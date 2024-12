Bolsa Família 2025: tome estes cuidados para não PERDER o benefício

A partir do próximo ano, os beneficiários do Bolsa Família vão precisar tomar mais alguns cuidados para manter os pagamentos.

O Bolsa Família é um dos mais importantes programas de transferência de renda do Brasil, criado para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade econômica.

Ele busca combater a pobreza e a fome, garantindo recursos que podem ser utilizados em alimentação, saúde e educação. Podem receber o benefício as famílias que tenham renda mensal por pessoa de até R$ 218 e estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Além disso, o programa oferece complementos financeiros para gestantes, crianças e adolescentes, incentivando o desenvolvimento social e a inclusão educacional. Em 2025, é importante que os beneficiários estejam cientes das regras e condições para garantir a continuidade do recebimento do benefício.

Não corra o risco de perder o Bolsa Família

O Bolsa Família é um dos principais programas sociais do governo brasileiro, atendendo a mais de 20 milhões de famílias. Seu principal objetivo é combater a desigualdade social, assegurando condições mínimas de vida para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade.

Com uma recente reformulação, o programa não apenas oferece suporte financeiro mensal, mas também promove o acesso à educação e à saúde, estabelecendo condições que devem ser cumpridas pelos beneficiários.

Mantenha o Cadastro Único atualizado

O Cadastro Único (CadÚnico) é a chave de entrada para o Bolsa Família e outros benefícios sociais oferecidos pelo Governo Federal. Para evitar a perda do benefício, é imprescindível que as informações estejam sempre atualizadas.

Alterações na composição familiar, como nascimentos, falecimentos, mudanças de endereço ou de renda, devem ser comunicadas imediatamente. Mesmo que não haja mudanças, o cadastro deve ser renovado a cada dois anos.

Dirija-se ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da sua localidade para realizar a atualização necessária. Manter o CadÚnico em dia é a forma mais eficaz de prevenir o bloqueio ou o cancelamento do Bolsa Família.

Cumprimento das condicionalidades do Bolsa Família

As condicionalidades representam os compromissos que as famílias devem respeitar para continuar recebendo o Bolsa Família. Em 2025, as exigências permanecem as mesmas e são divididas em três áreas principais.

Educação

Crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos devem ter uma frequência escolar mínima de 85% .

devem ter uma frequência escolar mínima de . É importante ficar atento ao calendário escolar e garantir que as presenças estejam registradas corretamente.

Saúde

Gestantes precisam realizar o pré-natal e comparecer às consultas agendadas.

Famílias com crianças de até 7 anos devem manter a vacinação em dia e assegurar o acompanhamento nutricional regular.

Assistência Social

Compareça aos encontros e orientações do CRAS, conforme solicitado.

Evite fraudes e golpes no Bolsa Família

Com o avanço da tecnologia, surgem novas tentativas de fraude associadas ao Bolsa Família. Para se proteger, siga estas orientações:

Nunca compartilhe seus dados pessoais, como senhas do Caixa Tem ou NIS, com terceiros.

Desconfie de mensagens, e-mails ou ligações que solicitam informações bancárias.

Utilize somente os canais oficiais da Caixa Econômica Federal ou do Governo Federal.

O Governo não solicita dados ou pagamentos para liberar benefícios sociais.

Fique atento à renda familiar

Uma das principais razões para o bloqueio do Bolsa Família é a alteração na renda familiar. Para manter sua elegibilidade, a renda mensal por pessoa não deve ultrapassar R$ 218, que é o limite estabelecido para a extrema pobreza e pobreza. Caso a renda aumente temporariamente, é essencial informar ao CRAS para evitar complicações futuras.

O que é a biometria no Bolsa Família em 2025?

A biometria no Bolsa Família utiliza tecnologias de reconhecimento físico, como impressões digitais e reconhecimento facial, para validar a identidade dos beneficiários. O objetivo é aumentar a segurança e prevenir fraudes, garantindo que apenas as pessoas elegíveis tenham acesso aos benefícios.

Como funcionará a biometria no Bolsa Família?

Os beneficiários devem realizar um cadastro biométrico em unidades de atendimento, como CRAS ou postos especializados.

Leitores biométricos serão utilizados para capturar impressões digitais ou sistemas de reconhecimento facial.

Após o registro, o sistema confirmará a identidade do beneficiário sempre que ele acessar o programa ou retirar o benefício.

Aqueles que não realizarem o cadastramento biométrico poderão ser desqualificados do programa ou ter o benefício bloqueado até que a situação seja regularizada.

