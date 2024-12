Empréstimo para cadastrados no CadÚnico: saiba como garantir o seu agora

Com novas oportunidades, o Governo Federal facilita o acesso ao crédito para inscritos no CadÚnico, incentivando o empreendedorismo e promovendo inclusão socioeconômica

Milhões de brasileiros enfrentam dificuldades em obter crédito devido à baixa renda ou à ausência de garantias financeiras.

Pensando nisso, o Governo Federal criou o programa Acredita no Primeiro Passo, que visa oferecer recursos e suporte para que pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) tenham condições de empreender e melhorar sua qualidade de vida.

Com mais de R$ 500 milhões já liberados em 2024 e projeções de expansão para os próximos anos, o programa promove inclusão socioeconômica e gera novas oportunidades. O crédito pode chegar a R$ 21 mil por beneficiário, com taxas de juros reduzidas e condições especiais de pagamento.

CadÚnico,é porta de entrada para empréstimo com facilidades – Crédito: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Critérios para acessar o crédito pelo programa

Para participar do programa Acredita no Primeiro Passo, é essencial atender aos critérios estabelecidos pelo Governo Federal. O foco principal está em beneficiar quem realmente necessita de apoio para iniciar ou expandir um empreendimento.

O cadastro no CadÚnico deve estar atualizado nos últimos 24 meses.

O beneficiário precisa estar ativo em programas sociais, como o Bolsa Família.

É necessário demonstrar a intenção de investir em atividades produtivas.

A atualização do CadÚnico deve ser feita presencialmente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo.

Operações de crédito com bancos parceiros

As operações do programa Acredita no Primeiro Passo estão concentradas no Banco do Nordeste – BNB (bnb.gov.br) e no Banco da Amazônia – Basa (bancoamazonia.com.br). Banco do Brasil (bb.com.br) e Caixa Econômica Federal (caixa.gov.br) também aderiram à iniciativa do governo.

Vale ressaltar que essas instituições financeiras são responsáveis por gerenciar os recursos do Fundo Garantidor de Operações (FGO).

A expectativa é que novos parceiros fortaleçam a capacidade de atender ainda mais beneficiários nos próximos meses.

Funcionamento do Fundo Garantidor de Operações

Uma das grandes inovações do programa Acredita no Primeiro Passo é a utilização do Fundo Garantidor de Operações (FGO). Esse fundo cobre riscos de inadimplência, possibilitando a concessão de crédito mesmo para quem não possui garantias tradicionais.

Diferente de outros fundos, o FGO não cobra comissões adicionais, tornando o programa mais acessível e sustentável para os beneficiários.

Etapas para solicitar o crédito

Atualize o cadastro no CadÚnico em uma unidade do CRAS. Procure um dos bancos conveniados para iniciar o processo. Informe sua intenção de utilizar o crédito para atividades produtivas. Aguarde a análise e aprovação do financiamento.

Os recursos devem ser destinados exclusivamente ao investimento em negócios que promovam geração de renda.

Valores disponíveis e impacto econômico

O crédito oferecido pelo programa Acredita no Primeiro Passo pode chegar a R$ 21 mil por beneficiário, com taxas de juros bem abaixo das praticadas no mercado. Além disso, o programa já liberou mais de R$ 500 milhões em 2024, com uma meta de alcançar R$ 12 bilhões em operações nos próximos anos.

A iniciativa também prevê a renegociação de dívidas para microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e pequenos negócios. Essa medida busca apoiar ainda mais o crescimento de empreendimentos locais, incentivando o aumento da renda familiar e movimentando a economia.

Qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo

Além do crédito, o programa Acredita no Primeiro Passo investe em capacitação profissional.

Empresas como Huawei (huawei.com/br), Coca-Cola (coca-cola.com/br/pt) e Amazon Web Services – AWS aws.amazon.com/pt) oferecem cursos gratuitos para os beneficiários, visando aumentar suas chances de sucesso no mercado.

A campanha também incentiva a formalização de MEIs e promove redes de apoio ao empreendedorismo, com parcerias entre instituições públicas e privadas. Até o final de 2024, mais de 1.200 entidades já estavam cadastradas como parceiras do programa.

Resultados e projeções

O programa Acredita no Primeiro Passo já registrou 56 mil operações de crédito desde seu lançamento. A expectativa é de que esse número continue crescendo, ampliando o acesso ao crédito e fortalecendo a inclusão socioeconômica em todo o país.

A criação de empregos, o aumento da renda familiar e o estímulo ao empreendedorismo são os principais objetivos do programa. Com o aporte inicial de R$ 1 bilhão, o Governo Federal reforça seu compromisso com o desenvolvimento social e econômico das famílias brasileiras.

Oportunidade inédita para inscritos no CadÚnico

O programa Acredita no Primeiro Passo representa uma oportunidade inédita para inscritos no CadÚnico que desejam empreender.

Com crédito facilitado, capacitação profissional e suporte técnico, ele oferece condições para que famílias de baixa renda conquistem independência financeira e melhorem sua qualidade de vida.

Para garantir o empréstimo, atualize seu cadastro no CadÚnico, procure os bancos participantes e aproveite essa chance de transformar sua realidade econômica.