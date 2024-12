INSS libera R$ 150 antes do Natal: saiba como garantir o seu

Nova antecipação salarial busca atender necessidades básicas de aposentados e pensionistas com acesso facilitado e regras claras para adesão

O INSS anunciou uma novidade que promete facilitar o orçamento de aposentados e pensionistas em um momento crucial do ano. Com a proximidade do Natal, o órgão iniciou a liberação de um adiantamento de R$ 150, sem juros ou taxas, para beneficiários que recebem valores fixos mensais.

O benefício, disponibilizado através do programa Meu INSS Vale+, busca atender necessidades essenciais de consumo, como alimentos, medicamentos e transporte.

Essa medida vem como uma alternativa prática para evitar que os segurados precisem recorrer a empréstimos mais caros em períodos de maior demanda financeira.

Além de auxiliar diretamente na aquisição de itens básicos, a proposta do programa é garantir mais rapidez e menos burocracia no acesso ao crédito.

Antecipação de benefício pelo Meu INSS Vale+

O Meu INSS Vale+ foi lançado para oferecer mais praticidade e benefícios aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social. Agora, ele conta com uma nova funcionalidade que permite a antecipação de R$ 150 mensais do valor do benefício recebido.

O adiantamento é feito exclusivamente através do cartão físico do programa, que funciona na modalidade de crédito, mas sem permitir saques. Essa configuração garante maior controle sobre os gastos e evita que o valor seja utilizado para fins inadequados, como apostas físicas ou online.

Para utilizar o serviço, o beneficiário deve possuir o cartão físico com chip e senha cadastrada em uma instituição financeira conveniada ao INSS.

É importante ressaltar que a adesão é opcional e não implica em custos adicionais, já que o valor adiantado será descontado integralmente no mês seguinte, sem juros ou taxas extras.

Requisitos para acessar a antecipação de R$ 150

Nem todos os beneficiários do INSS estão automaticamente habilitados a acessar a antecipação salarial. O programa estabelece critérios rigorosos para garantir a segurança e a eficácia do serviço. Veja os requisitos:

O beneficiário deve ser aposentado, pensionista ou receber um benefício permanente do INSS;

É necessário possuir o cartão físico do Meu INSS Vale+, com chip e senha cadastrados;

A instituição financeira escolhida para o adiantamento deve ter, no mínimo, 12 meses de experiência nesse tipo de serviço;

O beneficiário não pode utilizar o valor adiantado para apostas eletrônicas, garantindo que o recurso seja destinado exclusivamente a despesas essenciais.

Essas condições foram estabelecidas para assegurar que o benefício seja utilizado de forma responsável, cumprindo seu objetivo principal de atender às necessidades básicas dos segurados.

Benefício busca promover segurança e acessibilidade

Um dos pontos de destaque do Meu INSS Vale+ é a ausência de taxas ou anuidades associadas ao uso do cartão. Essa política foi pensada para proporcionar mais segurança financeira e evitar endividamento entre os beneficiários.

De acordo com o ministro da Previdência, Carlos Lupi, o adiantamento de R$ 150 representa quase 10% de um salário mínimo, sendo uma alternativa rápida e sem custos adicionais para quem recebe benefícios fixos mensais. “É uma maneira de dar um dinheiro menor, mas mais rápido e sem nenhuma taxa“, afirmou o ministro.

Além disso, o programa garante que o adiantamento não dependa de desbloqueios ou aprovações prévias, simplificando o processo para os beneficiários que já atendem aos critérios estabelecidos.

Histórico do Meu INSS Vale+ e suas funcionalidades

O cartão Meu INSS Vale+ foi lançado em 2023 como uma iniciativa para agregar vantagens e serviços exclusivos aos segurados do INSS. Com 32,8 milhões de acessos desde sua criação, o programa já oferece descontos em farmácias, cinemas, shows e até serviços de telemedicina.

A inclusão da funcionalidade de adiantamento de R$ 150 amplia ainda mais os benefícios, fortalecendo o programa como uma ferramenta completa para quem busca praticidade e economia no dia a dia.

Como solicitar o cartão Meu INSS Vale+

A adesão ao Meu INSS Vale+ é simples e pode ser feita diretamente pelo site do INSS. Após realizar o cadastro, o beneficiário receberá o cartão físico, que é enviado ao endereço informado no ato da inscrição.

É importante lembrar que o cartão também serve como comprovante de vínculo do segurado com o INSS, sendo uma alternativa prática para apresentar em diferentes ocasiões.

Quem já possui o cartão pode verificar se a funcionalidade de antecipação está ativa em sua conta por meio do aplicativo Meu INSS ou entrando em contato com a instituição financeira credenciada.

Medida reforça o compromisso do INSS com segurados

A liberação da antecipação de R$ 150 antes do Natal reflete o esforço do INSS em atender às necessidades imediatas de seus segurados. Com foco na praticidade e no acesso rápido ao crédito, a iniciativa se consolida como um suporte importante para milhares de famílias brasileiras.

Se você atende aos requisitos, aproveite essa oportunidade para garantir mais tranquilidade nas compras de final de ano. Consulte o site do INSS (gov.br/inss/pt-br) ou entre em contato com sua instituição financeira para mais informações sobre como acessar o benefício.