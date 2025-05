Quer afastar escorpiões? Veja quais plantas ter em casa para se proteger!

Para afastar escorpiões, é necessário manter algumas plantas em casa, já que esses pequenos aracnídeos podem aparecer onde menos se espera.

Os escorpiões fazem parte do grupo dos aracnídeos e vivem em ambientes úmidos, escuros e com fácil acesso a esconderijos. Apesar de serem criaturas fundamentais para o equilíbrio ecológico, dentro de residências eles representam um risco à saúde humana.

Suas picadas, em alguns casos, podem causar reações graves e até fatais, especialmente em crianças, idosos e pessoas com alergias. Por isso, é essencial compreender como evitar sua presença nos ambientes domésticos, protegendo todos ao redor.

A adoção de métodos naturais e medidas preventivas torna-se, portanto, uma alternativa eficaz para afastar escorpiões e proteger a segurança dos moradores, sem o uso excessivo de produtos químicos que podem prejudicar tanto pessoas quanto pets.

Se você quer afastar escorpiões, veja quais plantas podem te ajudar. / Fonte: Freepik

Plantas que ajudam a afastar escorpiões

A natureza oferece recursos valiosos que ajudam a proteger a casa contra escorpiões. Diversas plantas possuem características aromáticas ou químicas capazes de atuar como repelentes naturais. Além de sua função protetora, essas espécies também agregam valor estético e outras finalidades.

Lavanda

A lavanda se destaca como uma planta versátil e altamente eficaz na proteção contra escorpiões. Seu aroma forte e penetrante afasta naturalmente esses aracnídeos, ao mesmo tempo em que proporciona um ambiente mais relaxante para os humanos.

Rica em óleos essenciais, essa planta pode ser cultivada diretamente no solo do jardim ou em vasos distribuídos estrategicamente pela casa. Além disso, a lavanda também possui propriedades calmantes e é frequentemente usada em óleos, sachês e cosméticos, tornando sua presença ainda mais útil.

Hortelã

A hortelã representa outra aliada na missão de afastar escorpiões dos ambientes internos e externos. Seu cheiro intenso incomoda os aracnídeos e inibe sua aproximação das áreas onde a planta está presente. Por essa razão, é indicado posicionar vasos de hortelã perto de portas, janelas e pontos de entrada.

Também é possível triturar folhas frescas e espalhá-las por cantos escuros, rachaduras ou ralos. Além do efeito repelente, a hortelã é amplamente utilizada na culinária e na preparação de chás, sendo uma planta de múltiplas utilidades no dia a dia.

Arruda

A arruda figura entre as plantas mais populares no combate a pragas domésticas. Seu odor extremamente forte e as substâncias liberadas por suas folhas causam repulsa em escorpiões. É recomendável plantá-la no entorno de muros, jardins e áreas externas da casa.

Também se pode utilizar galhos frescos para formar barreiras protetoras em locais estratégicos, como porões, garagens e lavabos. Além de repelente natural, a arruda é usada em práticas culturais e religiosas, o que amplia seu valor simbólico e funcional.

Saiba mais: Não deixe rastros: veja como usar o ChatGPT sem querer ninguém perceba!

Outras dicas para afastar escorpiões

Embora o uso de plantas represente uma alternativa eficaz, é importante adotar outras práticas complementares para evitar a presença de escorpiões. A seguir, confira cinco medidas adicionais que ajudam a manter sua casa protegida:

Vedar frestas, buracos e rachaduras em paredes, rodapés e pisos, impedindo que os escorpiões encontrem abrigo ou acessem os ambientes internos. Manter a casa limpa e livre de entulhos, já que escorpiões se escondem facilmente em locais com acúmulo de objetos, madeiras, papéis e resíduos. Evitar o acúmulo de folhas secas, pedras e madeira nos jardins, pois esses materiais servem de esconderijo ideal para esses animais. Utilizar telas em ralos, janelas e portas, criando uma barreira física que dificulta a entrada dos escorpiões na residência. Controlar a presença de insetos como baratas e grilos, principais fontes de alimento dos escorpiões, reduzindo assim a atratividade do ambiente para esses predadores.

Não perca: Quando caem os próximos feriados de 2025? Vai ter algum prolongado?

O que fazer se encontrar escorpiões em casa?

Ao encontrar um escorpião dentro de casa, é importante agir com rapidez e cautela para evitar acidentes. A primeira ação deve ser isolar o local onde o animal foi avistado, mantendo crianças e animais de estimação afastados da área.

Em seguida, deve-se entrar em contato com o serviço de controle de zoonoses do município ou com empresas especializadas, que têm os equipamentos adequados para a captura segura e o manejo correto da situação para evitar qualquer tipo de problema.

Durante a espera pelo atendimento profissional, o ideal é manter o escorpião sob vigilância, sem tentar capturá-lo com as mãos ou objetos improvisados. A manipulação incorreta pode resultar em acidentes graves, especialmente se houver crianças ou animais por perto.

Caso ocorra uma picada, a vítima deve ser levada imediatamente ao hospital mais próximo para atendimento médico, levando consigo o animal capturado, se possível, para facilitar o diagnóstico e o tratamento correto, dependendo da espécie do animal.

Por fim, é fundamental investigar a origem do escorpião e realizar uma inspeção completa em todos os ambientes da casa. A presença de um exemplar pode indicar a existência de outros ou de um foco de infestação nas imediações. Tome muito cuidado.

Veja mais: Sim, você pode ganhar DINHEIRO com ajuda do ChatGPT: veja como começar!