RG para PET? Animais domésticos terão direito a RG com cadastro nacional

Novo sistema permite registrar animais de estimação e emitir RG Animal. Cadastro gratuito facilita identificação e combate ao abandono e maus-tratos.

A novidade para os donos de animais de estimação está prestes a se tornar realidade: o Cadastro Nacional de Animais Domésticos permitirá o registro oficial dos pets com a emissão de um RG Animal.

A ferramenta, que está em fase final de testes, será gratuita e estará disponível em breve, trazendo mais organização e segurança para os cuidados com os bichos de estimação.

Com base nas informações divulgadas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), o sistema será acessado por meio da conta Gov.br, o portal de serviços do governo federal.

O objetivo principal é centralizar informações sobre os proprietários e seus animais, facilitando a identificação e o controle de dados.

Governo lança cadastro nacional de animais domésticos com emissão de RG. Registre seu pet e acompanhe informações importantes no portal Gov.br. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como vai funcionar?

Organizações de resgate de animais e prefeituras também poderão cadastrar os bichos sob sua tutela, emitindo a carteirinha de identificação.

Cada carteirinha terá um código de identificação (QR Code), que pode ser fixado na coleira do animal. O recurso permitirá que, ao escanear o QR Code com a câmera do celular, qualquer pessoa possa localizar o dono do pet rapidamente.

Informações disponíveis no cadastro

O sistema reunirá informações detalhadas, incluindo:

Identidade, CPF e endereço do proprietário.

Dados do animal, como raça, sexo, idade (real ou presumida), vacinas aplicadas, doenças contraídas ou em tratamento.

Local onde o animal é mantido.

Informação sobre microchip subcutâneo, caso o animal possua um.

Registro de mudanças, como venda, doação ou morte do pet, com a causa informada.

As medidas visam auxiliar no controle de zoonoses, no combate ao abandono e aos maus-tratos de animais, além de trazer mais segurança para transações de compra e venda.

Como registrar?

O registro será prioritariamente feito pelos donos responsáveis, mas organizações não-governamentais (ONGs), prefeituras e o Distrito Federal poderão cadastrar animais sob sua guarda.

Isso incluirá animais em abrigos, canis, centros de zoonoses ou mesmo em situação de rua. Quando um animal for adotado, o sistema permitirá a transferência de tutela de forma prática e segura.

Os municípios e estados que aderirem ao sistema terão acesso a uma área exclusiva, onde poderão visualizar e analisar dados estatísticos regionais. Essas informações serão úteis para o planejamento de políticas públicas voltadas para o bem-estar animal.

O cadastro será acessível pela internet e terá a fiscalização e centralização dos dados sob responsabilidade dos estados e da União. Embora existam iniciativas semelhantes no Brasil, esta será a primeira a operar em nível nacional.

É importante destacar que animais destinados à produção agropecuária, produtos ou serviços não precisarão ser cadastrados. A obrigatoriedade abrange apenas animais criados para companhia ou estimação.