga para alcançar um grande número de pessoas, como stories.

Saiba mais: Vinagre de maçã pode fazer mal? Veja 3 riscos à saúde que quase ninguém sabe

Como identificar um golpe de Dia das Mães?

Verificar a autenticidade do site deve ser o primeiro passo antes de realizar qualquer compra online durante o período do Dia das Mães. Consumidores devem observar com atenção o endereço eletrônico da loja e compará-lo com o oficial, conferindo se não há alterações sutis.

Sites confiáveis costumam utilizar protocolos de segurança como o “https” e exibem o cadeado de conexão segura ao lado da URL. Caso o site pareça estranho ou apresente links quebrados, a recomendação é sair imediatamente da página.

A ausência de diversidade nas formas de pagamento oferecidas também pode ser um forte indicativo de golpe. Lojas falsas geralmente disponibilizam apenas Pix ou boletos bancários, formas que dificultam a contestação posterior do pagamento.

Além disso, esses sites frequentemente prometem entregas muito rápidas ou condições extremamente vantajosas para incentivar decisões impulsivas. O consumidor deve desconfiar de promoções com preços muito abaixo do mercado, que apelam para o senso de urgência e empolgação típico da data.

Outro ponto importante é verificar a reputação da loja, especialmente se ela for desconhecida. Sites como Reclame Aqui e redes sociais ajudam a avaliar a confiabilidade do vendedor. Se o perfil da loja foi criado recentemente e já acumula dezenas de avaliações positivas, o consumidor deve desconfiar.

Veja outros: ChatGPT para estudar: 3 comandos que vão turbinar sua rotina de aprendizado em poucos cliques

Dicas para não cair em golpes

Prefira sites conhecidos e confiáveis : Dê sempre prioridade para lojas que você já conhece ou que possuam boa reputação, evitando sites recém-lançados e com poucos dados disponíveis.

: Dê sempre prioridade para lojas que você já conhece ou que possuam boa reputação, evitando sites recém-lançados e com poucos dados disponíveis. Verifique o endereço do site com atenção : Confira se o link contém erros sutis, como letras trocadas ou números no lugar de caracteres, evitando clicar em links enviados por mensagens.

: Confira se o link contém erros sutis, como letras trocadas ou números no lugar de caracteres, evitando clicar em links enviados por mensagens. Evite promoções exageradas : Desconfie de ofertas com preços muito abaixo do mercado. Golpistas se aproveitam de valores atrativos para capturar dados e aplicar fraudes.

: Desconfie de ofertas com preços muito abaixo do mercado. Golpistas se aproveitam de valores atrativos para capturar dados e aplicar fraudes. Use cartão virtual e não forneça dados sensíveis : Utilize cartões virtuais em compras online e jamais envie informações pessoais por e-mail ou mensagem, principalmente CPF e senhas bancárias.

: Utilize cartões virtuais em compras online e jamais envie informações pessoais por e-mail ou mensagem, principalmente CPF e senhas bancárias. Confira o valor na maquininha e o cartão devolvido: Durante compras presenciais, insira você mesmo o cartão na maquininha, verifique o valor cobrado e confirme se o cartão devolvido é realmente o seu.

O que fazer se for vítima do golpe de Dia das Mães?

Se você identificar que foi vítima de um golpe, aja rapidamente e informe o banco ou instituição financeira para tentar bloquear a transação. Em casos de pagamento via Pix, é possível acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), criado para situações de fraude.

A comunicação imediata aumenta as chances de recuperar o valor transferido. Além disso, registre um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima ou por meio da Delegacia Eletrônica. Em paralelo, denuncie o golpe ao Procon de sua cidade e a plataformas como Reclame Aqui.

Se o golpe ocorreu por meio de redes sociais, reporte o perfil falso para a plataforma utilizada e peça a remoção imediata. Esses canais costumam agir com rapidez quando recebem denúncias fundamentadas de atividades fraudulentas.

Também vale buscar orientação jurídica, especialmente se o golpe envolveu valores altos ou dados sensíveis. Muitos consumidores não sabem, mas é possível acionar judicialmente os golpistas — ou até mesmo plataformas e empresas que falharam na segurança da transação.

Veja outros: Cansado de tantas ligações? Descubra o que fazer para bloquear números insistentes de vez