Nova tabela do Imposto de Renda 2025: veja quem está isento e como calcular

Veja como ficará a tabela do Imposto de Renda em 2025. Entenda as alíquotas aplicáveis e quem está isento no próximo ano.

A tabela do Imposto de Renda para 2025 apresenta regras que podem surpreender contribuintes, sobretudo em relação às alíquotas e faixas de isenção.

Embora o governo tenha mantido a tabela inalterada para o próximo ano, há mudanças previstas para 2026 que podem trazer novos critérios para isenção e cálculo do imposto.

O Imposto de Renda é uma obrigação de pessoas físicas e jurídicas, calculado com base nos rendimentos obtidos durante o ano. Ele também permite ajustes financeiros, como deduções e isenções, que podem reduzir o valor devido. Entenda como funciona e quais são as regras aplicáveis para 2025.

Confira as regras do Imposto de Renda para 2025. Saiba as faixas de renda e o que muda nos cálculos para pessoas físicas. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é a tabela do Imposto de Renda?

A tabela do Imposto de Renda é usada pela Receita Federal para definir o valor do imposto devido por pessoas físicas. Ela organiza os contribuintes em faixas de renda, aplicando alíquotas diferentes conforme o montante recebido. Quanto maior a renda, maior a alíquota paga.

Os principais elementos da tabela incluem:

Faixas de renda: Categorias que especificam intervalos de rendimento.

Categorias que especificam intervalos de rendimento. Alíquotas: Percentuais aplicados sobre cada faixa de rendimento.

Percentuais aplicados sobre cada faixa de rendimento. Isenção: Isenta contribuintes de baixa renda do pagamento do imposto.

Isenta contribuintes de baixa renda do pagamento do imposto. Deduções: Permitem reduzir a base de cálculo, considerando despesas médicas, dependentes e outros fatores.

Mudanças na tabela para 2025

Para 2025, não haverá alterações nas faixas de isenção ou alíquotas do Imposto de Renda. O governo manteve os critérios estabelecidos em anos anteriores. Assim, as regras continuam as mesmas:

Isentos: Renda mensal de até R$ 2.824, considerando o desconto simplificado de R$ 564,80.

Renda mensal de até R$ 2.824, considerando o desconto simplificado de R$ 564,80. Renda entre R$ 2.259 e R$ 2.826: Alíquota de 7,5%.

Alíquota de 7,5%. Renda entre R$ 2.826 e R$ 3.751: Alíquota de 15%.

Alíquota de 15%. Renda entre R$ 3.751 e R$ 4.664: Alíquota de 22,5%.

Alíquota de 22,5%. Renda acima de R$ 4.664: Alíquota de 27,5%.

As alíquotas são aplicadas de forma progressiva, ou seja, o imposto incide apenas sobre os valores que ultrapassam cada faixa.

Isenção para quem ganha até R$ 5 mil

Uma isenção para rendas de até R$ 5 mil mensais foi anunciada como parte do pacote de medidas econômicas do governo, mas está prevista apenas para 2026. Essa medida depende de aprovação no Congresso Nacional e tem como objetivo ampliar a faixa de isenção gradualmente.

A transição será escalonada: Quem ganha acima de R$ 5 mil terá o benefício reduzido até o limite de R$ 7.500, minimizando aumentos abruptos no imposto.

A tabela do Imposto de Renda é essencial para o planejamento financeiro, ajudando os contribuintes a entenderem quanto devem pagar ou restituir. Além disso, é importante ficar atento a possíveis mudanças que possam impactar o cálculo do imposto em anos futuros.