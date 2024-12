ÚLTIMA chance para sacar o FGTS em 2024: saiba QUEM tem direito!

O saque do FGTS está disponível para um novo grupo de pessoas em dezembro, sendo esta a última chance de saque do ano.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito dos trabalhadores brasileiros, criado para proteger financeiramente os empregados em situações como demissões sem justa causa.

Mensalmente, os empregadores depositam um percentual do salário do trabalhador em contas vinculadas ao FGTS, que podem ser acessadas em ocasiões específicas, como na compra da casa própria ou aposentadoria.

Desde 2019, uma nova modalidade, chamada saque-aniversário, permite que os trabalhadores retirem anualmente uma porcentagem do saldo disponível, oferecendo maior flexibilidade financeira. Com dezembro marcando o fim do ano, esta é a última oportunidade para aqueles que desejam aderir à modalidade.

Quem tem dinheiro no FGTS pode sacar o benefício ainda neste mês. Confira. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Quem pode sacar o FGTS em dezembro?

Os trabalhadores que fazem aniversário em dezembro têm a chance de acessar o saque-aniversário neste mês, desde que já tenham aderido à modalidade ou realizem a adesão dentro do prazo.

Além disso, aqueles que nasceram em outubro ou novembro, mas ainda não realizaram o saque no período correspondente, também podem resgatar os valores pendentes. É importante lembrar que, para aproveitar o benefício, é necessário que a adesão tenha sido feita antes do mês de nascimento.

O saque-aniversário permite que o trabalhador acesse parte do saldo acumulado no FGTS, seguindo uma tabela de alíquotas progressivas. Essa tabela define o percentual que pode ser sacado e adiciona uma parcela fixa ao valor total, dependendo do montante disponível.

Quais valores estão disponíveis?

Os valores disponíveis para saque dependem do saldo total na conta do FGTS. Confira a tabela de alíquotas e parcelas adicionais:

Faixa de saldo (R$) Alíquota (%) Parcela adicional (R$) Até 500,00 50,0 – De 500,01 a 1.000,00 40,0 50,00 De 1.000,01 a 5.000,00 30,0 150,00 De 5.000,01 a 10.000,00 20,0 650,00 De 10.000,01 a 15.000,00 15,0 1.150,00 De 15.000,01 a 20.000,00 10,0 1.900,00 Acima de 20.000,01 5,0 2.900,00 Fonte: Caixa

Por exemplo, um trabalhador com saldo de R$ 6.000 poderá sacar 20% desse valor (R$ 1.200), somados a uma parcela fixa de R$ 650, totalizando R$ 1.850.

Como optar por essa modalidade do FGTS?

A adesão ao saque-aniversário é simples e pode ser realizada de forma totalmente digital pelo aplicativo oficial do FGTS. O processo envolve poucos passos e não exige comparecimento presencial.

Passo a passo para aderir

Acesse o aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS. Faça login com CPF e senha. Se ainda não possui cadastro, crie um. Localize a opção “Meu FGTS” no menu principal. Selecione “Saque-aniversário” e leia os termos do programa. Confirme sua adesão e informe uma conta bancária para receber o depósito.

Após concluir esses passos, o valor será depositado automaticamente na conta cadastrada, sem necessidade de novas solicitações.

Cuidados a se considerar antes da contratação

Embora o saque-aniversário ofereça vantagens, ele também exige um planejamento cuidadoso. Antes de aderir, é essencial considerar os seguintes aspectos:

Perda do saque integral na demissão: Ao optar por essa modalidade, o trabalhador abre mão do saque total do FGTS em caso de demissão sem justa causa, recebendo apenas a multa rescisória de 40%.

Avalie sua estabilidade no emprego e necessidades financeiras antes de mudar para essa modalidade. Possibilidade de antecipação: Algumas instituições financeiras oferecem a antecipação dos valores do saque-aniversário mediante juros. Certifique-se de compreender as condições antes de aderir.

A decisão pelo saque-aniversário deve levar em conta a situação financeira atual e futura, garantindo que a escolha traga benefícios reais ao trabalhador.

