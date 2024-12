iFood está pagando R$ 5.000 por entregador? Entenda!

Justiça obriga iFood a registrar entregadores como empregados formais e define multa milionária. Entenda como essa decisão afeta o setor de delivery no Brasil.

Os entregadores do iFood foram surpreendidos com uma decisão judicial que pode mudar a dinâmica do setor de delivery. A Justiça do Trabalho determinou que a plataforma registre os entregadores como empregados formais e pague uma multa de R$ 10 milhões.

A decisão foi tomada pela 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-2) e atende a uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

Por dois votos a um, o tribunal reconheceu o vínculo empregatício entre os entregadores e a empresa, baseado na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Além do valor já estipulado, o iFood terá que pagar R$ 5.000 por entregador não registrado e mais R$ 5.000 por descumprimento da decisão.

Saiba o que motivou a multa de R$ 10 milhões ao iFood e quais serão os impactos da decisão que exige o registro formal dos entregadores.

Entenda a decisão sobre o registro dos entregadores

A decisão foi resultado de uma ação conduzida pelo MPT, e algumas informações sobre o caso ajudam a compreender melhor a situação:

A 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-2) foi responsável pelo julgamento.

O tribunal concluiu que existe vínculo empregatício entre os entregadores e o iFood, obrigando a empresa a formalizar os trabalhadores.

A multa de R$ 10 milhões deverá ser direcionada ao Programa de Amparo ao Trabalho (PAT) ou a uma instituição escolhida pelo MPT.

deverá ser direcionada ao ou a uma instituição escolhida pelo MPT. A empresa declarou que irá recorrer, argumentando que a decisão gera insegurança jurídica e que a relação com os entregadores é de trabalho autônomo.

Caso a decisão seja mantida, poderá influenciar a forma como outras empresas de delivery atuam no Brasil.

Mudanças anunciadas pelo iFood para entregadores e clientes

Enquanto enfrenta os desdobramentos judiciais, o iFood anunciou uma novidade para aumentar a segurança e personalização das entregas.

Agora, os clientes poderão criar seus próprios códigos de entrega, substituindo a prática anterior de utilizar os últimos dígitos do telefone.

Como criar o novo código de entrega no iFood?

Para os clientes que desejam personalizar o código de entrega, o processo é simples:

Abra o aplicativo e acesse a seção de perfil.

Localize a opção “Meu código de entrega” e clique em “Alterar meu código”.

Insira um código numérico de quatro dígitos.

Confirme a alteração para concluir o processo.

A mudança tem como objetivo dar mais controle e segurança aos usuários em relação aos pedidos realizados na plataforma.

Como se tornar entregador iFood?

Para se tornar um entregador do iFood, é necessário:

Ter mais de 18 anos

Ter um veículo próprio (bicicleta, moto ou carro) em boas condições de funcionamento e com a documentação regularizada

Possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) válida

Ter um smartphone com internet e sistema Android ou IOS

Ter uma conta bancária ativa

Ter seguro do veículo (dependendo da região)

Conhecer a área de entrega

Ter uma caixa térmica para transportar os alimentos

Registrar-se e concordar com as políticas do iFood

O iFood verifica todos os dados e documentos fornecidos, incluindo antecedentes criminais, por meio de uma tecnologia que consulta bases de dados públicas.

Por fim, o cadastro pode ser feito pelo aplicativo iFood Entregador ou preenchendo um formulário.