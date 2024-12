Tem como pedir o RG pelo celular? Aprenda a ter a versão digital do documento

Hoje em dia, é muito difícil encontrar pessoas que ainda usam as versões físicas de documentos, como o RG. ter a versão digital é mais seguro.

O novo RG, chamado de Carteira de Identidade Nacional (CIN), é uma versão atualizada do documento de identidade brasileira, para trazer uma padronização, já que todos os estados tinham sua própria versão do documento.

Criada para oferecer mais segurança e praticidade, a CIN substitui os antigos modelos de RG e adota o CPF como número único de identificação. Ela é mais completa, mas ainda não é obrigatória.

Disponível em formatos físicos e digitais, ela possui recursos modernos como QR Code e MRZ (zona de leitura por máquina), que ampliam sua funcionalidade, incluindo o uso em viagens para países do Mercosul. A primeira via é gratuita, tornando o processo acessível para todos os cidadãos.

Tem como pedir o RG pelo celular?

Apesar de não ser possível solicitar a emissão completa do novo RG pelo celular, é viável agendar o atendimento para tirar o documento utilizando dispositivos móveis. Esse agendamento simplifica o processo e evita filas.

Para começar, acesse o site oficial do órgão responsável pela emissão do RG no seu estado, geralmente a Polícia Civil. Uma maneira prática de localizar o serviço é buscar no Google usando termos como “agendar CIN + sigla do estado”. Por exemplo, moradores de São Paulo podem pesquisar “agendar CIN SP”.

Após acessar o site, siga as etapas para preencher seus dados pessoais, selecionar a unidade de atendimento mais próxima e escolher a data e o horário para o agendamento. No dia marcado, é necessário levar um documento contendo o CPF e a certidão de nascimento ou casamento.

A CIN substitui os antigos RGs múltiplos emitidos por estados diferentes, padronizando a identificação em nível nacional e ajudando a combater fraudes.

Posso ter a versão do RG no celular?

Sim, é possível carregar a versão digital do novo RG no celular, facilitando o acesso ao documento sem a necessidade de levar o físico. Para isso, basta utilizar o aplicativo oficial do governo do seu estado ou o app Gov.br, que reúne diversos documentos em um só lugar, como a CNH e o cartão do SUS.

O processo para ter o RG no celular é simples. Primeiro, baixe o aplicativo Gov.br na loja de aplicativos do seu smartphone. Após instalar, faça login usando seu CPF e senha cadastrados. No menu principal, busque pela opção que indica a Carteira de Identidade Nacional ou documentos pessoais. Com a validação, o RG digital ficará disponível para consulta e apresentação.

Além disso, o novo RG digital é equipado com QR Code, permitindo a verificação rápida de sua autenticidade. Essa funcionalidade também garante mais segurança em casos de uso para identificação.

