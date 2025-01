Ainda é possível sacar o PIS/Pasep? Saiba como fazer a solicitação atrasada

Saiba como realizar o pedido de saque atrasado do PIS/Pasep em 2024. Veja os documentos necessários e as opções disponíveis.

Muito se fala sobre o PIS/Pasep, um benefício destinado aos trabalhadores brasileiros que têm vínculo formal de emprego. Isso porque ele oferece a possibilidade de acesso a um valor que pode chegar até um salário mínimo.

Em 2024, esse benefício foi amplamente disponibilizado, alcançando milhões de brasileiros. Entretanto, aproximadamente 141 mil pessoas não realizaram o saque dentro do prazo estabelecido.

Recentemente, o período regular para retirada do PIS/Pasep terminou no dia 27 de dezembro. Durante o ano anterior, o Governo Federal disponibilizou cerca de R$ 27 bilhões por meio desse abono salarial.

Mesmo assim, aproximadamente R$ 114,9 milhões permaneceram nos cofres públicos, sem que os trabalhadores com direito ao benefício realizassem a retirada.

Entenda o que fazer se não sacou o PIS/Pasep no prazo. Descubra os passos para recuperar o benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

É possível sacar o PIS/Pasep mesmo após o prazo final?

Aqueles que perderam o prazo regular ainda podem ter esperanças de recuperar o benefício. Segundo informações do Governo Federal, os valores não sacados são devolvidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Contudo, há casos em que é possível solicitar o saque mesmo após o encerramento do prazo.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os trabalhadores têm um período de até cinco anos para garantir o direito ao benefício.

No entanto, após o término do prazo regular, o saque só pode ser feito mediante um pedido formal por meio de um recurso administrativo. Esse pedido deve ser encaminhado ao Ministério do Trabalho.

Que tal conferir?

Como realizar o pedido do saque atrasado?

O processo para solicitar o saque atrasado é relativamente simples, mas requer atenção. Para quem optar pelo atendimento presencial, é necessário comparecer a uma unidade do Ministério do Trabalho. Nesse caso, é preciso levar documentos como a carteira de trabalho e um documento de identificação oficial.

Outra alternativa é realizar a solicitação por telefone, através da Central Alô Trabalhador, no número 158. Por fim, há a possibilidade de utilizar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, que permite o envio do pedido de forma prática e sem sair de casa.

No aplicativo, basta realizar o login com sua conta Gov.BR, selecionar a aba “Benefícios” e, em seguida, clicar na opção “Abono Salarial”.

Após isso, o pedido será registrado para análise. Caso seja aprovado, o benefício será liberado e o trabalhador poderá acessar o valor.

Por fim, vale lembrar que, após a solicitação, o processo passa por uma análise realizada pelo Ministério do Trabalho. Apenas após essa etapa o valor será disponibilizado ao trabalhador.

Por isso, é importante garantir que todos os documentos necessários estejam em ordem e completos no momento do pedido.

Aqueles que ainda têm dúvidas sobre o PIS/Pasep podem buscar mais informações diretamente nos canais oficiais do governo ou nas unidades de atendimento mais próximas.