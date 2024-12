Nova função do WhatsApp vai te salvar em algum momento; veja como ativar

WhatsApp lança recurso de transcrição de áudios, facilitando a comunicação em diversas situações. Transferências com cartão de débito são desativadas. Veja o que muda no aplicativo.

O WhatsApp, aplicativo de mensagens amplamente utilizado em todo o mundo, apresentou uma novidade que promete melhorar a experiência de comunicação dos usuários: a transcrição automática de mensagens de áudio para texto.

A nova funcionalidade transforma automaticamente mensagens de áudio em texto, exibindo o conteúdo transcrito logo abaixo da mensagem original.

A inovação é útil tanto para pessoas com dificuldades auditivas quanto para quem está em ambientes barulhentos ou onde ouvir áudios pode ser inconveniente, como reuniões ou locais públicos.

Nova função do WhatsApp permite transcrição de áudios para texto, ampliando acessibilidade. Entenda como ativar e o que mudou nas transferências financeiras. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como ativar a transcrição no WhatsApp?

A ativação da função de transcrição é simples e pode ser feita diretamente no aplicativo, desde que esteja atualizado para a versão mais recente. Siga os passos abaixo:

Atualize o aplicativo: verifique nas lojas de aplicativos se há uma nova versão disponível. Abra qualquer conversa: selecione uma mensagem de áudio. Acesse o menu de configurações: localize a aba de configurações na seção de conversas. Escolha o idioma de transcrição: defina o idioma principal para as mensagens que deseja transcrever.

Inicialmente, a função está disponível em alguns idiomas, com a promessa de expansão para mais opções em breve. A implementação será gradativa, visando garantir a estabilidade do recurso e atender uma base maior de usuários.

Principais benefícios:

Acessibilidade: atende usuários com limitações auditivas, permitindo maior inclusão.

atende usuários com limitações auditivas, permitindo maior inclusão. Praticidade: elimina a necessidade de ouvir áudios em locais ruidosos ou impróprios.

Agilidade: facilita a visualização e o entendimento rápido de informações importantes.

Mudanças no WhatsApp Pagamentos

Enquanto celebra a chegada de um recurso inovador, o WhatsApp também anunciou a descontinuação de uma funcionalidade de transferência financeira.

A plataforma decidiu remover a opção de transferências entre pessoas físicas utilizando cartão de débito.

Usuários afetados: aqueles que utilizavam o recurso de transferência com cartão de débito precisarão buscar alternativas.

aqueles que utilizavam o recurso de transferência com cartão de débito precisarão buscar alternativas. Pix como solução: o WhatsApp sugere que os usuários utilizem o Pix, que já está integrado à plataforma e oferece uma solução rápida e gratuita para transações financeiras.

o WhatsApp sugere que os usuários utilizem o Pix, que já está integrado à plataforma e oferece uma solução rápida e gratuita para transações financeiras. Histórico do serviço: lançado em abril de 2023, o WhatsApp Pagamentos buscava expandir a presença do mensageiro no mercado financeiro digital, mas enfrentou dificuldades para se consolidar.

Enfim, as mudanças refletem o esforço contínuo do WhatsApp em adaptar seus serviços às necessidades dos usuários e às exigências do mercado.

A chegada do recurso de transcrição de áudio demonstra o compromisso da plataforma em melhorar a experiência de comunicação, enquanto a desativação de serviços financeiros menos utilizados aponta para uma reestruturação estratégica.

