Mais tempo para tirar a CNH! Senatran amplia prazo para conclusão de processos de habilitação

Candidatos à CNH que iniciaram o processo entre 2019 e 2023 têm prazo prorrogado até março de 2025. Confira os requisitos e como regularizar.

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) anunciou a prorrogação do prazo para candidatos à primeira habilitação que iniciaram o processo entre os anos de 2019 e 2023.

Com a nova medida, esses candidatos terão até 31 de março de 2025 para realizar o exame prático de direção. Para muitos desses candidatos, o adiamento representa uma nova oportunidade de completar o processo sem a necessidade de iniciar do zero.

A decisão visa atender demandas judiciais em diversos estados brasileiros e beneficia milhares de pessoas que enfrentaram dificuldades para concluir o processo devido à pandemia e outros fatores.

Senatran estende prazo para conclusão de CNH em 2025. Veja quem pode se beneficiar e como se preparar para o exame prático. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode ser beneficiado pela prorrogação?

Essa prorrogação contempla exclusivamente:

Candidatos que iniciaram o processo de habilitação entre 2019 e 2023 .

. Aqueles que já concluíram a carga horária mínima de 20 horas-aula práticas por categoria, até 31 de dezembro de 2024.

Que tal conferir também?

Quantos processos estão incluídos?

Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, cerca de 14,8 mil processos poderão ser beneficiados, distribuídos da seguinte forma:

7,8 mil para categoria de 2 rodas .

. 6,9 mil para categoria de 4 rodas.

A decisão tem o potencial de beneficiar milhares de pessoas em todo o Brasil, sobretudo aquelas que enfrentaram atrasos devido às restrições impostas pela pandemia de COVID-19.

Exames médicos e psicológicos atualizados

Entretanto, é importante lembrar que:

Os exames psicológico e médico exigidos para a emissão da CNH precisam ter validade de pelo menos um ano .

exigidos para a emissão da CNH precisam ter . Muitos candidatos poderão necessitar da renovação desses exames devido ao tempo decorrido desde o início do processo.

Orientação para os candidatos

A gerente de Exames de Habilitação do Detran-MS, Lina Zeinab, reforça a importância de organização. Para garantir uma conclusão tranquila:

Procure seu Centro de Formação de Condutores (CFC): entre em contato para se informar sobre o agendamento do exame prático. Evite deixar para a última hora: o prazo final é março de 2025, mas os agendamentos podem ser limitados e as filas tendem a crescer. Cheque a validade dos seus exames médicos e psicológicos: atualize-os caso estejam vencidos.

A Senatran explica que essa extensão de prazo foi motivada por decisões judiciais emitidas em diversos estados, reconhecendo as dificuldades enfrentadas pelos candidatos durante a pandemia.

Desde 2019, o processo de habilitação sofreu várias prorrogações para acomodar as restrições e as necessidades dos candidatos.

Passo a passo para quem quer concluir o processo de habilitação