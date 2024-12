Nubank alerta 100 milhões de clientes: veja os 4 golpes mais comuns e como se proteger

Saiba como o Nubank protege seus clientes contra fraudes e confira os principais golpes a serem evitados. Medidas simples podem evitar prejuízos financeiros.

O Nubank emitiu um comunicado importante para alertar seus clientes sobre práticas fraudulentas que podem causar prejuízos financeiros.

Recentemente, um levantamento realizado pela ClearSale revelou que o Brasil registrou mais de 1 milhão de tentativas de fraudes bancárias apenas no primeiro semestre de 2024.

O Nubank, que já atende mais de 100 milhões de pessoas e ocupa o 4º lugar no ranking do Banco Central, aproveitou a repercussão para reforçar as orientações sobre segurança.

A empresa destacou que, apesar das diversas vantagens oferecidas pelo formato digital, como conta corrente, PIX fiado, pagamento de boletos no crédito e empréstimos, o ambiente virtual exige precaução constante.

O Nubank alerta seus 100 milhões de clientes sobre golpes virtuais. Veja as orientações e descubra como proteger sua conta e informações. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais são os golpes mais comuns no Nubank?

Abaixo, estão os principais golpes financeiros que os clientes precisam evitar, de acordo com o alerta divulgado pelo Nubank:

PIX para anular transação : qualquer pedido para realizar um PIX com a justificativa de cancelar uma transação anterior é golpe.

: qualquer pedido para realizar um PIX com a justificativa de cancelar uma transação anterior é golpe. Falso cancelamento de empréstimos : golpistas podem tentar convencer o cliente a contratar um novo empréstimo sob o argumento de que ele irá cancelar um contrato anterior. Essa prática é uma fraude.

: golpistas podem tentar convencer o cliente a contratar um novo empréstimo sob o argumento de que ele irá cancelar um contrato anterior. Essa prática é uma fraude. Confirmação de transações por SMS ou ligação : se alguém ligar ou enviar mensagens pedindo para confirmar transações no cartão, desconfie imediatamente. Nenhum banco solicita essas informações de forma ativa.

: se alguém ligar ou enviar mensagens pedindo para confirmar transações no cartão, desconfie imediatamente. Nenhum banco solicita essas informações de forma ativa. Links e aplicativos suspeitos: nunca baixe aplicativos, clique em links ou abra arquivos enviados por fontes desconhecidas. Esses materiais podem conter malware ou serem usados para roubo de dados.

Diante de tantos golpes, a necessidade de atenção redobrada por parte dos usuários de serviços financeiros está cada vez maior.

A cada dia, novas estratégias são criadas por golpistas para enganar clientes, explorando fragilidades emocionais e situações de desespero.

Que tal conferir também?

A liderança do Nubank no mercado financeiro

Desde sua fundação em 2013, o Nubank consolidou sua presença no mercado como uma das maiores fintechs do Brasil.

A empresa já supera instituições tradicionais como o Banco do Brasil e aparece em 4º lugar no ranking do Banco Central. Entre os principais atrativos para seus clientes estão:

Cartão de crédito sem anuidade

Facilidade em abrir conta corrente digital

Pagamentos de boletos com crédito

Empréstimos com condições personalizadas

PIX com crédito pré-aprovado

Com um serviço totalmente online, o Nubank trouxe conveniência e inovação, mas também demanda mais atenção dos usuários para evitar fraudes.

Como se tornar cliente do Nubank?

Para abrir uma conta no Nubank, é necessário: