Caixa Tem libera PIX de R$ 104 para beneficiários do Auxílio Gás até segunda-feira (23/12)

A Caixa Tem está realizando pagamentos do Auxílio Gás, um benefício essencial para famílias de baixa renda no Brasil.

O Auxílio Gás é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal. Para receber o benefício, as famílias devem ter renda mensal per capita de até meio salário mínimo vigente, garantindo suporte financeiro para a compra do botijão de gás de 13 kg, essencial no dia a dia doméstico.

O programa prioriza grupos mais vulneráveis, como beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), lares chefiados por mulheres e vítimas de violência doméstica.

Além de proporcionar alívio no orçamento, o Auxílio Gás promove segurança alimentar, assegurando que milhões de brasileiros tenham acesso ao gás de cozinha sem comprometer outras despesas básicas.

Entenda como o Auxílio Gás funciona

O Auxílio Gás foi criado como uma resposta do governo federal às crescentes preocupações com a segurança alimentar e o bem-estar de famílias em situação de vulnerabilidade econômica. O objetivo principal é garantir que todos tenham acesso a um item básico, como o gás de cozinha, que é indispensável no dia a dia.

Objetivos principais

Os objetivos centrais do Auxílio Gás incluem:

Garantir o acesso ao gás de cozinha para famílias de baixa renda;

Reduzir a insegurança alimentar;

Prevenir o uso de métodos alternativos e perigosos de cocção;

Aliviar o orçamento das famílias mais carentes.

Quem tem direito ao Auxílio Gás

O Auxílio Gás é direcionado a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para assegurar que o benefício chegue a quem realmente precisa, o governo estabeleceu critérios de elegibilidade claros.

Critérios de elegibilidade

Para ter direito ao Auxílio Gás, as famílias devem atender a pelo menos um dos seguintes requisitos:

Estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo;

Ter entre seus membros uma pessoa que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS);

Ser beneficiária do Programa Bolsa Família.

Prioridades na concessão do benefício

Dentro das famílias elegíveis, algumas têm prioridade na concessão do benefício:

Famílias chefiadas por mulheres;

Mulheres vítimas de violência doméstica;

Famílias com maior número de membros;

Famílias com crianças e adolescentes.

Valor do Auxílio Gás em 2024

O valor do Auxílio Gás é um aspecto crucial do programa, pois define o nível de assistência financeira que as famílias receberão. Em 2024, o governo manteve o compromisso de oferecer um auxílio significativo, ajustado à realidade econômica do país.

Cálculo do valor do benefício

O valor do Auxílio Gás é calculado com base no preço médio nacional do botijão de gás de 13kg. Esse cálculo leva em consideração:

Pesquisas de preço realizadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP);

Variações regionais no preço do gás;

Flutuações no mercado de combustíveis.

Valor atual do auxílio

Para dezembro de 2024, o valor do Auxílio Gás foi estabelecido em R$ 104,00, representando 100% do preço médio nacional do botijão de gás de 13kg, conforme apurado pela ANP.

Calendário de pagamento do Auxílio Gás

O calendário de pagamentos do Auxílio Gás segue o mesmo cronograma do Bolsa Família:

10 de dezembro de 2024: NIS final 1

11 de dezembro de 2024: NIS final 2

12 de dezembro de 2024: NIS final 3

13 de dezembro de 2024: NIS final 4

16 de dezembro de 2024: NIS final 5

17 de dezembro de 2024: NIS final 6

18 de dezembro de 2024: NIS final 7

19 de dezembro de 2024: NIS final 8

20 de dezembro de 2024: NIS final 9

23 de dezembro de 2024: NIS final 0

Os beneficiários com NIS final 8, 9 e 0 receberão o benefício nesta data. Vale lembrar que o governo tem o costume de antecipar os pagamentos de segunda-feira para o sábado, então o Auxílio Gás pode ser pago no dia 21 de dezembro.

Frequência de pagamento

O Auxílio Gás é pago bimestralmente, ou seja, a cada dois meses, considerando o tempo médio de duração de um botijão de gás para uma família de baixa renda.

