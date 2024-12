INSS libera NOVAS regras para empréstimo consignado em 2025: ficou mais FÁCIL contratar?

A partir de 1º de janeiro de 2025, o sistema de empréstimo consignado destinado a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será reestruturado.

As novas regras têm como propósito aumentar a segurança dos beneficiários e criar um ambiente mais justo para a concessão desse tipo de crédito. Basicamente, o consignado do INSS é um tipo de empréstimo disponível para aposentados e pensionistas, onde as parcelas são descontadas diretamente do benefício mensal.

Ele oferece juros reduzidos em comparação a outras modalidades, devido à garantia do pagamento automático. Essa facilidade, porém, requer cuidado para evitar comprometer excessivamente a renda ou cair em contratos abusivos ou desnecessários.

A partir de 2025, as regras para solicitação do empréstimo consignado do INSS devem se alterar. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Mudanças nas regras do empréstimo consignado

As novas diretrizes introduzidas para o empréstimo consignado visam proteger melhor os aposentados e pensionistas. Uma das mudanças mais importantes é a flexibilização do prazo para a solicitação do empréstimo.

Em 2025, os novos beneficiários poderão fazer essa solicitação antes do prazo de 90 dias, mas apenas no banco que realiza o pagamento do benefício. Isso significa que, logo após o início do recebimento da aposentadoria ou pensão, os segurados poderão acessar recursos financeiros de forma mais rápida.

A concessão de empréstimos por instituições financeiras que não são responsáveis pelo pagamento do benefício será permitida apenas após 90 dias da concessão do novo benefício.

Veja mais: Tem como transferir uma dívida de um CPF para OUTRO? Veja como funciona e as regras!

Como isso afeta as operações existentes?

As novas regras não afetarão os contratos de empréstimos consignados já firmados. Aqueles que já possuem empréstimos em andamento não terão suas condições alteradas. As mudanças se aplicam exclusivamente aos novos contratos, garantindo que os beneficiários atuais mantenham suas condições inalteradas.

Portabilidade de crédito

Outra alteração significativa diz respeito à portabilidade de crédito. A partir de 2025, novos beneficiários só poderão transferir seu crédito para outras instituições financeiras após 90 dias da concessão da aposentadoria ou pensão.

Essa mudança busca garantir um período de estabilidade inicial, permitindo que o segurado se familiarize com suas novas condições financeiras antes de considerar a transferência de seu crédito.

Proteção contra assédio bancário

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, enfatiza que essas novas regras visam principalmente a proteção dos aposentados e pensionistas contra práticas de assédio por parte das instituições financeiras.

Ao estabelecer um período de exclusividade para o banco que paga o benefício, a intenção é reduzir a pressão sobre os segurados para que contratem empréstimos imediatamente após o início do recebimento de seus benefícios.

Taxas de juros atuais

É crucial que os segurados estejam cientes das taxas de juros praticadas atualmente no mercado de empréstimos consignados. Para empréstimos pessoais consignados, a taxa média é de 1,66% ao mês, enquanto para cartões de crédito e benefícios, a taxa é de 2,46% ao mês. Compreender essas taxas é essencial para que os beneficiários possam tomar decisões financeiras mais informadas.

Não perca: Proteja seu dinheiro: golpes de fim de ano estão a todo vapor; veja como se prevenir

Limites de comprometimento do benefício

Atualmente, as regras permitem que os segurados do INSS comprometam até 45% do valor de seu benefício em empréstimos consignados. Este percentual é dividido da seguinte forma: 35% para empréstimos pessoais, 5% para cartão de crédito e 5% para cartão de benefício. Conhecer esses limites é fundamental para evitar o superendividamento e manter uma gestão financeira saudável.

Antes de contratar o empréstimo consignado, se prepare

Com a implementação das novas regras se aproximando, é importante que segurados e instituições financeiras se preparem adequadamente. Algumas ações que podem ser tomadas incluem:

Buscar informações atualizadas junto ao INSS.

Revisar as políticas internas das instituições financeiras.

Conscientizar os beneficiários sobre as mudanças.

Desenvolver estratégias para oferecer melhores condições de crédito.

Essas novas diretrizes representam um avanço significativo na regulamentação do empréstimo consignado. Futuras medidas poderão ser implementadas para aprimorar ainda mais a proteção aos beneficiários do INSS, promovendo um mercado de crédito mais justo e transparente.

Veja outros: Novo golpe do 0800 pega vítimas desprevenidas em TODO país: proteja-se agora!