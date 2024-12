ALERTA! Mais de 2,7 mil cidades em alerta de tempestades e granizo

Alerta do INMET para chuvas e ventos fortes. Tempestades podem causar granizo em diversas regiões. Acompanhe áreas afetadas e dicas de segurança.

Recentemente, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu novos alertas sobre tempestades e chuvas intensas previstas para este domingo.

Cerca de 2.770 municípios em diversas regiões do país devem enfrentar condições climáticas adversas, incluindo possibilidade de granizo.

Com volumes de chuva podendo chegar a até 60 mm por hora, os eventos incluem rajadas de vento e riscos como alagamentos, quedas de energia e danos materiais.

Áreas como Central Mineira, Zona da Mata, Presidente Prudente e Grande Florianópolis estão entre as mais atingidas. Para proteger a população, o INMET recomenda evitar o uso de aparelhos conectados diretamente à rede elétrica durante as tempestades.

Além disso, serviços de emergência como Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193) estão disponíveis para dúvidas ou em caso de necessidade. Confira os detalhes das previsões e áreas afetadas.

Tempestades atingem várias cidades do país. INMET alerta sobre granizo e ventos. Saiba quais regiões estão em alerta e como se prevenir. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Aviso 1: Chuvas intensas em 1,1 mil cidades

Para o primeiro comunicado, o INMET destaca a possibilidade de chuvas variando entre 20 e 30 mm por hora, ou até 50 mm por dia.

Ventos intensos de 40 a 60 km/h também podem ocorrer, embora o risco de quedas de energia ou alagamentos seja considerado baixo.

Áreas afetadas:

Centro Goiano, Leste Goiano e Sul Goiano .

. Zona da Mata, Central Mineira e Noroeste de Minas .

. Vale do Rio Doce, Baixo Amazonas e Distrito Federal .

. Outras regiões como Centro-Sul Mato-grossense, Sul Espírito-santense e Pantanais Sul Mato-grossense.

Aviso 2: Intensidade maior no Centro-Oeste

O segundo alerta foca no Centro-Oeste e tem grau de severidade classificado como “perigo”. As chuvas podem causar transtornos leves, incluindo possíveis interrupções no fornecimento de energia elétrica e dificuldade em vias alagadas.

Áreas abrangidas:

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Metropolitana de Belo Horizonte e Sul Goiano .

. Leste e Centro-Norte de Mato Grosso do Sul, Pantanais Sul Mato-grossense .

. Sudoeste de Mato Grosso do Sul e Noroeste de Minas.

Aviso 3: Tempestades e possibilidade de granizo

Com a previsão de volumes mais elevados, entre 30 e 60 mm por hora, o terceiro comunicado envolve mais de 1,2 mil municípios nas regiões Centro-Oeste e Sul.

Ventos intensos de até 100 km/h e a queda de granizo podem ocorrer, aumentando os riscos em áreas urbanas e rurais.

Regiões em destaque:

Zona da Mata, Presidente Prudente e São José do Rio Preto .

. Campinas, Metropolitana de Curitiba e Grande Florianópolis .

. Sul Fluminense, Baixadas e Metropolitana do Rio de Janeiro .

. Macro Metropolitana Paulista, Ribeirão Preto e Vale do Paraíba Paulista.

Aviso 4: Região Sul em alerta

No quarto comunicado, 209 cidades da região Sul podem enfrentar tempestades moderadas. Embora os riscos de quedas de energia e descargas elétricas sejam baixos, há possibilidade de granizo em algumas localidades.

Áreas incluídas:

Metropolitana de Curitiba, Grande Florianópolis e Vale do Itajaí .

. Centro Ocidental Paranaense, Noroeste e Sudeste Paranaense .

. Norte e Oeste Catarinense, além do Centro-Sul Paranaense.

Dicas de segurança durante as tempestades