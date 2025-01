Cédulas de 100 e 200 reais viram tesouros entre colecionadores no Brasil

Notas de 100 e 200 reais são cobiçadas por colecionadores brasileiros. Conheça os fatores que determinam seu valor e as histórias por trás dessas cédulas.

Nos últimos anos, o colecionismo de cédulas raras no Brasil tem despertado o interesse de numismatas e entusiastas da história monetária.

As notas de R$ 100, lançadas no início do Plano Real, e as de R$ 200, introduzidas em 2020, destacam-se como objetos de desejo.

Ambas possuem características que vão além do valor monetário, representando marcos importantes da economia e da cultura brasileira.

Colecionadores buscam cédulas raras de 100 e 200 reais. Descubra as características que tornam essas notas especiais e como avaliar sua raridade. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quando as notas de R$ 100 começaram?

A introdução da nota de R$ 100 em 1994 foi um divisor de águas na economia brasileira, marcando o início do Plano Real, que buscava estabilizar a economia e combater a hiperinflação.

Já a cédula de R$ 200, lançada em 2020, reflete um período de desafios econômicos impostos pela pandemia. Ambas as cédulas simbolizam momentos-chave da história econômica do Brasil, tornando-se itens cobiçados pelos colecionadores.

Características das cédulas de R$ 100 e R$ 200

Com design que reflete elementos culturais e naturais do Brasil, a cédula de R$ 100 apresenta no anverso a figura da República, enquanto no reverso estampa a garoupa, um peixe típico das águas brasileiras.

Por outro lado, a cédula de R$ 200, uma das mais modernas do país, é conhecida por suas inovações em segurança e tecnologia de impressão.

Com o lobo-guará no reverso, a nota destaca um animal icônico do cerrado brasileiro. Sua circulação limitada – com apenas cerca de 30% das emissões em uso – contribui para o status de raridade.

Fatores que determinam o valor das cédulas raras

Alguns aspectos aumentam o valor das cédulas no mercado de colecionismo:

Raridade: cédulas em menor circulação ou com emissão limitada tendem a ser mais valiosas.

cédulas em menor circulação ou com emissão limitada tendem a ser mais valiosas. Estado de conservação: notas em perfeito estado ou sem sinais de uso alcançam valores mais altos.

notas em perfeito estado ou sem sinais de uso alcançam valores mais altos. Características especiais: erros de impressão ou números de série únicos elevam o interesse dos colecionadores.

erros de impressão ou números de série únicos elevam o interesse dos colecionadores. Contexto histórico: o momento em que a cédula foi emitida e os eventos associados influenciam diretamente seu valor.

A busca por cédulas de R$ 100 e R$ 200 não é apenas uma prática econômica, mas também uma forma de preservar a história.

Para os colecionadores, o mercado dessas notas combina nostalgia e investimento, refletindo a importância de momentos que moldaram a economia brasileira.

O colecionismo de cédulas é uma ponte entre a memória cultural e o potencial financeiro, consolidando-se como um hobby lucrativo e enriquecedor.