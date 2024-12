URGENTE! INSS atualiza VALOR dos benefícios; confira a previsão para 2025

A atualização anual do piso salarial é aguardada por milhões de brasileiros que dependem dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), incluindo aposentadorias, pensões e auxílios.

Por lei, nenhum segurado pode receber menos que um salário mínimo, o que torna o reajuste essencial para garantir o poder de compra dos beneficiários.

O cálculo para definir o valor do salário mínimo segue as regras da política de valorização, considerando a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado até novembro do ano anterior e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos atrás.

Contudo, o reajuste de 2025 está envolto em incertezas, devido a propostas do Governo Federal que buscam modificar a forma como os aumentos são aplicados.

Regras atuais e possíveis mudanças nos benefícios do INSS

Atualmente, a política de valorização utiliza como base o INPC e o PIB, resultando em um reajuste que reflete tanto a inflação quanto o desempenho econômico. Para 2025, isso significa que o salário mínimo poderia ser calculado considerando o INPC acumulado entre dezembro de 2023 e novembro de 2024 e o crescimento do PIB em 2023.

Entretanto, o Governo Federal apresentou uma proposta de limitação nos aumentos salariais, visando controlar as despesas públicas em consonância com o arcabouço fiscal. Essa medida, ainda não aprovada, prevê um teto para o crescimento do salário mínimo de até 2,5% acima da inflação registrada no período.

Cenários previstos para o salário mínimo em 2025

Diante das incertezas, dois cenários principais estão sendo considerados:

Manutenção das regras atuais: Se a política de valorização for mantida, o salário mínimo em 2025 poderá alcançar aproximadamente R$ 1.528,00 , com base na prévia do INPC acumulado nos últimos 12 meses (4,84%) e no crescimento estimado do PIB em 2023 (3,2%).

Se a política de valorização for mantida, o salário mínimo em 2025 poderá alcançar aproximadamente , com base na prévia do INPC acumulado nos últimos 12 meses (4,84%) e no crescimento estimado do PIB em 2023 (3,2%). Aprovação do limite de reajuste: Caso o projeto de limitação dos aumentos seja aprovado, o teto do salário mínimo seria de R$ 1.518,00, aplicando a variação máxima de 2,5% acima da inflação.

Estimativa na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na última segunda-feira (16), uma nova versão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2025 apresentou uma estimativa preliminar para o salário mínimo, fixada em R$ 1.502,00. Essa projeção não considerou os dados consolidados da inflação nem a aprovação da política fiscal, sendo passível de ajustes futuros.

O valor final do salário mínimo será fundamental para determinar o piso dos benefícios do INSS, já que o reajuste impacta diretamente aposentadorias, pensões e outros auxílios. Normalmente, o aumento é incorporado à folha de pagamento a partir de fevereiro, garantindo o repasse do novo valor aos segurados.

Próximos passos

O Governo Federal deverá anunciar informações oficiais sobre o reajuste do salário mínimo no início de 2025, após a consolidação dos dados do INPC e eventuais alterações nas regras fiscais. Até lá, beneficiários do INSS aguardam definição sobre o novo piso e suas implicações.

É importante que todos os beneficiários fiquem atentos a essas mudanças, pois elas podem impactar diretamente seus rendimentos e a sua qualidade de vida.

