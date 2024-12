Especialistas alertam para consumo de álcool no verão e festas de fim de ano; Confira!

Comportamentos comuns no verão, como o uso de álcool, podem trazer riscos graves à saúde; saiba como prevenir problemas

As altas temperaturas do verão, aliadas ao clima descontraído das celebrações de fim de ano, tornam o consumo de álcool um hábito recorrente para muitas pessoas.

Seja em praias, piscinas ou reuniões familiares, bebidas alcoólicas acabam marcando presença, mas nem sempre seu consumo é feito de forma segura.

Além de promover momentos de socialização, o álcool pode trazer sérios riscos à saúde, principalmente quando consumido em excesso. Seus efeitos são potencializados pelo calor, agravando quadros de desidratação e comprometendo a capacidade de julgamento e os reflexos.

Especialistas alertam que, sem os devidos cuidados, situações de lazer podem facilmente se transformar em emergências.

Consumo de álcool costuma aumentar no fim de ano – Crédito: freepik / Freepik

Os efeitos do álcool no organismo sob altas temperaturas

O consumo de álcool durante o verão apresenta perigos específicos devido às condições climáticas. Estudos apontam que o calor intensifica os efeitos do álcool no corpo, como a desidratação.

A substância atua como diurético, aumentando a eliminação de líquidos pelo organismo e reduzindo os níveis de hidratação, um problema que pode causar tontura, fadiga e dores de cabeça.

Esse cenário é agravado quando a ingestão de álcool ocorre em jejum ou sem a hidratação adequada, práticas comuns em ambientes como praias ou festas ao ar livre.

“Muitas pessoas não percebem que, ao substituir a água por bebidas alcoólicas, estão colocando sua saúde em risco”, alerta a psicóloga Miriane Castilhos Oliveira, especialista em saúde mental.

Outro ponto crítico é o comprometimento das funções motoras e cognitivas. Sob o efeito do álcool, reflexos e tempo de resposta são prejudicados, aumentando as chances de acidentes, como quedas e afogamentos.

Assim, a conscientização sobre esses riscos é o primeiro passo para adotar um consumo mais responsável.

Comportamentos de risco e impactos sociais

O ambiente festivo das celebrações de fim de ano frequentemente incentiva o consumo excessivo de álcool, o que pode trazer consequências imediatas e a longo prazo.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o álcool está relacionado a mais de 200 doenças e é responsável por 5,3% das mortes globais. No Brasil, o impacto social e econômico também é alarmante.

Um levantamento da Fiocruz revela que, em 2019, o consumo de álcool gerou custos de R$ 18,8 bilhões ao país, incluindo despesas de saúde e perdas relacionadas a mortes prematuras.

As consequências sociais também merecem destaque. Situações como violência doméstica, acidentes de trânsito e conflitos familiares aumentam significativamente em períodos de festas.

“O consumo desenfreado de álcool pode levar a danos irreparáveis, tanto para quem consome quanto para as pessoas ao redor”, ressalta o psicólogo Junior Amaranto.

Por isso, é fundamental que o uso de bebidas seja feito com moderação, respeitando os limites individuais.

Rede de apoio e alternativas no verão

Para aqueles que sentem dificuldade em controlar o consumo de álcool ou enfrentam problemas decorrentes desse hábito, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece suporte especializado.

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) estão espalhados por todo o Brasil e contam com equipes multidisciplinares para ajudar na recuperação e na adoção de novos hábitos.

Além disso, unidades básicas de saúde (UBS) podem ser um primeiro ponto de contato para quem busca informações sobre dependência química e prevenção. Profissionais dessas unidades estão capacitados para oferecer orientações e encaminhamentos.

Nos meses de verão, práticas alternativas também são recomendadas, como a substituição de bebidas alcoólicas por coquetéis sem álcool ou o aumento do consumo de sucos e água. Dessa forma, é possível socializar sem comprometer a saúde e o bem-estar.

Cuidados essenciais para um verão mais seguro

Para reduzir os riscos associados ao álcool, especialistas recomendam:

Hidratar-se regularmente, alternando água com bebidas alcoólicas;

Evitar o consumo em jejum e optar por alimentos ricos em nutrientes;

Nunca dirigir após beber, mesmo em pequenas quantidades;

Manter a moderação, principalmente em eventos sociais.

Com medidas simples e atenção aos sinais do corpo, é possível aproveitar o melhor do verão e das festas de fim de ano, mantendo a saúde em primeiro lugar.