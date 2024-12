Governo distribui cestas básicas no final do ano: veja se VOCÊ está na lista!

Neste final de ano, o governo começou a distribuir cestas básicas para quem está cadastrado no CadÚnico, mediante regras.

O governo do estado lançou uma ação de grande importância para apoiar as famílias afetadas pelas enchentes ocorridas entre o final de abril e a primeira quinzena de maio deste ano.

Cerca de 2.876 famílias foram beneficiadas pelo programa Renda Certa Emergencial, que oferece tanto assistência financeira quanto a retirada de cestas básicas, essenciais para a recuperação das condições de vida dessas pessoas.

Esta iniciativa é parte das ações implementadas pela Administração Municipal para mitigar os efeitos devastadores das cheias, proporcionando um suporte vital àquelas que enfrentaram dificuldades para suprir suas necessidades básicas.

Governo distribui cestas básicas para beneficiários do CadÚnico. / Fonte: ASSE RJ

O que é o Renda Certa Emergencial?

O Renda Certa Emergencial foi criado pela Prefeitura de Esteio visando atender às famílias que sofreram com as enchentes. O programa se concentrou em ajudar aqueles que não se enquadraram em outras formas de auxílio, como o Volta por Cima ou o Pix SOS Rio Grande do Sul.

As famílias que já tinham recebido o Auxílio Reconstrução do Governo Federal, mas que não tiveram acesso a outros programas, foram as principais beneficiadas. Um total de mais de R$ 5,75 milhões foi investido para apoiar a recuperação das famílias de Esteio.

Como funciona a entrega do benefício?

Com o intuito de complementar o auxílio financeiro, o programa disponibiliza cestas básicas às famílias beneficiadas. Esta medida busca garantir o acesso a alimentos durante o processo de recuperação das casas e da vida cotidiana. O período de retirada das cestas é de quarta-feira (18) até sexta-feira (20), das 9h às 17h, e no sábado (21), das 9h às 13h.

Local de retirada: As cestas serão entregues no Centro Municipal da Defesa Civil, situado na Avenida Padre Claret, 1.453, próximo à antiga superintendência do DAER. Documentação necessária: O titular do auxílio deve comparecer munido de um documento de identificação oficial para garantir que a cesta seja retirada pela pessoa correta, que está na lista de beneficiados.

Critérios para recebimento das cestas básicas

O Renda Certa Emergencial foi concebido especificamente para as famílias de Esteio que enfrentaram grandes dificuldades devido às enchentes. Os critérios de elegibilidade foram baseados em fatores cruciais:

Danos causados pelas cheias: O critério principal para a concessão do auxílio financeiro foi o impacto direto das chuvas e enchentes nas residências. Apenas as famílias que sofreram danos diretos durante o período de inundação foram contempladas.

O critério principal para a concessão do auxílio financeiro foi o impacto direto das chuvas e enchentes nas residências. Apenas as famílias que sofreram danos diretos durante o período de inundação foram contempladas. Famílias sem acesso a outros programas: As famílias que já haviam recebido o Auxílio Reconstrução do Governo Federal, mas não conseguiram acessar programas estaduais, foram priorizadas para o Renda Certa Emergencial.

Essa abordagem garantiu que os recursos chegassem a quem realmente precisava, proporcionando um alívio em um momento crítico.

Conteúdo e composição das cestas básicas

Cada cesta básica contém uma variedade de alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal, incluindo:

Arroz (5 kg)

Feijão (2 kg)

Açúcar (2 kg)

Óleo de soja (900 ml)

Macarrão (1 kg)

Farinha de mandioca (1 kg)

Café em pó (250 g)

Leite em pó (400 g)

Sal (1 kg)

Fubá (500 g)

Biscoito cream cracker (400 g)

Sardinha em lata (125 g)

Extrato de tomate (340 g)

Sabonete (2 unidades)

Creme dental (1 tubo)

Essa composição foi planejada para atender as necessidades de uma família média por cerca de um mês. Contudo, é importante ressaltar que a composição pode ser ajustada conforme a disponibilidade regional e as necessidades específicas de cada grupo de beneficiários.

