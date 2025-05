Internet lenta? Tire esses itens de perto do roteador para melhorar o desempenho!

Para evitar a internet lenta, é importante tirar objetos que podem eventualmente atrapalhar o fluxo do Wi-Fi de perto do roteador.

A conexão com a internet tornou-se indispensável na vida moderna. Seja para trabalhar em regime remoto, assistir filmes e séries em alta definição ou simplesmente manter contato com familiares e amigos, a internet desempenha um papel essencial no cotidiano.

No entanto, apesar de contar com provedores confiáveis e planos de alta velocidade, muitos usuários ainda enfrentam dificuldades de conexão dentro de casa. Em grande parte, esses problemas decorrem de fatores ignorados no ambiente doméstico, como a presença de objetos que interferem no sinal WiFi.

Por isso, entender como evitar esses obstáculos é fundamental para garantir desempenho máximo e evitar a temida internet lenta. Muitas pessoas acreditam que qualquer lugar é bom para deixar o modem e o roteador, mas não é bem assim.

Se você quer evitar a internet lenta, veja como preparar o ambiente perfeito para seu roteador. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Objetos para tirar de perto do roteador e evitar internet lenta

Manter o roteador em uma posição estratégica é apenas parte do trabalho. Muitos aparelhos comuns no dia a dia podem comprometer o funcionamento do WiFi ao interferirem diretamente na frequência do sinal. Identificar esses inimigos invisíveis e afastá-los do roteador ajuda a manter a estabilidade.

Microondas

O microondas representa uma das maiores ameaças ao desempenho da internet doméstica. Isso acontece porque ele opera na faixa de frequência de 2,4 GHz, exatamente a mesma usada pela maioria dos roteadores disponíveis no mercado.

Ao funcionar, o microondas emite radiações eletromagnéticas que interferem no sinal do WiFi, especialmente quando o roteador está próximo à cozinha. Além disso, essa interferência tende a ser mais intensa quando o eletrodoméstico está em uso, o que resulta em quedas de conexão e lentidão.

Telefones sem fio antigos

Telefones sem fio, principalmente os modelos mais antigos, também operam na faixa de 2,4 GHz, o que causa conflito direto com a rede sem fio do roteador. Ao atender ou realizar chamadas, esses aparelhos geram ruídos que desestabilizam a distribuição do sinal, dificultando o acesso à internet.

Em muitas casas, esses telefones permanecem próximos ao roteador por conveniência, mas essa prática pode prejudicar significativamente o alcance e a estabilidade da conexão, especialmente durante ligações, o que ainda interfere.

Babás eletrônicas

As babás eletrônicas, usadas para monitoramento infantil, também entram na lista dos vilões da internet. Esses dispositivos transmitem sinais de áudio e vídeo em frequências semelhantes às do WiFi doméstico, gerando interferência contínua sempre que estão em funcionamento.

Como costumam ficar próximas ao local onde o roteador está instalado, o impacto sobre o sinal pode ser grave, afetando toda a casa. Por isso, mantê-las longe do roteador é essencial para preservar a qualidade da conexão e não passar aperto.

Melhores locais para deixar o roteador e evitar internet lenta

Além de afastar os objetos que causam interferência, posicionar o roteador corretamente dentro de casa faz toda a diferença. Veja as cinco melhores práticas para escolher o local ideal:

Instale o roteador em uma área central da casa, o mais distante possível de paredes espessas e obstáculos, garantindo uma distribuição mais uniforme do sinal por todos os cômodos. Evite colocar o roteador próximo ao chão, preferindo superfícies altas como estantes ou prateleiras, pois as ondas WiFi se propagam de cima para baixo e em linha reta. Afaste o roteador de outros aparelhos eletrônicos, como televisores, sistemas de som e eletrodomésticos, para evitar interferências de sinal. Evite paredes de concreto, portas metálicas e espelhos, pois esses materiais refletem ou absorvem o sinal, comprometendo o alcance e a velocidade da internet. Mantenha o roteador próximo dos dispositivos que mais usam a rede, como Smart TVs, videogames e notebooks, garantindo que eles recebam o sinal mais forte possível.

Outras dicas para uma internet mais rápida

Além do posicionamento adequado e da eliminação de fontes de interferência, existem outras práticas eficazes que contribuem diretamente para uma internet mais veloz. Apostar nelas pode fazer toda a diferença no uso do Wi-Fi diariamente.

A primeira delas é optar por roteadores com tecnologia de 5 GHz, que apesar de possuírem alcance menor, oferecem maior estabilidade e menos interferência. Esses modelos são ideais para ambientes com muitos dispositivos conectados e para quem realiza atividades como jogos online ou videochamadas.

Outra medida eficiente envolve a instalação de pontos adicionais de internet em locais mais afastados da casa. Esses repetidores ou roteadores auxiliares ampliam a cobertura do WiFi e evitam zonas de sombra, comuns em apartamentos grandes ou casas de dois andares.

Com isso, a internet alcança todos os ambientes sem perdas significativas de velocidade. Além disso, os dispositivos modernos com tecnologia mesh oferecem uma conexão inteligente, que se adapta ao uso em tempo real, o que acaba facilitando o acesso.

Por fim, manter o roteador longe de fontes de calor e umidade também é essencial para preservar sua vida útil e funcionamento pleno. Locais próximos ao fogão, janelas expostas ao sol ou áreas úmidas devem ser evitados.

