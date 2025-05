Quando caem os próximos feriados de 2025? Vai ter algum prolongado?

Os próximos feriados de 2025 não devem demorar muito a chegar, mas os brasileiros podem ter notícias não muito positivas com as novas datas.

A legislação brasileira, especialmente a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), reconhece os feriados como dias de repouso obrigatório para os trabalhadores. Esses dias, quando nacionais, garantem ao empregado o direito de se ausentar do trabalho sem prejuízo de salário.

Além disso, a CLT prevê que o trabalho realizado em feriados deve ser remunerado em dobro, salvo quando compensado por folga. Por isso, os feriados impactam diretamente a jornada de trabalho, o planejamento empresarial e o calendário das atividades econômicas em geral.

Embora muitos enxerguem os feriados apenas como momentos de descanso, eles possuem valor legal e cultural significativo. Ao longo do ano, eles ajudam a equilibrar o estresse da rotina profissional com o tempo dedicado ao lazer e à vida pessoal. Agora, é esperar pelos próximos.

Feriados prolongados fizeram história em 2025

O ano de 2025 começou com uma dose extra de descanso para muitos brasileiros. Logo no dia 1º de janeiro, uma quarta-feira, a Confraternização Universal ofereceu uma pausa estratégica no meio da semana. Em seguida, em 18 de abril, a Sexta-feira Santa caiu em uma sexta-feira, como de costume.

Na sequência, o feriado de Tiradentes, celebrado em 21 de abril, ocorreu numa segunda-feira, o que favoreceu mais uma sequência de três dias de descanso para quem conseguiu emendar. Logo após, o Dia do Trabalho, em 1º de maio, caiu em uma quinta-feira.

Muitos trabalhadores aproveitaram para “enforcar” a sexta, o que resultou em mais um período prolongado de folga. Até esse momento do ano, os feriados não apenas ofereceram pausas valiosas para a população, mas também influenciaram o turismo e o consumo.

Hotéis, rodoviárias e comércios locais registraram aumento na movimentação durante essas datas. Os feriados prolongados geram impacto direto no mercado e estimulam setores específicos da economia, o que reforça sua importância estratégica.

Essas datas, favoreceram o descanso e a produtividade futura dos trabalhadores. No entanto, o mês de maio trouxe uma semana diferente: pela primeira vez em três semanas, os brasileiros enfrentaram uma semana com cinco dias úteis completos.

Próximos feriados de 2025: vai ter algum prolongado?

O calendário ainda reserva diversas oportunidades para pausas em 2025, e conhecer os próximos feriados ajuda no planejamento. Veja os principais:

19 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi : Apesar de não ser um feriado nacional, muitos estados e municípios adotam a data como feriado local. Como cai numa quinta, pode render um fim de semana prolongado para quem conseguir a sexta-feira de folga.

: Apesar de não ser um feriado nacional, muitos estados e municípios adotam a data como feriado local. Como cai numa quinta, pode render um fim de semana prolongado para quem conseguir a sexta-feira de folga. 7 de setembro (domingo) – Independência do Brasil : Neste ano, não oferece possibilidade de folga prolongada, já que cai em um domingo.

: Neste ano, não oferece possibilidade de folga prolongada, já que cai em um domingo. 12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida : Assim como o anterior, ocorre em um domingo, sem efeito prático sobre a semana útil.

: Assim como o anterior, ocorre em um domingo, sem efeito prático sobre a semana útil. 2 de novembro (domingo) – Finados : Também será no domingo, portanto, sem prolongamento.

: Também será no domingo, portanto, sem prolongamento. 15 de novembro (sábado) – Proclamação da República : Como cairá em um sábado, apenas parte da população poderá usufruir, dependendo da jornada semanal de trabalho.

: Como cairá em um sábado, apenas parte da população poderá usufruir, dependendo da jornada semanal de trabalho. 20 de novembro (quinta-feira) – Dia da Consciência Negra : Em locais onde é feriado, pode render uma folga prolongada se houver folga também na sexta.

: Em locais onde é feriado, pode render uma folga prolongada se houver folga também na sexta. 25 de dezembro (quarta-feira) – Natal: No meio da semana, esse feriado pode facilitar folgas prolongadas se houver acordo entre empregador e empregado.

Mesmo que nem todos os feriados permitam prolongamentos, o segundo semestre ainda traz oportunidades para quem busca descanso estratégico. E, com o devido planejamento, é possível alinhar folgas a viagens, compromissos pessoais ou momentos de lazer com familiares.

E os pontos facultativos, como ficam?

Diferente dos feriados oficiais, os pontos facultativos dependem diretamente da decisão do empregador ou da administração pública. Em geral, essas datas são aplicadas principalmente a servidores públicos, mas também podem ser adotadas por empresas privadas mediante acordo.

Um exemplo clássico é o próprio Corpus Christi, que, em muitos municípios sem lei local, funciona apenas como ponto facultativo. Nesses casos, os funcionários públicos normalmente não trabalham, enquanto o setor privado pode decidir conforme o contexto interno.

Além disso, outros momentos do ano como Carnaval e vésperas de feriados costumam entrar na lista de pontos facultativos. No entanto, é importante destacar que, nesses dias, o trabalhador não possui o mesmo respaldo legal garantido em feriados oficiais.

Caso a empresa opte por funcionamento normal, o funcionário deve comparecer, salvo acordo diferente. Por isso, compreender essa distinção evita surpresas desagradáveis e ajuda no planejamento das folgas de forma mais assertiva.

Por fim, mesmo sem valor legal como os feriados, os pontos facultativos exercem influência real sobre a rotina profissional e social. Muitas famílias aproveitam essas datas para descansar, viajar ou antecipar compromissos. Portanto, comece a se planejar desde já.

