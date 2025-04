Em dívida com o Nubank? Veja como quitar tudo com até 99% de desconto!

Milhares de brasileiros atualmente têm dívidas com o Nubank, mas muitos deles sequer sabem que podem quitar as dívidas com até 99% de desconto.

O número de pessoas com dívidas no Brasil segue alto, e os dados relacionados ao Nubank reforçam esse cenário. A fintech, que já conta com mais de 73 milhões de clientes em sua base, possui cerca de 5,5 milhões de usuários com dívidas renegociadas.

Além disso, outros 4 milhões de clientes acumulam dívidas que requerem provisionamento, ou seja, precisam ser contabilizadas como perdas potenciais pela instituição. Esses números refletem a realidade de parte da população que enfrenta dificuldades para manter suas finanças em dia.

Diante desse contexto, o Nubank passou a buscar novas formas de apoiar seus clientes, lançando iniciativas focadas na recuperação do crédito e na reorganização financeira dos usuários afetados. Portanto, é importante saber mais sobre os benefícios.

Se você está em dívida com o Nubank, veja como quitar sem ter problemas financeiros. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Nubank oferece chance de quitar dívidas com 99% de desconto

Com o objetivo de reduzir a inadimplência e ao mesmo tempo apoiar financeiramente sua base de clientes, o Nubank lançou em abril de 2025 a campanha “Recomeço”. Trata-se da maior ação de renegociação já promovida pelo banco, com descontos que podem chegar a até 99,9% no valor total.

A expectativa da empresa é beneficiar mais de 6 milhões de pessoas com essa medida. A campanha foi estruturada para atender principalmente clientes que, apesar de manterem um bom histórico de relacionamento com o banco, passaram por dificuldades financeiras recentes.

A estratégia da campanha passa pela oferta de condições personalizadas de renegociação, que incluem parcelamentos com juros reduzidos ou liquidações à vista com grandes descontos. O objetivo do Nubank é permitir que esses clientes se reorganizem financeiramente e possam retomar o uso dos serviços.

Além da redução no valor da dívida, a campanha oferece outro benefício significativo: a possibilidade de reativação do famoso cartão “Roxinho”. Muitos clientes inadimplentes acabam tendo o cartão bloqueado ou o limite reduzido, e a renegociação bem-sucedida pode reverter essa situação.

Dessa forma, a campanha “Recomeço” vai além do alívio imediato, pois propõe a retomada de uma relação de confiança e continuidade de serviços entre banco e cliente. A adesão é realizada diretamente no aplicativo da fintech, tornando o processo simples, ágil e acessível a qualquer hora.

Como funciona e como participar da campanha do Nubank?

A campanha “Recomeço” foi desenhada com base em critérios de elegibilidade definidos pelo Nubank, priorizando usuários que já apresentaram bom comportamento financeiro em outras ocasiões. Então, é bom ficar atento ao app e sua conta.

A comunicação com os clientes ocorre dentro do próprio aplicativo, onde cada pessoa recebe uma notificação personalizada com as condições disponíveis para sua dívida específica. Isso garante um atendimento direcionado, sem necessidade de contato telefônico ou presencial.

Após a notificação, o cliente pode acessar a área de renegociação no aplicativo e visualizar os valores atualizados com desconto, além das opções de parcelamento. O Nubank também disponibiliza canais de atendimento complementares, como chat e suporte telefônico, para tirar dúvidas sobre a ação.

Outro diferencial da iniciativa está na integração com ferramentas de educação financeira oferecidas pelo próprio banco. O aplicativo do Nubank conta com uma seção voltada à gestão de dívidas, que permite visualizar a situação financeira atual, simular pagamentos e reorganizar as finanças.

Além disso, o blog da empresa oferece conteúdos educativos que ajudam o cliente a entender melhor seu orçamento, evitando o risco de novo endividamento após a renegociação. Segundo a própria fintech, cerca de 60% dos usuários que utilizam essas ferramentas relatam melhorias na organização financeira.

Justificativa do banco para apostar na campanha

O Nubank vê na campanha “Recomeço” mais do que uma oportunidade de recuperar crédito perdido. Segundo Livia Chanes, CEO da empresa no Brasil, o foco da iniciativa está no bem-estar financeiro dos clientes. A fintech foi criada com a missão de descomplicar o sistema financeiro.

A campanha, portanto, representa um desdobramento natural desse compromisso, reforçando a identidade do Nubank como uma instituição centrada nas necessidades reais da população. Outro fator relevante é o papel estratégico da campanha em um momento de crise e grande endividamento.

Programas como o Desenrola Brasil já mostraram que há demanda por soluções de renegociação em larga escala, e a participação ativa do Nubank nesses movimentos reforça sua presença no mercado. Por fim, o Nubank entende que a saúde financeira dos seus clientes está diretamente ligada ao banco.

Ao investir em renegociação de dívidas, a fintech diminui o impacto das provisões contábeis, melhora seus indicadores financeiros e fortalece a base de clientes ativos. A campanha “Recomeço” exemplifica como uma abordagem centrada no cliente pode gerar resultados positivos para todos os lados.

