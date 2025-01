RG deixa de existir! Nova Carteira de Identidade Nacional “CIN” já está disponível

RG será substituído pela nova Carteira de Identidade Nacional. Confira prazos, validade e como solicitar o novo documento em 2024.

Com a nova lei implementada no governo Lula, o Registro Geral (RG), tradicional documento de identificação dos brasileiros, está sendo substituído pela Carteira de Identidade Nacional (CIN), que já está em vigor desde 2024.

O novo modelo de identificação busca modernizar e unificar os dados dos cidadãos, garantindo mais segurança e praticidade na vida cotidiana.

Além de integrar diferentes documentos em um único formato, a mudança representa um avanço no combate a fraudes e na simplificação do acesso a serviços públicos e privados.

Novo modelo de identidade unifica CPF, título de eleitor e mais. Veja como garantir sua CIN gratuitamente e quais documentos são necessários. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é a Carteira de Identidade Nacional (CIN)?

A CIN é o novo documento oficial de identificação no Brasil, que unifica informações importantes como CPF, título de eleitor, CNH, carteira de trabalho, registro profissional e caderneta de vacinação.

Seu principal objetivo é reduzir a burocracia e oferecer mais segurança ao cidadão. Com um número único de identificação baseado no CPF, a CIN centraliza os dados de cada pessoa, eliminando duplicidades e inconsistências no sistema de identificação nacional.

Além disso, o novo documento inclui inovações como:

QR Code: facilita a verificação de autenticidade do documento.

facilita a verificação de autenticidade do documento. Informações específicas: permite adicionar condições de saúde, como o transtorno do espectro autista.

permite adicionar condições de saúde, como o transtorno do espectro autista. Integração nacional: substitui os diferentes RGs emitidos por cada unidade da federação.

Validade e prazo de transição

Embora a CIN já esteja disponível, o RG tradicional continuará válido até 2032. Após essa data, a troca será obrigatória para todos os cidadãos. A validade da nova identidade varia conforme a idade do titular:

0 a 12 anos incompletos: validade de 5 anos.

validade de 5 anos. 12 a 60 anos incompletos: validade de 10 anos.

validade de 10 anos. Acima de 60 anos: validade permanente.

Como solicitar a nova CIN?

Para solicitar a CIN, é necessário comparecer aos órgãos emissores do estado de residência. A primeira emissão é gratuita, e o processo é simplificado. Os documentos exigidos incluem:

CPF : caso ainda não tenha, é preciso solicitá-lo previamente.

: caso ainda não tenha, é preciso solicitá-lo previamente. Certidão de nascimento (original ou cópia autenticada), emitida nos últimos cinco anos.

(original ou cópia autenticada), emitida nos últimos cinco anos. Certidão de casamento (original), emitida nos últimos cinco anos.

A transição para a CIN moderniza a identificação no Brasil e oferece vantagens como:

Maior segurança: centralização dos dados reduz riscos de fraudes.

centralização dos dados reduz riscos de fraudes. Facilidade de acesso: integração com diferentes serviços públicos e privados.

integração com diferentes serviços públicos e privados. Simplificação: elimina a necessidade de múltiplos documentos para acessar serviços essenciais.

elimina a necessidade de múltiplos documentos para acessar serviços essenciais. Unificação nacional: evita duplicidade de RGs, já que anteriormente um cidadão podia possuir até 27 RGs diferentes, um para cada estado.

Enfim, a nova identidade já pode ser solicitada gratuitamente em 25 estados e no Distrito Federal. É recomendável que os cidadãos aproveitem o prazo de validade do RG tradicional para realizar a transição de forma organizada, evitando filas e contratempos.