Conheça os bancos que pagam por cadastro em 2025 e veja como ganhar dinheiro extra

Saiba quais bancos digitais pagam por cadastro e veja como garantir dinheiro extra sem sair de casa. Confira todas as condições e benefícios dos programas.

Com o avanço dos bancos digitais, muitas instituições financeiras passaram a oferecer programas de indicação como forma de atrair novos clientes e recompensar os já cadastrados.

Na prática, esses programas permitem que você ganhe dinheiro de forma prática, bastando compartilhar um link ou código com amigos e familiares interessados em abrir uma conta.

Em 2025, essa tendência continua forte, com diversas oportunidades para aproveitar benefícios apenas por indicar pessoas ou se cadastrar em contas digitais.

A seguir, confira uma seleção dos 10 principais bancos que oferecem recompensas por cadastro e saiba como garantir essas vantagens de maneira simples e rápida.

Indique amigos, ganhe dinheiro e aproveite benefícios exclusivos. Veja a lista dos 10 bancos que pagam por cadastro em 2025 e aumente sua renda. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Bancos que pagam por cadastro em 2025

Antes de explorar as opções, é importante entender como funcionam os programas de indicação. Geralmente, você precisa ser cliente da instituição para compartilhar um código ou link exclusivo com os convidados.

O valor recebido pode variar, dependendo das condições estabelecidas por cada banco. Confira abaixo quais são os bancos que pagam por cadastro e os benefícios oferecidos.

1. Next ( https://www.next.me/ )

A conta digital do Bradesco permite que clientes ganhem R$ 10 a cada nova indicação aprovada. O valor é transferido via Pix após o cadastro do indicado. O limite mensal para o programa de indicações é de R$ 200.

2. Iti ( https://www.iti.itau/ )

O Iti, do Itaú, também recompensa indicações com R$ 10. Para receber o valor, é necessário que o indicado faça uma transferência de pelo menos R$ 5 logo após abrir a conta.

3. Sofisa Direto ( https://www.sofisadireto.com.br/ )

O Sofisa Direto oferece R$ 50 por cada indicação, desde que o convidado invista no mínimo R$ 1.000 em até 30 dias. Há ainda um bônus adicional de 1% sobre investimentos superiores a R$ 10.000, com limite de R$ 500.

4. Mercado Pago ( https://www.mercadopago.com.br/ )

Ao indicar alguém para abrir uma conta, você recebe R$ 20. O valor é creditado três dias úteis após a finalização do cadastro do indicado. Indicações de maquininhas podem render até R$ 150.

5. PagBank ( https://www.pagseguro.uol.com.br/pagbank )

O programa de indicação do PagBank recompensa o cliente com R$ 10 por indicação e R$ 20 para o indicado que abrir a conta com sucesso.

6. PicPay ( https://www.picpay.com/ )

Popular no Brasil, o PicPay recompensa tanto o cliente que indica quanto o indicado com R$ 10 cada, quando o processo de cadastro é concluído.

7. banQi ( https://www.banqi.com.br/ )

A conta digital das Casas Bahia paga R$ 5 por indicação. O indicado precisa depositar ao menos R$ 10 e realizar uma compra mínima de R$ 1 para liberar o valor.

8. Méliuz ( https://www.meliuz.com.br/ )

Conhecida pelo cashback, a Méliuz oferece R$ 5 para cada indicação aprovada. Os valores podem ser acumulados e utilizados de diversas formas.

9. RecargaPay ( https://www.recargapay.com.br/ )

Com o RecargaPay, você pode ganhar R$ 10 a cada amigo que abrir uma conta. O saldo pode ser usado para pagar contas, recargas ou convertido em limite para o cartão pré-pago.

10. Digio ( https://www.digio.com.br/ )

O Digio recompensa com R$ 15 em crédito na fatura do cartão. Para isso, o indicado precisa abrir a conta, solicitar um cartão de crédito e realizar uma compra.

Outras maneiras de ganhar dinheiro ao se cadastrar?

Além das indicações bancárias, há outras formas de obter renda extra pela internet. Plataformas de cashback, programas de afiliados e aplicativos que remuneram por atividades são boas alternativas. Pesquise e escolha as opções que melhor atendem às suas necessidades.