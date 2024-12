Renovação gratuita da CNH para brasileiros: entenda as novas regras e benefícios

Veja como motoristas com mais de 70 anos podem renovar a CNH sem custos. Entenda os critérios e as novas regras para isenção de taxas.

Motoristas com mais de 70 anos têm novidades importantes sobre a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Agora, a renovação pode ser feita sem custos adicionais, desde que o motorista esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). A novidade faz parte de uma legislação que busca facilitar o processo para idosos, garantindo mobilidade e autonomia.

Em outras palavras, a nova regra estabelece critérios para a isenção de taxas, promovendo acessibilidade e destacando o compromisso do governo com as necessidades dos motoristas na terceira idade.

CNH para idosos tem novidades em 2025. Saiba quem pode renovar sem taxa e os novos prazos de validade para motoristas na terceira idade. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Novos prazos de validade da CNH

Os prazos de renovação da CNH variam de acordo com a idade do condutor. Confira abaixo como ficam as regras atualizadas:

Até 49 anos: Renovação a cada 10 anos.

Renovação a cada 10 anos. Entre 50 e 69 anos: Renovação a cada 5 anos.

Renovação a cada 5 anos. A partir de 70 anos: Renovação a cada 3 anos.

Renovação a cada 3 anos. CNH provisória: Validade de 1 ano.

Para motoristas com mais de 70 anos, pode haver avaliações complementares a critério médico, incluindo exames específicos ou cursos de atualização em direção veicular.

Além disso, há um incentivo para motoristas entre 50 e 70 anos, com desconto de 50% na taxa de renovação.

Que tal conferir também?

Como renovar a CNH sem taxa?

O processo para renovar a CNH sem custos é simples e acessível, mas é necessário seguir alguns passos importantes. Veja como proceder:

Acesse o site do Detran de seu estado.

Faça login utilizando seu CPF ou CNPJ e senha.

Confirme seus dados pessoais.

Siga as instruções para solicitar a renovação.

Exames médicos podem ser exigidos no momento da renovação, dependendo da legislação estadual. Em São Paulo, por exemplo, é necessário agendar a avaliação médica pelo site do Detran. A taxa do exame é paga diretamente ao médico responsável.

Exames e critérios médicos

Para motoristas com mais de 70 anos, o médico pode solicitar exames complementares para garantir a aptidão ao volante. Entre eles, podem estar:

Avaliações oftalmológicas.

Testes de reflexos e coordenação motora.

Exames toxicológicos, em casos específicos.

A possibilidade de realizar o processo sem taxas é um avanço que reforça o direito à mobilidade dos idosos, incentivando o uso do transporte particular de forma segura e acessível.