Alerta: fim do WhatsApp atinge estes 3 celulares em maio — descubra se o seu está na lista

Fim do WhatsApp chega para três modelos de iPhone em maio. Entenda por que isso acontece e o que fazer se o seu aparelho estiver na lista.

O fim do WhatsApp em celulares antigos já tem data marcada para acontecer. A partir de 5 de maio de 2025, três modelos bastante usados de iPhone deixarão de rodar o aplicativo. Essa mudança ocorre porque a Meta, empresa responsável pelo mensageiro, atualizou a lista de versões do sistema operacional compatíveis com o app. Agora, apenas dispositivos com iOS 15.1 ou superior continuarão recebendo atualizações e podendo acessar o serviço.

Essa decisão segue o padrão adotado todos os anos pela empresa, que analisa quais aparelhos ainda são utilizados em larga escala. Com base nisso, o suporte é mantido somente para modelos mais recentes e que ofereçam condições de segurança mais estáveis. Por consequência, versões mais antigas deixam de receber atualizações e passam a apresentar falhas ou limitações graves.

Esse novo corte afeta diretamente usuários que ainda utilizam iPhones com sistemas desatualizados. Além de não poderem mais enviar ou receber mensagens, essas pessoas ficam expostas a riscos de segurança digital. O WhatsApp deixará de funcionar por completo nesses dispositivos, tornando o uso do app impossível após o fim do suporte.

Neste conteúdo, você vai descobrir quais modelos de iPhone deixarão de funcionar com o WhatsApp, por que essa decisão foi tomada e quais são as alternativas disponíveis para continuar usando o mensageiro com segurança. Também listamos os modelos compatíveis com a nova versão exigida.

Com a nova atualização, três iPhones deixam de funcionar com o WhatsApp. Veja quais modelos serão afetados e como continuar usando o app. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais modelos serão afetados pelo fim do WhatsApp?

O encerramento do suporte afeta três modelos populares: iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Todos eles deixarão de funcionar com o WhatsApp a partir do dia 5 de maio. Os usuários desses dispositivos receberão notificações sobre o encerramento, mas após essa data, não será mais possível enviar ou receber mensagens através do aplicativo.

Além de perderem o WhatsApp, esses modelos também já estavam enfrentando limitações em outros aplicativos. Serviços como Spotify e Instagram já haviam deixado de rodar nessas versões do iOS. Ao mesmo tempo, esses aparelhos também não recebem atualizações de segurança da Apple, o que aumenta o risco de invasões e outros problemas.

Diante desse cenário, quem ainda utiliza algum desses iPhones precisa buscar alternativas. Atualizar o aparelho ou trocar de aplicativo se tornou uma necessidade para continuar se comunicando com segurança. Ignorar essa mudança pode significar ficar sem acesso a mensagens, arquivos e grupos importantes do dia a dia.

Veja mais sobre tecnologia: Cansado de tantas ligações? Descubra o que fazer para bloquear números insistentes de vez

Por que a Meta decidiu encerrar o suporte?

Três modelos de iPhone perdem acesso ao WhatsApp este mês e preocupam usuários. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

A Meta costuma revisar sua política de compatibilidade de tempos em tempos. Isso acontece porque, com cada nova atualização, o aplicativo fica mais robusto e exige mais dos sistemas operacionais. Manter versões muito antigas pode comprometer a segurança e o funcionamento do serviço. Por isso, a empresa opta por encerrar o suporte a aparelhos com baixa adesão.

Neste caso, a decisão se baseou na queda de usuários ativos com versões abaixo do iOS 15.1. Como esses sistemas não acompanham mais os recursos mais recentes do aplicativo, a empresa optou por remover o suporte e evitar incompatibilidades. Assim, consegue manter o desempenho e a segurança para a maior parte dos usuários.

A Meta reforçou que essa é uma prática comum e que todos os anos são avaliados quais dispositivos devem continuar sendo suportados. O objetivo é oferecer a melhor experiência possível, sem comprometer a segurança dos dados ou o funcionamento de recursos como chamadas, mídias e mensagens criptografadas.

Veja mais sobre tecnologia: Geração Z adota código ‘7375’ no WhatsApp para mensagens secretas; veja o que está por trás

Quais iPhones ainda são compatíveis com o app?

Com a nova atualização, apenas os modelos com iOS 15.1 ou superior continuam compatíveis com o WhatsApp. Isso inclui a maioria dos iPhones lançados nos últimos anos, como as linhas do iPhone 7 até os modelos mais recentes, como iPhone 16. Aparelhos mais antigos, mas ainda atualizáveis, como o iPhone SE ou iPhone 6S, também seguem funcionando normalmente.

Entre os modelos compatíveis estão os seguintes: iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 e iPhone 16, além de todas as suas versões Plus, Mini, Pro e Pro Max. Esses dispositivos continuarão recebendo suporte e poderão acessar todas as funções do app.

Caso você utilize algum dos modelos afetados, o caminho mais direto é considerar a troca do aparelho. Outra alternativa é migrar para aplicativos semelhantes, como o Telegram ou o Signal. Ambos também oferecem recursos avançados de troca de mensagens e garantem mais compatibilidade com sistemas antigos.

Veja mais sobre tecnologia: Seu celular pode estar sendo monitorado! Descubra como identificar um app espião no celular