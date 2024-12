Qual é o código da Caixa Econômica para transferências? Descubra aqui

Saiba o código do Banco Caixa para transferências TED e DOC e como utilizá-lo corretamente. Entenda também os custos e outros números importantes.

Realizar transferências bancárias exige atenção a algumas informações, como o código do banco responsável pela operação. No caso da Caixa Econômica Federal, esse código é o 104, um número indispensável para realizar transferências TED ou DOC com segurança.

Apesar de simples, muitos não sabem quais informações precisam fornecer para concluir as operações corretamente. Isso pode gerar problemas, como transferências feitas para contas erradas.

Além do código COMPE, utilizado para identificar o banco em transferências nacionais, outros números, como ISPB, IBAN e SWIFT, também podem ser necessários em determinados casos. Entenda a importância de cada um deles.

Código da Caixa para transferências: veja como usar o número 104 e conheça os custos das operações bancárias mais comuns. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Qual é o código da Caixa Econômica para TED ou DOC?

Antes de tudo, o código da Caixa Econômica Federal é 104, usado para identificar o banco em transferências como TED e DOC. Esse número é único para a instituição e deve ser informado em todas as operações interbancárias realizadas no Brasil.

COMPE (Código do Sistema de Operações Monetárias e Compensações de Outros Papéis): é o código de 3 dígitos, mais utilizado pelos bancos para identificar a instituição.

é o código de 3 dígitos, mais utilizado pelos bancos para identificar a instituição. ISPB (Identificador de Sistema de Pagamento Brasileiro): contém 8 dígitos (00360305 no caso da Caixa) e pode ser solicitado em substituição ao COMPE, dependendo da instituição financeira.

Embora o ISPB tenha a mesma finalidade do COMPE, ele é menos usado por ser mais difícil de memorizar, o que aumenta a chance de erros ao digitar.

Onde encontrar o código do Banco Caixa?

O código da Caixa Econômica pode ser encontrado em diferentes locais:

No Internet Banking ou no aplicativo da instituição.

ou no aplicativo da instituição. Ao lado do nome do banco em boletos bancários.

Em contratos ou documentos fornecidos pela Caixa.

Pela central de atendimento ou linha de apoio telefônico.

Presencialmente, em agências do banco.

Custos de transferências na Caixa Econômica Federal

Além de saber o código do banco, é importante conhecer as tarifas aplicadas a transferências, principalmente em TED e DOC. Veja abaixo os custos atuais para pessoas físicas:

Tipo de Transferência Valor TED para conta poupança (realizada pessoalmente) R$ 23,50 TED realizada pela internet R$ 12,00 Transferência entre contas Caixa (pessoalmente) R$ 6,90 Transferência entre contas Caixa (internet) R$ 2,00

No caso do Pix, as transferências são gratuitas e não exigem o código do banco, pois o sistema utiliza a chave Pix cadastrada pelo usuário.

Códigos para transações internacionais

Além dos códigos COMPE e ISPB, as transferências internacionais exigem os códigos IBAN e SWIFT, que garantem a segurança e identificação do banco e da conta envolvida.

Código IBAN

O IBAN (International Bank Account Number) é usado para identificar contas em transações internacionais. No Brasil, ele tem 29 dígitos e inclui informações como o país, agência e número da conta.

Exemplo da composição do IBAN:

BR : código do país.

: código do país. 8 dígitos : código do banco.

: código do banco. 10 dígitos: número da conta.

Código SWIFT

Já o código SWIFT (ou BIC) identifica o banco em transações internacionais. No caso da Caixa Econômica, o SWIFT é CEFXBRSPXXX, sendo usado para transferências rápidas e seguras.

Como usar o código do Banco Caixa para transferências?

Para realizar transferências TED ou DOC, siga os passos abaixo:

Acesse o aplicativo ou o caixa eletrônico do seu banco. Escolha a opção de transferências (TED ou DOC). Insira as informações do destinatário, como agência, número da conta e CPF ou CNPJ. Confirme o código 104 da Caixa Econômica. Valide os dados, insira sua senha e finalize a transação.

É importante lembrar que, para valores acima de R$ 5 mil, a transferência deve ser feita via TED. Já no caso do DOC, o valor máximo permitido é R$ 4 mil.

Outro ponto a se considerar é o horário: enquanto TED permite que o dinheiro caia na conta do destinatário no mesmo dia, transferências feitas por DOC podem levar até dois dias úteis.