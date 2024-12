Sisu 2025 abre inscrições em janeiro: confira os requisitos e as principais informações

Inscrições para o Sisu 2025 acontecem em janeiro. Confira como participar e garantir sua vaga em instituições públicas de ensino superior.

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é a principal porta de entrada para estudantes que buscam vagas em instituições públicas de ensino superior no Brasil.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou o Edital nº 35/2024, oficializando o cronograma e os critérios de inscrição para o Sisu 2025. Este ano, o processo contará com apenas uma etapa de inscrição, que será realizada de 17 a 21 de janeiro, logo após a divulgação do resultado do Enem 2024.

Em princípio, a nova estrutura simplificada visa concentrar as oportunidades de ingresso em uma única etapa, oferecendo maior organização para os candidatos.

Saiba tudo sobre o Sisu 2025: datas, critérios de participação e detalhes sobre o cronograma oficial. Garanta sua inscrição e acompanhe as chamadas regulares. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quando começam as inscrições para o Sisu 2025?

As inscrições para o Sisu 2025 acontecem de 17 a 21 de janeiro. Durante esse período, os interessados devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e concluir sua inscrição de forma gratuita.

Detalhes importantes:

O resultado da chamada regular será divulgado em 26 de janeiro , também pelo portal oficial.

será divulgado em , também pelo portal oficial. Os candidatos selecionados, tanto na chamada regular quanto na lista de espera, deverão realizar a matrícula nas instituições escolhidas dentro do prazo definido pelo edital.

Atenção: a edição de 2025 contará com apenas uma fase de inscrições, e todas as vagas disponibilizadas pelas instituições participantes serão ofertadas nesse momento.

Como será o ingresso nas instituições?

Para os candidatos classificados, a matrícula será realizada conforme a ordem de classificação no curso escolhido. É importante lembrar que, em 2025, os candidatos não poderão optar pelo semestre de ingresso.

A alocação será feita com base na pontuação e nas regras do edital, e o período de início do curso dependerá da instituição de ensino.

Critérios de inscrição para o Sisu 2025

Para se inscrever no Sisu 2025, é necessário atender aos seguintes requisitos básicos:

Ensino Médio completo: o candidato deve ter concluído o ensino médio até a data da inscrição. Participação no Enem 2024: é obrigatório ter realizado todas as provas da edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio. Redação válida: o candidato não pode ter zerado a prova de redação do Enem, conforme estipulado pela Portaria MEC nº 391/2002. Condicionalidades: quem se inscreveu no Enem como treineiro não poderá participar do Sisu. O exame realizado nessa condição tem caráter apenas de autoavaliação e não é válido para processos seletivos.

Como realizar a inscrição no Sisu 2025?

A inscrição é simples e totalmente online. Confira o passo a passo para garantir sua participação:

Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior ( https://acessounico.mec.gov.br/ ) no período de inscrições. Informe o número de inscrição e a senha do Enem 2024. Escolha até duas opções de curso, indicando a ordem de preferência. Fique atento às modalidades de concorrência, como cotas ou ampla concorrência. Confirme os dados e finalize a inscrição.

O sistema permite que o candidato altere as opções de curso durante o período de inscrição, sendo considerada válida a última modificação registrada.

Dicas para os candidatos

Planeje-se: revise suas notas do Enem 2024 e avalie as possibilidades de cursos e instituições onde tenha chances reais de aprovação.

revise suas notas do Enem 2024 e avalie as possibilidades de cursos e instituições onde tenha chances reais de aprovação. Considere a concorrência: pesquise sobre a nota de corte das edições anteriores para o curso pretendido.

pesquise sobre a nota de corte das edições anteriores para o curso pretendido. Acompanhe as atualizações: o sistema de inscrição disponibiliza, diariamente, a nota de corte provisória para cada curso. Isso ajuda a ajustar suas escolhas.

o sistema de inscrição disponibiliza, diariamente, a nota de corte provisória para cada curso. Isso ajuda a ajustar suas escolhas. Mantenha a calma: caso não seja aprovado na chamada regular, é possível manifestar interesse em participar da lista de espera para sua primeira opção de curso.

Por fim, além do calendário e das regras gerais, o edital reforça que todas as vagas ofertadas pelas instituições participantes serão preenchidas exclusivamente por meio do Sisu. Isso inclui cursos presenciais e a distância, bem como diferentes modalidades de ensino.