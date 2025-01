Não vacile! Saiba como evitar erros e preparar sua declaração do IR 2025

Confira quem precisa declarar o IR 2025 e como se organizar. Veja as novas regras e as ferramentas disponíveis para facilitar o processo.

A declaração do Imposto de Renda 2025 é um compromisso anual para muitos brasileiros, sendo obrigatória para aqueles que se enquadram em faixas específicas de rendimentos.

É nesse momento que os contribuintes informam à Receita Federal os ganhos e despesas do ano anterior, garantindo que estejam em conformidade com as exigências fiscais. O cuidado durante o preenchimento é indispensável para evitar problemas, como cair na malha fina.

Enquanto a Receita Federal não divulga o calendário oficial de envio das declarações para 2025, é importante começar a se preparar. A organização prévia dos documentos necessários e o conhecimento das regras podem simplificar o processo.

Receita Federal divulga regras e novidades para o IR 2025. Veja como a calculadora ReVar pode ajudar e quem deve declarar neste ano. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem precisa declarar o Imposto de Renda 2025?

As regras atuais estabelecem que a declaração é obrigatória para determinados perfis de contribuintes. Confira os principais casos em que a apresentação é exigida:

Quem teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 30.639,90 em 2024 .

. Aqueles com rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil .

. Proprietários de bens e direitos, como imóveis ou veículos, com valor total superior a R$ 800 mil .

. Quem realizou operações na Bolsa de Valores com valores acima de R$ 40 mil ou obteve lucros tributáveis.

ou obteve lucros tributáveis. Contribuintes que tiveram ganhos de capital na venda de bens ou em outras operações sujeitas à tributação.

Pessoas isentas que são dependentes de quem está obrigado a declarar.

Além disso, as regras para 2025 trazem uma possível mudança: rendimentos acima de R$ 5 mil podem ser isentos da declaração, segundo informações preliminares.

Nova ferramenta para declaração de investimentos

A Receita Federal, em parceria com a B3, introduziu a calculadora ReVar para simplificar a declaração de investimentos em renda variável.

A ferramenta, disponível desde dezembro de 2024, facilita a apuração do Imposto de Renda para investidores que operam na Bolsa de Valores.

Como funciona: a calculadora utiliza os dados fornecidos pelas corretoras diretamente à B3, oferecendo um pré-preenchimento das operações realizadas.

a calculadora utiliza os dados fornecidos pelas corretoras diretamente à B3, oferecendo um pré-preenchimento das operações realizadas. Autorização: para ativar o recurso, o contribuinte deve acessar a área do investidor na B3 e autorizar o compartilhamento das informações.

para ativar o recurso, o contribuinte deve acessar a área do investidor na B3 e autorizar o compartilhamento das informações. Disponibilidade: após a autorização, os dados ficam acessíveis a partir do 10º dia do mês seguinte.

Rendimentos isentos que precisam ser declarados

Mesmo não sendo tributados, alguns rendimentos devem ser informados na declaração. Entre eles estão:

Indenizações: valores pagos por rescisão de contrato, FGTS, acidentes de trabalho ou planos de demissão voluntária (PDV).

valores pagos por rescisão de contrato, FGTS, acidentes de trabalho ou planos de demissão voluntária (PDV). Dividendos e lucros: distribuídos por empresas aos seus sócios.

distribuídos por empresas aos seus sócios. Poupança: rendimentos de contas poupança.

rendimentos de contas poupança. Bolsas de estudo: desde que sejam exclusivamente para estudo ou pesquisa e tragam benefícios ao doador.

desde que sejam exclusivamente para estudo ou pesquisa e tragam benefícios ao doador. Seguro ou pecúlio: valores recebidos em razão de morte do segurado ou invalidez.

valores recebidos em razão de morte do segurado ou invalidez. Ganhos de capital: venda de imóveis ou ações, respeitando limites de isenção específicos.

venda de imóveis ou ações, respeitando limites de isenção específicos. Aposentadorias: parcela isenta de aposentados com 65 anos ou mais e aposentadorias motivadas por acidentes de serviço ou doenças graves.

Dicas para organizar sua declaração