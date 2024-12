PIS/PASEP 2025 já tem data para COMEÇAR! Confira como receber

Saiba como consultar o PIS/PASEP 2025 e veja o calendário de pagamento. Confira os critérios para receber o benefício antes do prazo final.

O calendário de pagamento do PIS/PASEP 2025 já foi divulgado e traz datas importantes para os trabalhadores brasileiros.

O benefício, referente ao ano-base de 2023, será liberado a partir de 17 de fevereiro e estará disponível para saque até 29 de dezembro de 2025. Os pagamentos serão organizados conforme o mês de nascimento dos trabalhadores, facilitando o acesso ao benefício para milhões de pessoas.

O abono salarial funciona como uma renda extra destinada a quem ganha até dois salários mínimos por mês. Para empregados do setor privado, o pagamento será realizado pela Caixa Econômica Federal, enquanto os servidores públicos devem buscar o Banco do Brasil para receber o valor.

Confira abaixo quem tem direito ao PIS/PASEP 2025, como calcular o benefício e os detalhes do calendário.

O que é o PIS/PASEP?

O PIS (Programa de Integração Social) e o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são benefícios que complementam a renda de trabalhadores com baixa remuneração.

O PIS atende empregados do setor privado, enquanto o PASEP é destinado a servidores públicos. Ambos oferecem um valor proporcional aos meses trabalhados no ano-base, servindo como uma espécie de 14º salário.

O valor do benefício é calculado com base no número de meses trabalhados e no salário mínimo vigente. Em 2025, cada mês trabalhado em 2023 garante 1/12 do salário mínimo, que deverá ser de R$ 1.502. Assim, um trabalhador que atuou o ano inteiro poderá receber o valor integral de R$ 1.502.

Quem tem direito ao PIS/PASEP 2025?

Para receber o abono salarial, é necessário atender a critérios específicos. Veja abaixo os requisitos para o benefício:

Ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano-base de 2023 em regime CLT.

em regime CLT. Receber até dois salários mínimos por mês, em média.

Estar inscrito no PIS ou PASEP há pelo menos cinco anos.

Ter os dados corretamente registrados na plataforma eSocial ou na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

A atualização correta das informações pelo empregador é indispensável para liberar o benefício. Em caso de inconsistências, é importante verificar com a empresa responsável.

Quanto vou receber de PIS/PASEP?

O valor do abono salarial é proporcional aos meses trabalhados em 2023. Confira o cálculo básico:

Divida o salário mínimo vigente (R$ 1.502) por 12, obtendo o valor mensal (R$ 125,16).

Multiplique o valor mensal pelo número de meses trabalhados no ano-base. Por exemplo, um trabalhador que atuou por seis meses receberá R$ 751.

Como consultar o PIS/PASEP 2025?

A consulta ao benefício poderá ser feita a partir de 5 de fevereiro nos aplicativos da Carteira de Trabalho Digital. Siga o passo a passo:

Acesse o app Carteira de Trabalho Digital. Vá até a área de “Benefícios”. Clique em “Abono Salarial” e depois em “Pagamento” para visualizar os detalhes.

Os pagamentos seguirão o calendário abaixo, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador:

Mês de nascimento Data de pagamento Pode sacar até Janeiro 17 de fevereiro 29 de dezembro Fevereiro 17 de março 29 de dezembro Março 15 de abril 29 de dezembro Abril 15 de abril 29 de dezembro Maio 15 de maio 29 de dezembro Junho 15 de maio 29 de dezembro Julho 16 de junho 29 de dezembro Agosto 16 de junho 29 de dezembro Setembro 15 de julho 29 de dezembro Outubro 15 de julho 29 de dezembro Novembro 15 de agosto 29 de dezembro Dezembro 15 de agosto 29 de dezembro

Fique atento às datas para não perder o prazo do saque.