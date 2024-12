INSS negou seu auxílio-doença? Saiba como garantir o pagamento!

Em alguns momentos, o INSS pode acabar negando o pedido de auxílio-doença. Se isso acontecer, basta refazer o procedimento corretamente.

O auxílio-doença, benefício concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), registrou um aumento expressivo de solicitações entre 2023 e 2024, impulsionado pela implantação do sistema Atestmed, que permite a inclusão de atestados médicos pela internet.

Em 2023, o auxílio-doença foi responsável por 43,2% das concessões, com mais de 2,5 milhões de benefícios aprovados. Entretanto, a alta demanda gerou um movimento de contenção do governo, que intensificou as análises e restringiu as aprovações.

Muitas solicitações foram negadas após a realização de perícias presenciais, especialmente diante do aumento significativo de pedidos realizados por trabalhadores autônomos e desempregados.

Governo intensificou o pente-fino do auxílio-doença

Diante do aumento expressivo nas solicitações de auxílio-doença, o governo federal intensificou a análise dos pedidos, implementando um rigoroso pente-fino a partir de agosto de 2024. O objetivo dessa medida é garantir que o benefício seja concedido apenas a quem realmente se enquadre nos critérios estabelecidos.

O Atestmed, que facilitava o envio de atestados médicos, sofreu limitações, e grande parte dos casos passou a exigir perícia presencial para validação. As perícias médicas tornaram-se mais criteriosas, com cerca de 90% dos benefícios inicialmente concedidos pelo Atestmed sendo rejeitados após análise presencial.

O foco das investigações inclui pedidos feitos por autônomos, desempregados e aqueles relacionados a incapacidades musculares, que representam grande parte das solicitações recentes.

Quais as regras gerais para receber o benefício?

Para solicitar o auxílio-doença, o segurado precisa atender a requisitos específicos estabelecidos pelo INSS. Primeiramente, é necessário comprovar a incapacidade temporária para o trabalho, mediante atestado médico ou perícia presencial. Além disso, o trabalhador deve possuir no mínimo 12 meses de contribuição ao INSS, salvo em casos de acidente de trabalho ou doenças graves previstas em legislação.

Outro ponto importante é a regularidade no pagamento das contribuições. Segurados desempregados podem solicitar o benefício dentro do período de graça, que varia de 12 a 36 meses, dependendo do tempo de contribuição. O pedido deve ser feito pelo portal ou aplicativo Meu INSS, acompanhado dos documentos exigidos para análise.

Teve o auxílio-doença negado? Veja como pedir de novo

Caso o pedido de auxílio-doença seja negado, é possível recorrer da decisão. A revisão pode ser solicitada pelo próprio segurado, diretamente no Meu INSS, apresentando novos documentos ou relatórios médicos que comprovem a condição de incapacidade para o trabalho.

Se a negativa persistir, o beneficiário pode ingressar com um recurso administrativo ou buscar a Justiça para reverter a decisão. A reapresentação do pedido exige que o segurado esteja atento às pendências apontadas na negativa inicial, corrigindo eventuais inconsistências ou fornecendo informações complementares.

Documentos importantes na solicitação

Ao refazer a solicitação, é crucial reunir todos os documentos necessários. A lista inclui:

Relatório médico atualizado com diagnóstico, CID e justificativa da incapacidade.

Atestados de exames complementares que comprovem a condição de saúde.

Carteira de trabalho ou outros documentos que comprovem os vínculos empregatícios.

Comprovantes de pagamento das contribuições ao INSS.

Declaração do empregador em caso de trabalhadores formais.

Documento de identificação pessoal com foto, como RG ou CNH.

A apresentação desses documentos de forma clara e organizada aumenta as chances de aprovação no pedido ou na revisão do benefício.

