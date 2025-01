Brasileiros com CPF final 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 podem sacar até R$ 6.220 do FGTS em janeiro de 2025

Confira quem tem direito ao saque de até R$ 6.220 do FGTS em janeiro. Verifique os critérios e como solicitar o benefício.

A Caixa Econômica Federal deu início à nova rodada do saque do FGTS em janeiro de 2025. Com o objetivo de atender milhares de famílias.

Em suma, a modalidade permite que os trabalhadores tenham acesso a até R$ 6.220 por conta vinculada. Se você reside em um dos municípios contemplados, este apoio pode ser essencial.

Neste texto, explicamos quem tem direito, como verificar sua elegibilidade e quais passos seguir para solicitar o saque. Acompanhe!

Caixa libera saque de R$ 6.220 em janeiro

A Caixa Econômica Federal deu início a uma nova rodada do saque-calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores de municípios afetados por desastres naturais.

Este benefício especial, criado para situações emergenciais, busca apoiar financeiramente os moradores que enfrentaram eventos extremos como enchentes, vendavais e deslizamentos de terra.

Se você reside em uma das 48 cidades incluídas nesta lista, pode sacar até R$ 6.220 diretamente de sua conta do FGTS.

Aproveite e confira:

O que é o saque-calamidade do FGTS?

O saque-calamidade do FGTS permite que trabalhadores em áreas de emergência retirem parte de seus recursos como suporte imediato.

O benefício é limitado a um valor máximo de R$ 6.220 por conta vinculada e está disponível exclusivamente para aqueles que atendem aos critérios estabelecidos pelo governo federal.

Quais são os critérios para ter direito ao saque?

Para solicitar o saque-calamidade, os trabalhadores devem atender a alguns requisitos básicos:

Residir em um município com decreto de calamidade pública reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.

Ter saldo disponível na conta do FGTS.

Não ter realizado outro saque por calamidade nos últimos 12 meses.

Em princípio, os critérios são avaliados pela Caixa Econômica Federal, que realiza a liberação do benefício após a verificação dos dados.

Eventos naturais contemplados

Os desastres naturais que permitem o saque do FGTS incluem situações extremas que causam prejuízos significativos às comunidades. Entre eles estão:

Inundações e alagamentos

Tempestades e vendavais

Ciclones e furacões

Queda de granizo

Deslizamentos de terra

Rompimento de barragens

Como saber se o meu CPF está na lista?

Para verificar se você tem direito ao saque-calamidade, é necessário confirmar se seu município foi contemplado e se sua conta está apta para a retirada. A consulta pode ser feita de várias formas:

1. Aplicativo FGTS

Baixe o aplicativo FGTS no seu celular.

Faça login usando suas credenciais.

Acesse “Meus Saques” ou “Saque Calamidade”.

Selecione seu município e confira o valor disponível.

2. Site da Caixa

Acesse o site oficial da Caixa Econômica Federal.

Clique na seção “Saque Calamidade”.

Informe seu CPF e os dados solicitados para verificar a elegibilidade.

3. Atendimento presencial

Dirija-se a uma agência da Caixa com RG e CPF.

Solicite informações diretamente com um atendente.

Qual o valor do saque e como calcular?

O valor disponível para saque depende do saldo em conta e do número de contas vinculadas. O limite é de R$ 6.220 por conta, e o montante total pode variar conforme os critérios abaixo:

Trabalhadores com saldo de até R$ 6.220 em uma única conta: poderão sacar o valor total.

poderão sacar o valor total. Trabalhadores com saldo superior a R$ 6.220: terão o saque limitado ao teto por conta.

terão o saque limitado ao teto por conta. Trabalhadores com múltiplas contas vinculadas: podem sacar até R$ 6.220 de cada conta.

Como solicitar o saque?

A solicitação pode ser feita de forma simples e rápida. Veja os canais disponíveis:

1. Aplicativo FGTS

Acesse a seção “Meus Saques” e selecione “Calamidade Pública”.

Informe seus dados bancários e anexe os documentos solicitados, como comprovante de residência e RG.

Confirme o pedido e acompanhe a análise.

2. Site da Caixa

Preencha o formulário online e envie os documentos necessários.

Aguarde a avaliação da solicitação.

3. Presencialmente

Leve seus documentos a uma agência da Caixa.

Solicite a liberação do saque diretamente no atendimento.

Documentos exigidos

Os documentos básicos incluem:

RG ou CNH.

CPF.

Comprovante de residência emitido nos últimos 120 dias.

Selfie com o documento de identidade.

Em alguns casos, podem ser solicitados documentos adicionais, como certidão de casamento, carteira de trabalho ou declaração de união estável.

Calendário e municípios contemplados

O prazo para solicitação do saque-calamidade é de até 90 dias após a publicação do decreto de calamidade para o município. A lista de cidades é atualizada conforme novos decretos são emitidos. Alguns dos municípios incluídos são: