Sua CNH pode estar a um passo de ser CANCELADA; entenda

Mudanças na lei de trânsito atualizam validade da CNH e ampliam penalidades para quem não cumprir prazos. Entenda como manter sua habilitação em dia.

Neste ano, novas regras relacionadas à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exigem atenção dos motoristas em todo o Brasil.

As alterações, anunciadas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), têm como objetivo modernizar o processo de renovação e torná-lo mais ajustado às necessidades de diferentes faixas etárias.

Em resumo, a principal novidade diz respeito à validade do exame de aptidão física e mental, etapa obrigatória para renovar a CNH. Confira a seguir!

Novas regras da CNH podem gerar cancelamento ou suspensão da habilitação. Saiba como proceder para renovar o documento e evitar penalidades. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Mudanças na validade da CNH

Antes, os prazos eram de cinco anos para condutores com menos de 65 anos e três anos para aqueles acima dessa idade. Agora, o tempo de validade varia de acordo com a faixa etária:

Motoristas até 49 anos: validade de 10 anos.

validade de 10 anos. Motoristas entre 50 e 69 anos: validade de cinco anos.

validade de cinco anos. Motoristas acima de 70 anos: validade de três anos.

Em princípio, os ajustes consideram o impacto da idade nas condições físicas e mentais dos condutores, garantindo uma abordagem mais personalizada.

Aproveite e confira:

Quais são as consequências de não renovar a CNH?

Dirigir com a CNH vencida pode gerar penalidades mais severas, refletindo o esforço do Detran em aumentar a segurança no trânsito. Entre as possíveis consequências estão:

Cancelamento da CNH: o documento pode ser invalidado caso a renovação não seja feita dentro do prazo estipulado.

o documento pode ser invalidado caso a renovação não seja feita dentro do prazo estipulado. Suspensão da habilitação: motoristas que acumularem 20 pontos ou mais na CNH em um período de 12 meses também podem enfrentar essa medida, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Como renovar a CNH nas novas regras?

Para garantir que sua CNH esteja em conformidade com as novas regulamentações, siga os passos abaixo:

Agende o exame de aptidão física e mental no Detran local.

Regularize multas e infrações pendentes. Certifique-se de que não há débitos associados ao seu CPF.

Certifique-se de que não há débitos associados ao seu CPF. Separe os documentos necessários: CNH atual, identidade e comprovante de residência atualizado.

CNH atual, identidade e comprovante de residência atualizado. Pague as taxas de renovação. Verifique os valores no site do Detran de seu estado.

Importante destacar que as alterações não só atualizam os processos, mas também reforçam a atenção à saúde e segurança dos condutores.

Com exames regulares, é possível identificar condições que possam interferir na condução, prevenindo acidentes e garantindo um trânsito mais seguro.

Além disso, a adaptação dos prazos para renovação evita sobrecarga dos motoristas mais jovens e facilita a fiscalização. A expectativa é de que essas mudanças reduzam infrações e promovam maior adesão às normas de trânsito.

Acompanhe as atualizações nas leis de trânsito

Com as constantes mudanças, manter-se informado é indispensável para evitar penalidades e dirigir com responsabilidade.

Utilize os canais oficiais dos órgãos de trânsito, como o site do Detran, para acompanhar as atualizações. Redes sociais e aplicativos também são ferramentas úteis para se manter atualizado sobre as novas regulamentações.